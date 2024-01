To je Slovenka, ki ji v želji po spremembi zaupa največ posameznic #intervju

"Vse skupaj se je začelo z odprtjem moje Facebook strani in Instagram profila. Na socialnih omrežjih sem delila svojo fitnes pot, nasvete za treninge, same treninge, recepte in bila na voljo za vsa vprašanja. Odziv je bil odličen, zato sem se odločila, da se lotim tudi osebnega trenerstva." Tako zametke Fit akademije opiše idejna vodja in ustanoviteljica Patricia Pangeršič. Do danes se je njenemu programu pridružilo že več kot 60 tisoč udeleženk. Konec januarja začenja že 12. po vrsti, ki je najbolj izpopolnjena do sedaj.

Takšen koncept programa z dostopno ceno je v Sloveniji velika novost

V obdobju, ko je izvajala osebne treninge, je delala od zgodnjih jutranjih ur do poznega večera. "Pri osebnem trenerstvu smo močno omejeni – naš dan ima na voljo omejeno število ur in se ne moreš posvetiti vsem, ki bi želeli tvojo pomoč. Poleg tega je težava v tem, da smo omejeni na lokacijo in z vidika osebnih financ je za posameznika osebno trenerstvo veliko dražje."

S partnerjem sta tako iskala rešitev, kjer ni omejitve na lokacijo in hkrati ni tako draga za posameznika, kot je osebno trenerstvo. "Tako sva najprej organizirala brezplačni 'fit izziv', ki je potekal na Facebook strani – vsak dan sem delila trening, jedilnik in odziv je bil izjemen, dekleta so vestno sodelovala." Pangeršičeva pove, da sta takrat spoznala, da so takšni izzivi za posameznice izjemno zanimivi, ker ga lahko opravijo v udobju lastnega doma. "Tako se je rodila ideja o fit izzivu Športno poletje s Patricio. Najino vodilo že od prvega izziva do danes je bilo, da mora biti cena dostopna vsakomur. Želela sva na enem mestu ponuditi vse, kar potrebujejo za spremembo življenjskega sloga," razloži.

Po uspešno izpeljanem izzivu Športno poletje s Patricio je tako dobila ogromno povpraševanj in januarja 2019 je luč ugledal Fit izziv s Patricio 1, maja pa Fit izziv s Patricio 2. "Vsak izziv je bil nadgradnja prejšnjega in nekako je prerastel besedo 'izziv'. Tako je nastala Fit akademija. Takšen koncept online programa z dostopno ceno je bil v Sloveniji velika novost."

Fit akademija 12 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje: z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

s HIIT vadbo, ki s kombinacijo visoko in nizko intenzivnih intervalov poskrbi za izgubo "trmaste" maščobe,

z vadbo Booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo Joga flow, ki pomaga pri oblikovanju tako telesa kot duha,

z vadbo Fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del populacije,

z vadbo Quick core workouts, ki s 15-minutnimi treningi poskrbi za močno jedro in je primerna za takrat, ko smo omejeni s časom,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalni seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 750 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in vaš je za vedno. Začnite s Fit akademijo in se pridružite več kot 60 tisoč zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.





Pri razvoju programa izhaja iz želja in potreb udeleženk

"Pri nastajanju vseh programov vedno izhajam iz sebe in svojih strank, s katerimi sem izvajala osebno trenerstvo. Vem, s kakšnimi problemi se spopadamo na začetku poti, pa na sredini poti itd. Ključno pri vsem skupaj je, da s programom Fit akademija udeleženke dobijo praktično vse, kar potrebujejo za spremembo življenjskega sloga na enem mestu. Torej treninge, jedilnike, motivacijske vsebine ... in kar je ključnega pomena – dostop do podporne skupine. V kolikor vidimo, da v vsem skupaj nismo sami, so možnosti za uspeh veliko večje."

Pri nastajanju vseh programov vedno izhajam tudi iz sebe in svojih izkušenj. Foto: Instagram & Imdb

Brez kančka dvoma pove, da je Fit akademija najbolj izpopolnjen program

"Ponuja zares ogromno! V najnovejši Fit akademiji 12 lahko tako udeleženke izbirajo med kar osmimi vadbenimi programi, tako da se zares za vsak okus nekaj najde. Poleg tega ponuja odlične in enostavne recepte, ki temeljijo na preprostih in poznanih sestavinah ter so primerni za celotno družino. Da pa je priprava obrokov lažja, pripravimo tudi nakupovalne sezname, s katerimi je nakupovanje enostavnejše in bolj organizirano."

Poleg vsega Pangeršičeva poudari tudi njihovo miselnost, ki jo živi že več tisoč posameznikov in njihovih družin, in sicer, da je v življenju treba najti ravnotežje med zdravimi in manj zdravimi obroki. Iz samega programa se je razvila skupnost, kjer udeleženke podelijo svoje navdihujoče zgodbe in preobrazbe, ena drugo spodbujajo in motivirajo. "Pri nas ni prostora za negativo in ravno to je eden izmed ključnih dejavnikov, da uspe tako velikemu številu udeleženk in udeležencev," razloži.

