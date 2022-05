To je najbolj izpopolnjen program za preoblikovanje telesa

Topli majski dnevi nas vsakodnevno opominjajo, da je poletje tik pred vrati. Mnogi v tem času začenjajo z dietami in telesno vadbo, da bi si pred skokom v kopalke zagotovili fit telo, v katerem bi se počutili dobro, samozavestno in energično. A v poplavi ponudb najrazličnejših programov, ki zagotavljajo želene rezultate, je včasih težko najti tisto, kar resnično deluje.

Do poletja imate dovolj časa, da preoblikujete svoje tako, da se boste v njem počutile dobro. Foto: Getty Images

Se sprašujete, koliko dejansko lahko spremenite svoje telo v teh nekaj tednih do poletja? Več, kot si mislite. Vendar le, če imate tri stvari: dober načrt vadbe, zdrava pravila prehranjevanja in pravo motivacijo, ki vas spodbuja, da ostanete osredotočeni in vztrajni.

Patricia Pangeršič že sedmič zapored pripravlja izjemno uspešno Fit Akademijo, ki vsebuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. To je program, ki z vloženim trudom prinaša zagotovljene rezultate. Ustvarite zdrave rutine in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom, ki ga priporoča že 40 tisoč dozdajšnjih udeleženk, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo.



Fit Akdemija 7 vas ne bo pripravila le na poletje 2022, ampak vam bo tudi pomagala pri dosegi osebnih ciljev. Naproti njim se s Patricio Pangeršič lahko podate že 30. maja. Začnite s Fit Akademijo in si zagotovite neomejen dostop do najučinkovitejših metod za preoblikovanje telesa.



Osebna fitnes trenerkaže sedmič zapored pripravlja izjemno uspešno, ki vsebuje preverjene vadbene programe, vsakodnevno motivacijo ter zdravo prehranjevanje z vključenimi recepti in nakupovalnimi seznami. To je program, ki z vloženim trudom prinaša. Ustvarite zdrave rutine in preoblikujte svoje telo s preverjenim programom, ki ga, ki so uspešno dosegle želeno preobrazbo. Tukaj preverite nekaj njihovih priporočil. vas ne bo pripravila le na poletje 2022, ampak vam bo tudi pomagala pri dosegi osebnih ciljev. Naproti njim se s Patricio Pangeršič lahko podate že 30. maja. Začnite s Fit Akademijo in si zagotovite neomejen dostop do najučinkovitejših metod za preoblikovanje telesa.

Ključno je imeti načrt in se ga držati

Velika večina posameznikov se ne drži vadbenih treningov, ker nimajo zastavljenega cilja in "zemljevida", ki jih pripelje do tja. Fit Akademija 7 vključuje preverjene korake, ki vas z vloženim trudom nedvomno pripeljejo do želenih rezultatov. Pričakujete lahko nove vsebine na področju treningov, joge, izobraževanja, receptov in motivacije. Brez dvoma je to najbolj izpopolnjena akademija do zdaj. Če sledite dobro načrtovanemu programu, se lahko vaše telo v samo nekaj tednih zelo spremeni.

Ne odlašajte in izkoristite priložnost, da si ustvarite nove zdrave navade. S programom Fit Akademija 7, ki se začne že 30. maja, se boste že to poletje počutili bolj samozavestno. Program vključuje pravo ravnovesje kardio treningov in treningov za moč ter joga treningov, ki vam bodo pomagali do boljšega počutja, večje gibljivosti in umirjenosti.

Jedilniki imajo pomembno vlogo pri zdravju, moči in dobrem počutju

Utrujene mišice potrebujejo ustrezno hrano, le tako se lahko izboljšate in napredujete v svojih treningih. Ko se lotite preoblikovanja postave, je poleg telesne aktivnosti bistvena tudi prehrana, ki naj bo uravnotežena in zdrava. Poskrbite, da uživate dovolj pisane zelenjave in sadja, polnovrednih živil, beljakovin in zdravih maščob. Pri prehrani gre predvsem za bolj zdravo izbiro in zmanjšanje vnosa nepotrebnih sladkorjev, osiromašenih živil in predelane hrane.

Zdrava prehrana je ključ do dobrega počutja. Foto: Getty Images

Fit Akademija 7 vključuje ogromno zdravih in okusnih receptov za zajtrk, malico, kosilo ter večerjo, ki ne vključujejo nikakršnih prehranskih dodatkov. Obroke s posameznih jedilnikov po želji tudi spreminjate po navodilih, ki jih prejmete, tako da v primeru dolgotrajnejše uporabe jedilnikov ne bo postalo monotono. Vsi jedilniki so sestavljeni na način, da jih enostavno lahko prilagodite svojemu cilju – tako boste tudi razumeli, zakaj in koliko morate pojesti glede na cilj, ki ga želite doseči.

