To so Slovenke, ki so s Fit Akademijo pridobile sanjsko postavo in samozavest

Poletje je tik za vogalom in če skozi leto niste bili dovolj telesno aktivni ter se hkrati zdravo prehranjevali, se morda v lahkih poletnih oblačilih ne boste počutili več tako samozavestno, kot ste se lansko poletje. Če iščete način, kako do poletja preoblikovati svoje telo, potem v nadaljevanju preverite izkušnje nekaj izmed 40 tisoč Slovenk, ki so s Fit Akademijo pridobile ne le lepo izoblikovano telo, pač pa tudi bolj zdrav način življenja in veliko več energije.

Osnovni in napredni vadbeni programi, ki so sestavni del Fit Akademije 7, vam bodo pomagali do postave, ki si je želite. Foto: Getty Images

Do lepe postave še pred poletjem Osebna fitnes trenerka Patricia Pangeršič že sedmič zapored pripravlja izjemno uspešno Fit Akademijo, ki se začne že 30. maja. Vsebuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. To je program, ki z vloženim trudom zagotavlja rezultate. Ustvarite zdrave rutine in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom, ki ga priporoča že 40 tisoč dozdajšnjih udeleženk, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo, večjo samozavest in osebno srečo.





Kako torej doseči sanjsko postavo in jo obdržati?

Če ste se že kdaj lotili hujšanja ali preoblikovanja postave, potem veste, da to nikakor ni enostaven korak. Že med množico najrazličnejših načinov preoblikovanja telesa, ki se nam ponujajo, je težko najti takšnega, ki prinaša želene rezultate in jih tudi obdrži. Morda ste že kdaj izgubljali kilograme s strogimi dietami, s katerimi ste sicer shujšali, a ste po končani dieti težko vzdrževali na novo pridobljeno telo. Morda ste se lotili napornih treningov, vse v želji, da bi se kaj spremenilo, a niste imeli dovolj motivacije za vztrajanje.

Ne s spremembo prehranjevanja ne s treningi ni popolnoma nič narobe. In morda ste se po vsem tem počutili bolje. Pa ste bili zadovoljni tudi z rezultati, ki so bili vidni na vašem telesu? Ena velika sprememba ni dovolj, da vam preoblikuje telo. Potrebna je kombinacija številnih majhnih sprememb – od prehrane, redne telesne aktivnosti do življenjskega sloga. In prav to dobite v Fit Akademiji.

Fotografije udeleženk preteklih Fit Akademij pred/potem so same po sebi dovolj zgovorne. Poglejte le nekatere izmed dih jemajočih preobrazb. Morda boste v Fit Akademiji 7 ravno vi dosegli tako želeno spremembo.

Kaj prejmete v Fit Akdemiji 7? 5 vadbenih programov vodeni treningi na osnovni stopnji BASIC vodeni treningi na napredni stopnji PRO vodeni treningi v paru plesni kardio treningi praksa joge

slasten enomesečni jedilnik z okusnimi in hitro pripravljenimi recepti

e-knjižica Tvoj fit mesec

dostop do motivacijske Facebook skupine Fit Akademija 7





Kaj je tisto, kar navdušuje udeleženke Fit Akademije?

Poleg želene spremembe postave, ki jo sodelovanje v Fit Akademiji prinaša, so udeleženke akademije občutile tudi spremembo počutja na bolje in veliko energije. Udeleženke Fit Akademije so navdušene nad programom treningov ter nad preprostimi recepti, ki vsebujejo le lahko dostopne sestavine in so popolnoma brez prehranskih dodatkov. Velika večina udeleženk je pred tem preizkusila že marsikateri program, ki pa žal ni prinašal rezultatov. S Fit Akademijo so bile spremembe v pravo smer vidne že po enem mesecu, kilogrami in centimetri so vidno kopneli. Nemalo je takih, ki po končani prvi Fit Akademiji ostajajo s Patricio Pangeršič pri nadaljnjih, saj se jim je življenje spremenilo na bolje.

Poleg vsega naštetega ima vadba doma številne prednosti. Je bolj praktična, saj prihranite čas, in je bolj ekonomična, ker vam ni treba plačati mesečnih stroškov vadnine. S Fit Akademijo 7 lahko na lastni koži preizkusite, da je vadba doma enako učinkovita, kot če bi obiskovali program vodene vadbe v najbližjem fitnes centru. Vse udeleženke se lahko vključijo v skupino udeleženk akademije na Facebooku, kjer je motivacija vedno na višku, kar izboljša željo po sodelovanju in produktivnost vadbe.

Začnite Fit Akademijo 7 in še pred poletjem preoblikujte svojo postavo ter pridobite samozavest in dobro počutje.