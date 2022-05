Vas moti zobni kamen, ki nenehno nastaja? Tukaj je opisano, kako se ga znebiti doma.

Vsi si želimo lepega nasmeha, predvsem pa zdravih zob. Da bi bili zdravi, je treba redno čistiti zobni kamen, ki lahko povzroči vnetja in krvavitev dlesni, pa tudi zadah iz ust . Na ta način ste lahko vi in ​​vaš zobozdravnik trajno zadovoljni.

Vsi sovražimo obisk zobozdravnika in bi ga najraje izpustili, če pa želimo zdrave zobe, to preprosto ni mogoče. Zobni kamen je namreč največji krivec za številne težave v ustni votlini – slab zadah, vnetja in krvavitve dlesni ter vlečenje dlesni –, pojavi pa se zaradi zobnih oblog zaradi nezadostne higiene ustne votline.

Zobna obloga je mehka, brezbarvna plast, ki nastane na naših zobeh in vzdolž dlesni, sestavljena pa je iz bakterij. Po določenem času se strdi in se spremeni v zobni kamen, zato smo prisiljeni vsaj dvakrat letno iti k zobozdravniku na čiščenje. Na srečo obstaja izdelek, s katerim se lahko znebite zobnega kamna v lastni kopalnici in se tako izognete obiskom zobozdravnika.

Gre za Zeodent® prah za zobe in dlesni, s katerim se boste znebili nakopičenega zobnega kamna in preprečili nastajanje novega, zobje pa bodo gladki in sijoči, brez zobnih oblog.

Kako deluje?

Zobni prah Zeodent® je izdelan iz vulkanskega minerala zeolita in je certificiran za zobno in oralno uporabo ter je namenjen popolni negi ustne votline. Ni abraziven, temveč alkalen in deluje po principu ionske izmenjave in nevtralizacije vrednosti pH na zobeh, zato bo ščetkanje razgradilo obstoječi zobni kamen in zobe hranilo z dragocenimi minerali, kot so kalcij, kalij in magnezij. To bo tudi zmanjšalo pogoje za karies na minimum.

Ta popolnoma naraven pripravek brez dodatka fluora nima okusa in vonja, zato je primeren tudi za nočno uporabo na dlesni, ki na njih izjemno blagodejno deluje, zaradi česar so močnejši in bolj odporni. Lahko ga uporabljajo tudi otroci.

Poleg tega vam zaradi svoje edinstvene sestave Zeodent® krepi dlesni in preprečuje njihovo izginjanje – na dlesni ga morate nanesti, če veste, da nekaj časa ne boste pili (na primer zvečer med gledanjem televizije ali pred spanjem). Že po 10 dneh boste opazili spremembo, ker se vam bodo dlesni vrnile za kar 1 mm (kar je doživela večina uporabnikov). Krvavitev se bo ustavila, dlesni bodo dobile zdravo rožnato barvo in zobje bodo manj majavi.

Na žalost se večina ljudi v življenju sreča s parodontozo, morda najhujšo boleznijo dlesni, ki pogosto vodi do izgube zob. Simptomi parodontoze so vnetni procesi, izginjanje in krvavitev dlesni in ohlapni zobje. Z redno uporabo zdravila Zeodenta® pa boste te težave preprečili ter ohranili zdravje zob in lep nasmeh.

Sijoči zobje in bleščeč nasmeh

Zeodent® poleg tega, da pomembno vpliva na zdravje zob, vpliva tudi na njihov videz. Ker preprečuje nastajanje zobnih oblog in zobnega kamna, bodo zobje z redno uporabo gladki in sijoči, ravno to pa je tisto, kar potrebujete za očarljiv nasmeh, do katerega nihče ne bo ostal ravnodušen.

Zeodent® so analizirali in odobrili na Hrvaškem inštitutu za javno zdravje, zahvaljujoč svoji naravni sestavi in ​​neverjetni učinkovitosti pa ga priporočajo številni zobozdravniki.

Na Hrvaškem se Zeodent že več kot 10 let prodaja tudi v lekarnah z zelo velikim številom zadovoljnih uporabnikov. V Sloveniji ga lahko za zdaj naročite prek spleta.

Posebna akcija, ki je ne smete zamuditi

Če ste se odločili, da preizkusite Zeodent® in se na lastne oči prepričate o njegovi učinkovitosti ali pa da preprosto podarite svojim najdražjim nekaj originalnega, izkoristite posebno promocijsko ponudbo 2+2 GRATIS, v kateri dobite kar štiri pakete Zeodenta® za le 58 EUR!

V okviru te akcije prejmete tudi dragocen zeolitni prah za uporabo na koži, vse v posebni škatli.

Eno pakiranje zdravila Zeodenta® zadostuje za 5 ali 6 mesecev uporabe, in ker bi moral imeti vsak družinski član iz higienskih razlogov svoj izdelek (ker se nanese tako, da se navlažena zobna ščetka potopi v prah), je to prava priložnost, da oskrbite vso družino!

Če želite le preizkusiti Zeodent®, je cena posameznega paketa 29 EUR, vsekakor pa je stroškovno bolj učinkovito naročiti akcijski paket, kamor je vključena tudi brezplačna dostavo.