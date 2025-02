Več kot 60 bolezni lahko izvira iz vaših ust

Ali ste vedeli, da se 90 odstotkov Slovencev vsaj enkrat v življenju sreča s parodontalno boleznijo, ki lahko vodi do resnih težav, kot so umikanje dlesni, majavost in celo izpadanje zob? Sprva na videz nedolžna vnetja, ki lahko sčasoma privedejo do dragih in bolečih zobozdravstvenih posegov

Še huje, mnogi se svojih težav sploh ne zavedajo, saj prve znake, kot sta slab zadah in obloge, pogosto pripisujemo slabi higieni – toda to še zdaleč ni edini vzrok! Če vnetja dlesni, krvavenja ob ščetkanju in zobnega kamna ne obravnavamo pravočasno, se lahko dlesni začnejo umikati, zobje postanejo majavi in v najslabšem primeru celo izpadejo. Če bolezni ne zaustavimo pravočasno, lahko edino rešitev predstavljajo dragi posegi, kot so implantati ali proteze.

Parodontalna bolezen obenem poveča tveganje za več kot 60 resnih zdravstvenih stanj, vključno z boleznimi srca, sladkorno boleznijo, okužbami pljuč in celo Alzheimerjevo boleznijo.

Ustna vodica: rutina, ki lahko škoduje vašim dlesnim

Naša usta niso sterilno okolje – v njih živijo milijarde bakterij, ki vplivajo na zdravje zob in dlesni ter zadah. Skupaj z glivicami in drugimi mikroorganizmi tvorijo zapleten ekosistem, kjer je ravnovesje ključno za zdravo ustno votlino.

Koristne bakterije preprečujejo rast škodljivih mikroorganizmov, ohranjajo nevtralen pH v ustih ter zmanjšujejo tveganje za zobno gnilobo in vnetja dlesni. Če se to ravnovesje zaradi stresa, slabe prehrane, antibiotikov ali uporabe ustnih vodic poruši, prevladajo škodljive bakterije, kar vodi do resnih težav z ustnim zdravjem.

Zato je ključno, da ne uničujemo vseh bakterij v ustih, temveč skrbimo za pravo ravnovesje med dobrimi in slabimi mikroorganizmi.

Trije vsakodnevni dejavniki, ki uničujejo vaše ustno zdravje

Nekateri vsakodnevni dejavniki neopazno uničujejo bakterijsko ravnovesje v naših ustih in vodijo do težav, kot so slab zadah, vnetja dlesni in zobna gniloba.

1. Napačna prehrana in porušen pH

Prehrana, bogata s sladkorji in kislinami, ustvarja idealne pogoje za škodljive bakterije, ki napadajo zobno sklenino in dražijo dlesni. Kisla živila znižujejo pH vrednost v ustih, to pa oslabi naravno zaščito in poveča tveganje za zobno gnilobo, saj se v takem okolju škodljive bakterije hitreje razmnožujejo.

2. Antibiotiki in agresivne ustne vodice

Antibiotiki ne uničujejo le škodljivih, temveč tudi koristne bakterije, ki vzdržujejo zdravo ustno mikrofloro. To pogosto privede do neravnovesja bakterij, s čimer povečuje tveganje za vnetja dlesni, slab zadah in glivične okužbe v ustni votlini. Prav tako alkoholne ustne vodice izsušijo ustno sluznico in vplivajo na naravno ravnovesje mikroflore, s čimer oslabijo zaščito pred škodljivimi bakterijami.

3. Stres in nezdrav življenjski slog

Dolgotrajen stres poveča raven kortizola, oslabi imunski sistem in spodbudi vnetja v dlesnih. Pogosto stres vodi tudi v slabe prehranske navade, kot je prekomerno uživanje sladkorja in nezdrave hrane, ki hranita škodljive bakterije. Kajenje in alkohol stanje še poslabšata, saj kajenje oslabi prekrvavitev dlesni, medtem ko alkohol izsuši ustno sluznico in s tem oslabi naravno zaščito. Poleg tega pod stresom pogosto zanemarimo ustno higieno in tako omogočimo škodljivim bakterijam, da prevzamejo nadzor.

