Vaše zdravje v dobrih rokah

Oglasno sporočilo

V mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja je vključenih več kot 110 domačih in tujih partnerjev. Ugledne ustanove, vrhunski strokovnjaki in moderna oprema so jamstvo za storitev na najvišji ravni. Z zavarovanjem Zdravstvena polica si lahko tudi vi zagotovite obravnavo v mreži izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja. Brez dolgih čakalnih dob!

Z zavarovanjem Zdravstvena polica boste za pregled pri specialistu iz mreže izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja na vrsti že v nekaj dneh. (Vir: Shutterstock)

Dodatno zdravstveno zavarovanje – kdo ga potrebuje?

Sistem javnega zdravstva je že nekaj let v težavah, ki jih zavarovanci najbolj občutimo kot nesprejemljivo dolge čakalne vrste za specialistične obravnave in posege. To žal pomeni, da že zaradi manjše poškodbe, recimo kolena, leto ali dve ne morete uživati v svoji priljubljeni rekreaciji ali celo opravljati svoje dejavnosti kot podjetnik. Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem Zdravstvena polica pa boste poškodbo hitro sanirali in svoje življenje v najkrajšem možnem času vrnili na stare tirnice. Zato sklenitev zavarovanja Zdravstvena polica priporočamo praktično vsemu aktivnemu prebivalstvu. Vsem, ki vam je zdravje prioriteta.

Ugledna imena iz vse Slovenije

Poslanstvo mreže Varuha zdravja je zagotavljanje najkakovostnejših storitev v najkrajšem možnem času pri najboljših izvajalcih. Vanjo je vključenih več kot 110 slovenskih in tujih partnerjev. Gre za ugledne ustanove in vrhunske izvajalce, ki zagotavljajo kakovostne storitve, urejene prostore, najsodobnejšo medicinsko opremo in visoke standarde obravnave brez dolgih čakalnih dob. Izvajalci v mreži so razpršeni po vsej Sloveniji, zato so zavarovancem njihove storitve na voljo v njihovi bližini.

Ker vaše zdravje ne more čakati

Vse več ljudi danes potoži, da težko prikličejo že svojega osebnega zdravnika. Nekaj dragocenih dni mine že do tega, da jim ta izda napotnico. A tu se pot od Poncija do Pilata šele začne, saj je žal v javnem zdravstvenem sistemu prepuščeno iznajdljivosti posameznika, da poišče specialista oziroma izvajalca z morda malenkost krajšo čakalno dobo ali pa se odloči za samoplačniško storitev. Zavarovanje Zdravstvena polica zagotavlja zelo drugačno izkušnjo zdravstva.

Dr. Rado Janša, dr. med., specialist interne medicine in gastroenterologije

Tudi dr. Rado Janša, dr. med., specialist interne medicine in gastroenterologije z Barsosa MC, ki je vključen v mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja, poudarja pomen hitre obravnave pacienta: "S področja gastroenterologije imamo danes na voljo zelo učinkovito diagnostiko in vrsto terapevtskih ukrepov, zato je pomembno, da pacient do nas pride pravočasno. Hitra diagnoza pomeni učinkovitejše zdravljenje."

In kako pot do povrnitve zdravja poteka z Zdravstveno polico? Ko dobite napotnico za obravnavo ali poseg pri specialistu, preprosto pokličete asistenčni center Varuha zdravja na 080 20 60. Svetovalcu ali svetovalki zaupate potrebne podatke in v kratkem vas bodo poklicali nazaj ter vas informirali o možnostih dostopa do želene zdravstvene storitve. Po posvetu z vami vam bodo organizirali vašo pot do zdravja in vas vodili po njej.

Asistenčne storitve Varuha zdravja opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci in svetovalke. Za njihovo uspešno delo ter zadovoljstvo zavarovancev in izvajalcev so potrebne ažurnost, natančnost in prijaznost, zato skrbno preučijo vsak primer posebej in poskrbijo, da za vsakega zavarovanca izberejo najboljšega specialista in najkrajšo čakalno dobo.

Naročnik oglasnega sporočila je VZAJEMNA D. V. Z.