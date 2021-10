Ustavite bolečino tam, kjer izvira – z inovativnim medicinskim pripomočkom B-Cure Laser

Oglasno sporočilo

B-Cure Laser je klinično dokazana inovacija in mednarodni patent na področju mehke laserske tehnologije, ki je namenjen lajšanju in zdravljenju kroničnih in akutnih bolečin, vnetij ter celjenju ran.

Kako deluje in zakaj je poseben?

B-Cure Laser temelji na nizkoenergijski laserski tehnologiji LLLT, znani tudi kot hladna ali mehka laserska terapija, ki je varna, neboleča in brez znanih stranskih učinkov ter klinično dokazana v več kot 100 dvojno slepih študijah.

S svojim edinstvenim elektrooptičnim mehanizmom B-Cure Laser omogoča, da laserski snop enovito zajame kar 4,5 cm2 veliko terapevtsko območje. Laserski žarek lahko na ta način enovito deluje na večjo površino kože in hkrati prodre globoko v tkivo ter ga pri tem ne segreva in ne poškoduje. V organizmu se poveča celična aktivnost in okrepijo se celični signali, ki lajšajo bolečine in se borijo proti vnetju. Začne se povečevati sinteza ATP, sproščati se začnejo endorfini, ki lajšajo bolečine, pospeši se krvni obtok in izboljša se limfna drenaža, poveča se nastajanje kolagena, elastina in encimov, skratka, poveča se učinkovitost naravnega imunskega sistema telesa. Laserska svetloba tako sproži v celicah naravne biološke reakcije in spodbudi organizem k samozdravljenju.

Pri čem vam lahko B-Cure Laser pomaga?

Mehka oz. hladna laserska terapija je izjemno učinkovita pri lajšanju in sočasnem zdravljenju najrazličnejših bolečinskih stanj, oteklin in vnetij, tako akutnih kot kroničnih, in sicer:

bolečin v vratu,

bolečin v križu in hrbtu,

bolečin v ramenih,

bolečin v komolcu (teniški komolec),

bolečin v zapestju (sindrom karpalnega kanala),

bolečin v kolenih,

bolečin v preostalih sklepih, tetivah in mišicah,

pri revmatoidnem artritisu,

pri temporomandibularnih motnjah ter

pri fibromialgiji.

B-Cure Laser je učinkovit tudi pri dodatnem zdravljenju akutnih in kroničnih ran, od aknaste kože pa vse do najzahtevnejših ran, kot so kirurške rane, diabetične razjede in preležanine. B-Cure Laser spodbuja boljše in bolj estetsko zdravljenje kirurških rezov.

Dokazano učinkovita terapija

Pri uporabi B-Cure Laserja ste lahko brez skrbi, saj sta bili učinkovitost in varnost tega terapevtskega pripomočka klinično dokazani v več dvojno slepih študijah, ki so vse potrdile njegovo klinično vrednost. B-Cure Laser je zaradi svojih dokazano pozitivnih rezultatov postal tudi uradni medicinski pripomoček izraelske olimpijske reprezentance.

Enostavno izvajanje terapij

B-Cure Laser je profesionalni medicinski pripomoček za domačo uporabo, kar ga dela edinstvenega in nepogrešljivega v vsakem gospodinjstvu. Primeren je za ljudi vseh starosti, torej za vse družinske člane. Zaradi kompaktne oblike in lahke teže ga lahko uporabljate kadarkoli in kjerkoli. Izvajanje terapij je povsem enostavno – le šest minut dvakrat na dan v udobju svojega doma, na počitnicah ali službeni poti.

Zaradi edinstvenega elektrooptičnega mehanizma zaščitna očala pri uporabi B-Cure Laserja niso potrebna.*

*Laserskega žarka ne smete usmeriti neposredno v oči.