Bakterijsko neravnovesje v ustih vas lahko stane nasmeha – dobesedno

Ko se škodljive bakterije preveč razmnožijo, začnejo razgrajevati ostanke hrane in sproščati hlapne žveplove spojine, ki povzročajo neprijeten zadah (halitozo).

A težave se tu ne končajo. Če ravnovesje bakterij v ustih ni pravo, se lahko dlesni vnamejo, začnejo krvaveti in se postopoma umikati od zob. Sčasoma to vodi do parodontalne bolezni, ki lahko povzroči celo izgubo zob.

Po podatkih raziskav več kot 80 odstotkov Slovencev trpi za parodontalno boleznijo, kar 15 odstotkov pa potrebuje celo kirurško zdravljenje. Če začetnih simptomov ne obravnavamo pravočasno, lahko bolezen hitro napreduje. Z zgodnjim ukrepanjem in skrbjo za ravnovesje ustne mikroflore lahko preprečimo resne posledice ter ohranimo zdrave dlesni in močne zobe.

Povprečen Slovenec vsako leto zapravi več sto evrov za zobozdravstvene storitve, a kljub temu se težave pogosto ponavljajo. Ko bolezen napreduje, so potrebni dražji posegi, kot so implantati, katerih cena lahko doseže več tisoč evrov, ali cenejša celotna zobna proteza, ki pa je pogosto zadnja možnost.

Namesto da kasneje iščemo drage rešitve, lahko že danes poskrbimo za naravno zaščito – podpremo koristne bakterije v ustih, ki so naša prva obrambna linija proti zobnim težavam.

Zdrava ustna mikroflora danes, manj zobozdravstvenih računov jutri

Poskrbimo za hidracijo: Slina je naravna obramba pred škodljivimi bakterijami, saj pomaga izpirati ostanke hrane ter ohranja ustno votlino vlažno in zaščiteno. Z zadostnim vnosom vode omogočijo svoji mikroflori, da pravilno opravlja svojo funkcijo.

Slina je naravna obramba pred škodljivimi bakterijami, saj pomaga izpirati ostanke hrane ter ohranja ustno votlino vlažno in zaščiteno. Z zadostnim vnosom vode omogočijo svoji mikroflori, da pravilno opravlja svojo funkcijo. Omejimo sladkor in kislo hrano: Sladkor je glavni vir hrane za škodljive bakterije, kisline pa oslabijo zobno sklenino. Namesto tega izberimo tršo hrano , ki spodbuja žvečenje in izločanje sline ter naravno čisti zobe.

Sladkor je glavni vir hrane za škodljive bakterije, kisline pa oslabijo zobno sklenino. Namesto tega izberimo , ki spodbuja žvečenje in izločanje sline ter naravno čisti zobe. Ne pretiravajmo z antibakterijskimi sredstvi: Močne ustne vodice in antibakterijske zobne paste ne uničujejo le škodljivih, temveč tudi koristne bakterije , ki ščitijo našo ustno mikrofloro in s tem porušijo naravno ravnovesje bakterij, kar poveča tveganje za slab zadah, vnetja dlesni in zobno gnilobo. Namesto agresivnih sredstev raje posezimo po ustnih vodicah brez alkohola in nežnih zobnih pastah , ki ohranjajo zdravo bakterijsko ravnovesje.

Močne ustne vodice in antibakterijske zobne paste ne uničujejo le škodljivih, temveč tudi , ki ščitijo našo ustno mikrofloro in s tem porušijo naravno ravnovesje bakterij, kar poveča tveganje za slab zadah, vnetja dlesni in zobno gnilobo. Namesto agresivnih sredstev raje posezimo po , ki ohranjajo zdravo bakterijsko ravnovesje. Uporabljajmo mehko zobno ščetko: Trde ščetke lahko poškodujejo dlesni in oslabijo naravno zaščito zob, zato je pomembno, da izberemo pravo ščetko in zobe ščetkamo nežno, a temeljito.

