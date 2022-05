Izkoristi predpoletno motivacijo kot magični zagon za dosego ciljev

Zagotovo se vsi veselimo oddiha na morju. Vso to pričakovanje in veselje pa se po mojem mnenju izraža v veliki količini pozitivne energije, ki se jo izplača izkoristiti.

Ravno ta pozitivna in magična energija je glavna gonilna sila za doseganje ciljev.

S takšnim zagonom postanemu neustavljivi. Le slediti moramo preverjenim korakom do čudovite postave, boljšega počutja, zdravega prehranjevanja, samozavesti in osebne sreče

Tej pozitivni energiji se reče Fit Akademija . Skupnost več tisočih posameznic, ki ima enake cilje kot ti.

Najučinkovitejše metode za preoblikovanje telesa

Fit Akademija 7 pod vodstvom Patricie Pangeršič, te ne bo le pripravila na poletje 2022, ampak ti bo pomagala doseči zastavljene cilje. Brez dvoma je to najbolj izpopolnjena akademija do sedaj.

Pričakuješ lahko nove vsebine na področju treningov, joge, izobraževanja, receptov in motivacije.

Skozi vse vsebine in izzive gremo skupaj. V skupini na Facebooku se vsakodnevno razvijajo debate o izzivih, motivaciji, jedilnikih in uspešnih zgodbah. Nikoli ni dolgčas!

Do vadb, receptov in izobraževalnih vsebin pa dostopaš na spletni strani z unikatnim uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejmeš po elektronski pošti po uspešno opravljenem plačilu.

Našim ciljem naproti se bomo skupaj podale v ponedeljek, 30.5.2022! V kolikor ne boš pričela skupaj z nami, pa program lahko opraviš tudi kadarkoli kasneje!

Doseži vse zastavljene cilje pred poletjem

Fit Akademija 7 je odskočna deska v najboljše poletje tvojega življenja. Odskočna deska v samozavest, čudovito postavo in osebno srečo.

Skupaj bomo postavili in nadgradili trdne temelje zdravega življenja, urejene prehrane in treningov. Ustvarili bomo rutino, katere rezultat bo čudovita postava, samozavest in odlično počutje v svojem telesu.

Prejela boš veliko odličnih receptov, s katerimi boš osvojila fit način prehranjevanja ter tako škodljivi in slabi prehrani z lahkoto rekla "adijo". Zdrave in okusne jedi bodo postale del tvojega vsakdana.

Fit Akademija bo zanetila iskrico za boljše počutje in energijo, ki bo kot magnet nase privlačila pozitivne spremembe v tvojem življenju.

Fit Akademije se je udeležilo že več kot 40.000 deklet

Glede na ogromen sloves in uspešnost akademije pa te moramo opozoriti – to ni program, ki prinaša čudeže brez vloženega truda. To je program, ki vsebuje preverjene korake do rezultatov in je z vsako Fit Akademijo bolj izpopolnjen.

Prepričana sem, da lahko transformacijo doseže čisto vsaka punca – to ti lahko potrdi tudi več kot 40.000 dosedanjih uporabnic, ki so uspešno dokončale prejšnje akademije.

To ni navaden program, ampak skupnost, ki se ji lahko pridruži popolnoma vsak posameznik – in ravno to je razlog za to (neverjetno) ugodno ceno.

Umiri telo in um z vodenim programom joge

Dobra gibljivost je izjemno pomembna – tako iz vidika boljše izvedbe vaj kot tudi iz vidika kvalitete življenja. Redna vadba raztezanja ima hitro vidne učinke.

Ker udeležencem in udeleženkam programa Fit Akademija želimo le najboljše, smo v Fit Akademiji 7 kot novost dodali tudi joga prakso, ki jo bo vodila priznana in izkušena Špela Šolaja.

Joga ti bo poleg izboljšanja gibljivosti, pomagala tudi pri umiritvi uma in celotnega telesa.

Za izvajanje joga prakse potrebuješ le blazino.

Program ti pomaga izkoristiti tvoj potencial

Struktura celotne Fit Akademije je zasnovana tako, da ji lahko sledi čisto vsak posameznik, ne glede na starost, fizično pripravljenost ali predhodno znanje. Primerna je tako za popolne začetnike kot tudi za izkušene športnike.

Vsebuje najučinkovitejše vaje za preoblikovanje telesa in dokazano prinaša rezultate.

Eden redkih programov, ki ni monoton in pri katerem se intenzivnost tedensko stopnjuje.

Dotakne se ogromno različnih področij življenja - ne samo vadbe - in ti pomaga doseči tudi druge cilje.

Poleg praktičnega vidika pa pridobiš ogromno teoretičnega znanja o prehrani, vadbi in doseganju ciljev.