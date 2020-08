V dveh tednih do sedemkrat bolj zdravih zob in bleščečega nasmeha

Foto: Philips

Oboje nastopi, če si nepravilno ščetkamo zobe, saj se ne znebimo vseh bakterij, ki tam nastajajo. Ščetkanje pa ni pomembno le za zdravje – če si dobro sčistimo zobe, bodo ti bolj beli in naš nasmeh bolj samozavesten. Če za zobe in ustno votlino skrbimo redno, pravilno in predvsem s kakovostnimi pripomočki, bomo veliko naredili za višjo kakovost življenja. Vnetni procesi, ki potekajo v ustih, so namreč lahko vir številnih zdravstvenih težav.

Največ bakterij je v ustni votlini v medzobnih prostorih, ki predstavljajo skoraj polovico vseh zobnih površin. Medzobni prostori so tako skriti kotički, kjer se zaradi nezadostne higiene zob in nepravilne prehrane začenjajo naše težave z zdravjem zob.

Bakterije, ki se hranijo z ogljikovimi hidrati, predvsem z enostavnimi sladkorji, zaradi posebne kisline, ki jo izločajo, povzročajo, da se zobna sklenina počasi razkraja, tako se začenja kislinska erozija zobne sklenine. Zaradi razkrajanja zaščitnih mineralov na površini zob nastaja zobna gniloba.

V dveh tednih do sedemkrat bolj zdravih dlesni

Foto: Philips

Poleg tega, da zobe ščetkamo dvakrat dnevno, jih moramo ščetkati tudi pravilno – za to pa potrebujemo dobro zobno ščetko. Z mehko zobno ščetko bomo lažje in učinkoviteje odstranili zobne obloge. Poleg tega moramo zobno ščetko oziroma nastavke redno menjati, saj sicer kljub pogostemu umivanju zob s ščetko, polno bakterij, ne naredimo kaj dosti za zdravje zob.

Philips Sonicare električna zobna ščetka odstrani do desetkrat več zobnih oblog kot običajna. V samo dveh tednih bodo vaše dlesni do sedemkrat bolj zdrave, kot če bi ščetkali z navadno zobno ščetko. Poleg tega odstrani kar sto odstotkov več madežev na zobeh.

Kot da bi si šele zdaj prvič zares dobro umili zobe

Z razvojem električnih zobnih ščetk smo vedno bližje temu, da domača skrb za zobe doseže raven zobozdravstvene oskrbe. Philips Sonicare deluje na podlagi posebne sonične tehnologije. To pomeni, da proizvaja visokofrekvenčne vibracije in opravi do 62 tisoč potez v enem dvominutnem ščetkanju. Z običajno ročno ščetko je mogoče opraviti le 300 gibov na minuto.

Ščetka zobno kremo spreminja v s kisikom bogato peno in jo z močnim tokom usmerja v prostore med in za zobmi ter ob robove dlesni, kjer je največ bakterij. Sonični gibi ščetkanja ustvarijo nežne mikromehurčke, tako da je občutek po uporabi izjemno svež in čist – kot da bi si šele zdaj prvič zares dobro umili zobe. Doseg ščetke je od štiri do pet milimetrov v premikih naprej in nazaj. Poleg tega ščetka nežno masira dlesni in tako stimulira prekrvavitev.

Nadzor zobne higiene z aplikacijo

Foto: Philips Philips Sonicare DiamondClean Smart je povezana tudi s posebno aplikacijo na vašem telefonu. Če med ščetkanjem zob zgrešite kakšno mesto, vas bo na to opozorila aplikacija. Tako lahko na tem mestu čiščenje ponovite in se prepričate, da vsakokrat temeljito očistite zobe. S pomočjo aplikacije boste lahko bolje nadzorovali čistočo vaših zob in skrbeli za njihovo belino. Poleg redne nege zob je pomembna tudi higiena jezika. Philips Sonicare DiamondClean Smart ima poleg navadnih nastavkov še strgalo za jezik, ki ga pritrdimo na ročaj. Z njim nežno odstranite bakterije iz por vašega jezika, ki povzročajo slab zadah. Strgalo ima 240 posebno zasnovanih mikroščetin, ki čistijo med izboklinami in vboklinami jezika ter odstranjujejo bakterije in ostanke hrane, ki povzročajo slab zadah.

Vse, kar potrebujete za popolno ustno nego

Skrb za zdravje zob se nam lahko obrestuje z več kot lepim nasmehom, zato preverimo ponudbo soničnih električnih zobnih ščetk, ki nam bodo vrnile zdrav in sijoč nasmeh, s tem pa veliko samozavesti. Skrb, ki jo namenimo zdravim zobem, je lahko poplačana z več kot bleščečim nasmehom.