Trde ščetke lahko poškodujejo dlesni in oslabijo naravno zaščito zob, zato je pomembno, da izberemo pravo ščetko in zobe ščetkamo nežno, a temeljito. Oralni probiotiki: Osredotočimo se na krepitev koristnih bakterij, ki naravno ščitijo naša usta. Pri tem so najboljša izbira oralni probiotiki, ki so ključni za zdravo ravnovesje mikroflore in dolgoročno zaščito pred vnetji dlesni in zobno gnilobo.

Oralni probiotiki: več kot le zaščita ustnega zdravja

Oralni probiotiki so koristne bakterije, ki pomagajo vzdrževati ravnovesje mikroflore v ustih in omejujejo rast škodljivih mikroorganizmov. Njihova naloga ni le zaščita pred slabim zadahom, vnetji dlesni in zobno gnilobo, ampak tudi podpora celotnemu imunskemu sistemu.

Za razliko od prebavnih probiotikov, ki podpirajo črevesno floro, so oralni probiotiki prilagojeni za delovanje v ustni votlini, kjer se naselijo na sluznici in dlesnih. Ne vplivajo le na zdravje ustne votline, temveč nekateri sevi podpirajo tudi zgornje dihalne poti. Zmanjšujejo tveganje za okužbe dihal in ušes, hkrati pa s svojimi protivnetnimi lastnostmi prispevajo k močnejšemu imunskemu odzivu.

Z redno uporabo oralnih probiotikov omogočimo koristnim bakterijam, da dolgoročno vzpostavijo zdravo ravnovesje v ustih. To ne pomeni le boljše zaščite dlesni in zob, ampak tudi širše koristi za splošno zdravje – od močnejšega imunskega sistema do manj pogostih okužb zgornjih dihalnih poti.

Znanstveno podprta rešitev za zdravo ustno mikrofloro

Oral Biotic iz Sensilaba je napreden oralni probiotik s šestimi znanstveno podprtimi probiotičnimi sevi, ki pomaga preprečevati slab zadah, zobno gnilobo in vnetja dlesni.

Ena vrečica Oral Biotic na dan: ✔ Zmanjšuje slab zadah, saj preprečuje prekomerno razrast bakterij, ki povzročajo neprijetne vonjave. ✔ Preprečuje zobno gnilobo, saj vsebuje ksilitol, ki krepi zobno sklenino. ✔ Podpira zdravje dlesni, zahvaljujoč patentiranemu probiotičnemu sevu HOWARU® Smile, ki klinično dokazano zmanjšuje krvavenje dlesni. ✔ Obnavlja ustno mikrofloro in pomaga ohranjati zdrav pH v ustih. ✔ Osveži dah z naravnim dodatkom poprove mete.

Zakaj izbrati Oral Biotic?

Oral Biotic vsebuje sedem milijard koristnih bakterij na odmerek, ki pomagajo vzdrževati zdravo ustno mikrofloro. Zahvaljujoč znanstveno podprtim probiotičnim sevom, vključno s patentiranim HOWARU® Smile, učinkovito podpira zdravje dlesni in zmanjšuje tveganje za krvavenje. Zaužijte eno vrečico na dan, vsebino stresite neposredno na jezik in pustite, da se počasi raztopi. Priporoča se uporaba po ščetkanju, vendar ne sočasno z uporabo ustne vodice. Po uporabi vsaj 30 minut ne uživajte vode in hrane. Redna uporaba pomaga pri odpravi slabega zadaha, zaščiti zobne sklenine ter preprečevanju vnetij dlesni in zobne gnilobe.

S pravo ustno higieno, uravnoteženo prehrano in oralnimi probiotiki lahko dolgoročno preprečimo vnetja, zobno gnilobo in slab zadah. Oral Biotic pomaga ohranjati ravnovesje mikroflore, krepi zaščito dlesni in prispeva k zdravemu nasmehu.

Zaščitite svoj nasmeh že danes – naročite Oral Biotic in okrepite svojo ustno mikrofloro TUKAJ.

