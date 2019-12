V enem dnevu do življenja brez očal

Ena od najbolj cenjenih oftalmičnih poliklinik v regiji, Poliklinika Bilić Vision iz Zagreba, ponuja 30-odstotni popust na lasersko odpravo dioptrije. S tem vam podarja nov pogled na svet.

Nov pogled na svet v najlepšem božičnem mestu

Ta božič pozabite na dioptrijska očala ali kontaktne leče. Življenje z očali ni vedno lahko, saj nas ovirajo pri vsakodnevnih opravilih in športnih dejavnostih.

Še danes se naročite na lasersko odpravo dioptrije, ki je do 31. 12. znižana za kar 30 odstotkov, ter v organiziranem aranžmaju odpravite dioptrijo in doživite čudovit zagrebški advent.

Vid je lahko še boljši, kot ga imate z očali

Napredek v medicini nam omogoča vrhunsko, revolucionarno in najbolj precizno personalizirano diagnostiko, ki se izvaja pred posegom laserske odprave dioptrije. Z lasersko odpravo dioptrije dosegamo popoln vid, ki je po operaciji dosti boljši od vida, ki ga imate zdaj z očali in kontaktnimi lečami. Vrhunsko tehnologijo nove generacije so prvi v regiji ponudili v zagrebški Polikliniki Bilić Vision.

Obiščite božični Zagreb in se znebite očal Odpravite dioptrijo z laserjem v Polikliniki Bilić Vision s 30-odstotnim popustom. Poseben adventni paket ponuja: • pregled za lasersko odpravo dioptrije, • lasersko odpravo dioptrije, • organiziranje prenočitve v Zagrebu in • BREZPLAČEN prevoz iz vašega mesta v Sloveniji do Zagreba in vrnitev (ne glede na to, ali ste kandidat ali ne). Zagreb sicer velja za eno lepših adventnih mest v Evropi. To je tudi idealna priložnost, da ga letos obiščete.

Postopek izvaja ena najbolj priznanih zdravnic

Dr. sc. Nadežda Bilić, dr. med., specialist oftalmolog Laserska odprava dioptrije je najpogosteje izvajan poseg na svetu, a uporabniki očal in leč so še vedno pomanjkljivo informirani.

Med začetnicami metode laserske odprave dioptrije na Hrvaškem je tudi dr. sc. Nadežda Bilić, ki je operirala več kot 12 tisoč pacientov brez kakršnihkoli zapletov. Letos so jo pacienti že četrto leto zapovrstjo nagradili z nazivom naj zdravnik.

KDO JE PRIMEREN KANDIDAT?

Za postopek laserske odprave dioptrije se lahko odloči vsak, ki ima stabilno dioptrijo eno leto in je starejši od 18 let. Različne metode omogočajo personalizacijo in najboljšo rešitev za posameznega pacienta. Vsak laserski pulz je popolnoma nadziran od svoje začetne točke do stika z roženico. V polikliniki Bilić v celotnem obdobju, odkar te operacije izvajajo, ne beležijo trajnih poškodb ali zapletov.

POTEK POSTOPKA

Sam postopek traja deset minut na oko in se izvaja pod kapalno anestezijo. Rezultat operacije je popolnoma jasen vid, zaradi česar ne boste več potrebovali očal ali kontaktnih leč. Najpogostejši komentar ljudi, ki so lasersko odpravili dioptrijo, je obžalovanje, da se za to niso odločili veliko prej.

Zdaj je pravi trenutek za odpravo dioptrije

Poliklinika Bilić Vision za svoje paciente skrbi že več kot 24 let in jim prinaša nov pogled na svet. V tem času je skozi vrata Poliklinike Bilić Vision stopilo že več kot 150 tisoč pacientov, kar 70 odstotkov pacientov pa prihaja prek priporočil. Zdravniki poliklinike so bili na podlagi glasovanja pacientov že četrto leto zapored nagrajeni z nazivom naj zdravnik. Poleg priporočil pacientov je to statistika, na katero so najbolj ponosni.