VIDEO: Kako se za vedno rešiti očal in kontaktnih leč?

V preteklosti so bili edina rešitev za ljudi z astigmatizmom in dioptrijo pripomočki, kot so očala in kontaktne leče. Moderna medicina pa je poskrbela, da se potrebe po pripomočkih za dober vid zmanjšujejo. Z varnimi in nebolečimi metodami odprave dioptrije je življenje številnih, ki so se za ta poseg odločili, lažje in kakovostnejše.

Laserska odprava dioptrije je poseg, ki traja deset minut, je brez bolečin, saj se izvaja v lokalni anesteziji, in je največkrat izveden medicinski poseg na svetu. Zapleti so možni v enem odstotku vseh primerov in vsi so rešljivi v roku 24 ur.

Ne verjemite mitom

Čeprav je laserska odprava dioptrije eden najbolj varnih posegov, so pomisleki o uspešnosti operacije še vedno prisotni. Še pred nekaj leti je bilo nepredstavljivo, da lahko pacienti po opravljenem posegu laserske odprave dioptrije vidijo bolje, kot so videli pred operacijo z uporabo očal in leč. Danes je to mogoče.

Zatorej, ne verjemite mitom, da zaradi laserja lahko oslepite, ker vam laser ne more skuriti ali kako drugače poškodovati očesa in po korekciji vaš vid ne more biti slabši od trenutnega stanja. Edina stvar, ki se vam lahko zgodi po laserski odpravi dioptrije, je, da se rešite kratkovidnosti, daljnovidnosti, astigmatizma in pripomočkov, ki jih potrebujete zaradi naštetega.

Poliklinika Bilić Vision deluje že več kot 23 let in je ena največjih zasebnih oftalmoloških klinik na Hrvaškem. Od več kot sto tisoč pacientov, ki so prišli v Polikliniko Bilić Vision v Zagreb, jih je kar 70 odstotkov prišlo po priporočilu, kar potrjuje zadovoljstvo pacientov, ki se zdravijo v Polikliniki Bilić Vision.

Po priporočilu pa je za očesno kliniko v zagrebški prestolnici izvedel tudi znani radijski voditelj Klemen Bunderla, ki se je pred tremi leti v polikliniko Bilić podal na odpravo dioptrije. Z njim smo se nedavno odpravili na rutinski pregled ter preverili, kako se je navadil na življenje brez očal. Preverite v videu:

O strahu in o pomislekih pred lasersko odpravo dioptrije smo se pogovarjali z dr. sc. Nadeždo Bilić iz Poliklinike Bilić Vision, ki je ena od začetnic metode laserske odprave dioptrije na Hrvaškem. V 12-letnem obdobju je s svojimi odličnimi izkušnjami uspešno operirala več kot 12 tisoč pacientov brez kakršnihkoli zapletov.