Program vključuje tudi nakupovalne sezname z enostavnimi in cenovno dostopnimi sestavinami, ki vam bodo prihranili ogromno časa (in tudi kakšen evro), saj boste v trgovini točno vedeli, kaj kupiti.

Vodenje dnevnika

Pomembno je, da si ne postavite le končnega cilja, veliko bolj koristno je imeti manjše cilje, ki vas vodijo do končnega rezultata. Vodite dnevnik in tako spremljajte svoj napredek. Z nakupom Fit Akedemije 7 boste prejeli tudi knjižico FIT mesec, kamor boste beležili svoja prizadevanja in uspešnost. Vsak doseženi manjši cilj bo v vas vzbudil občutek zmage in vas motiviral, da se trudite naprej.

Morda se sliši neverjetno, da lahko le v nekaj tednih preoblikujete svoje telo, a je mogoče. To pričajo tudi zadovoljne udeleženke Fit Akademije. Samo začnite in kmalu bodo vidne majhne spremembe, ki vas bodo postopoma pripeljale do spremembe, ki si jo želite.

Vadba doma je praktična in veliko bolj ekonomična. S pomočjo uspešnega programa Fit Akademije pa boste spoznali, da je tudi enako ali celo bolj učinkovita kot obisk najbližjega fitnes centra. Foto: Getty Images

Že (pre)dolgo odlašate z vstopom v telovadnico?

Fit Akademijo 7 izvajate v udobju svojega doma. Naredite nekaj prostora v svoji spalnici, dnevni sobi ali kar na vrtu in se lotite treninga takrat, ko želite in vam najbolj ustreza. Za učinkovito preoblikovanje telesa ne potrebujte drage opreme in pripomočkov. Z manjšimi ročnimi orodji za fitnes, sledenjem programu ter z vztrajnostjo boste dosegli tiste cilje, ki si jih boste zastavili.

Program Fit Akademija ni klasičen enomesečni program, v katerem prejmete zahtevno dieto in prenaporne treninge, ob katerih mnogo posameznikov obupa. Cilj Fit Akademije 7 je, da vas nauči, kaj pomeni živeti zdrav življenjski slog − prejmete nove ideje za obroke in ogromno idej za treninge, pri tem pa spoznate, da lahko, kljub temu da v vsem skupaj uživate, tudi napredujete in dosežete svojo želeno postavo. Za doseganje optimalnih rezultatov je najboljše, da izvajate kombinacijo obojega, vendar pa bodo rezultati vsekakor vidni, tudi če se držite le prehrane ali pa izvajate le treninge.

Program treningov je zastavljen tako, da je primeren prav za vsakogar, ne glede na njegovo predhodno telesno aktivnost ali fizično pripravljenost. Primeren je tako za popolne začetnike kot tudi za izkušene športnike in vsebuje najučinkovitejše vaje za preoblikovanje telesa in dokazano prinaša rezultate. Intenzivnost treningov se postopoma stopnjuje. Poleg praktičnega vidika pa pridobite ogromno teoretičnega znanja o prehrani, vadbi in doseganju ciljev.

Dosezite zastavljene cilje že pred poletjem Fit Akademija 7 je odskočna deska v najboljše poletje vašega življenja. Odskočna deska v samozavest, čudovito postavo in osebno srečo. Postavili in nadgradili boste trdne temelje zdravega življenja, urejene prehrane in treningov. Ustvarili boste rutino, katere rezultati bodo čudovita postava, samozavest in odlično počutje v svojem telesu. Program vam omogoča izbiranje med najbolj popularnimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici: vodeni plesni treningi,

vodeni treningi v paru,

program vodene joge,

knjižica FIT mesec,

enomesečni jedilnik enostavnih receptov,

nakupovalni seznam,

FIT skupnost več tisoč zagnanih deklet. Ciljem naproti se lahko podate v že ponedeljek, 30. maja. Lahko pa program opravite tudi kadarkoli kasneje. Skupna vrednost celotnega programa je vredna 650,00 evra. Tokrat ga dobite za 24,90 evra in je vaš za vedno. Začnite s Fit Akademijo in se pridružite 40 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom dosegle želene cilje.



Izkušnje zadovoljnih udeleženk preteklih Fit Akademij:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8