Ekipo Fit Akademije 12 sestavljajo strokovnjaki iz posameznih področij, ki so oblikovali celoten program. Foto: Fit Akademija

Veliko je načinov, s katerimi udeležence programa motivirajo

Poleg različnih programov vadbe, preko 80 odličnih receptov in nakupovalnih seznamov z nakupom programa Fit akademija 12 udeleženci dobijo dostop do Facebook skupine, ki predstavlja izjemno motivacijska skupnost, kjer vsak član postane sopotnik na poti do uspeha. Tam tedensko potekajo javljanja v živo. "Udeležence in udeleženke spodbujamo, da so čim bolj aktivni tudi v skupini, menim namreč, da bolj kot smo vpeti aktivno v sodelovanje v skupini, bolj smo motivirani in nam uspe definitivno več kot če skupine sploh ne spremljamo."

Pangeršičeva je prepričana, da grajenje skupnosti prispeva k uspehu udeležencev pri doseganju ciljev. "To, da smo del skupine, v kateri medsebojne podpore, spodbudnih besed in motivacijskih objav ne zmanjka, je nekaj najboljšega. Ko se obdamo z ljudmi, ki so na podobni poti kot mi, obstaja veliko večja verjetnost, da nam uspe. Ni pomembno le grajenje skupnosti, ampak grajenje pozitivne skupnosti. Vse naše skupine štejejo tudi po več kot 15 tisoč članov, zato je obvladovanje vsega skupaj včasih kar izziv."

Udeleženci prejmejo tudi dodatne motivacijske vsebine, kot sta knjižica za spremljanje napredka in dnevnik treningov. "Na spletni strani z dostopom do vsebin smo z najnovejšo Fit akademijo 12 dodali tudi možnost, da po opravljenem treningu, tega udeleženci odkljukajo. To je dodatna motivacija, ki potrdi, da zmoremo."

Patricia Pangeršič je prepričana: "V skupini sem sama zelo dejavna z objavami, komentarji in všečki. Dekletom moja spodbuda ogromno pomeni."

Nagrada za pridne "fitke", kot jim pravi sama, je Fit Akademija vikend, kjer je bilo poskrbljeno ta za delo kot zabavo. Foto: Fit Akademija

Preverite izkušnje udeleženk na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu. Naj vas navdihnejo fotografije prej – potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Sreča udeleženk je njena sreča

Fit akademija 12 podpira tudi dobro notranje počutje posameznic. O tem ustanoviteljica pove: "Notranje dobro počutje je povezano s tem, kako aktivni smo, kakšna je naša prehrana in koliko časa namenimo stvarem 'za dušo'. Na vseh teh treh področjih poskušamo udeležencem Fit akademije pomagati, da najdejo ravnotežje. V kolikor se v svojem telesu dobro počutimo (ker smo aktivni, se uravnoteženo prehranjujemo ipd.), je tudi naša samozavest večja, več imamo energije in bolje smo pripravljeni na vse izzive, ki nam jih prinaša življenje."

Sogovornica pove, da se jo osebne zgodbe in uspehi posameznic vedno dotaknejo. "Morda še najbolj tiste, ko se posameznice Fit akademije udeležijo z namenom izgube kilogramov pred načrtovano nosečnostjo. Na uspešno zanositev in zdrav potek nosečnosti ima namreč precejšen vpliv tudi naša teža. Z njimi se veselim, ko uspešno izgubijo kilograme in nato po več mesecih ali celo letih truda tudi zanosijo. Njihova sreča je moja sreča," nam zaupa sogovornica. Vsako takšno zgodbo posameznice tudi sama doživlja zelo čustveno.

Foto: Fit Akademija

Najbolj jo je ganila zgodba članice, mamice, ki se ji je pred očmi smrtno ponesrečil partner. "Več let se je vrtela v začaranem krogu depresije, obiskovala razne terapije ... Nato se je pridružila Fit akademiji. V njeni izpovedi sem si najbolj zapomnila njene besede: Patricia, nihče mi ni mogel pomagati. Vse dokler nisem naletela nate in na tvoj program. Očitno si bila ti tisto, kar sem potrebovala, da sem se izkopala iz črne luknje.''

"Ogromno je udeleženk, ki se dolga leta vrtijo v začaranem krogu skrbi zgolj za druge in pozabljajo nase. S Fit akademijo jim pomagamo, da kljub napornemu urniku najdejo čas zase in tako zopet najdejo sebe," pove sogovornica in doda, da bi samo iz pozitivnih zgodb lahko napisala eno zelo debelo knjigo.

Glede načrtov za prihodnost ostaja skrivnostna

"Načrtov je ogromno, se pa popolnoma prepuščamo toku življenja in prilagajamo glede na potrebe in povpraševanja. V letu 2024 nas tako čakajo tri Fit akademije – prva Fit akademija 12 se prične že konec januarja, naslednja konec maja in zadnja v letu konec septembra. Prav tako se bomo tudi letos družile na dveh Fit akademija fit vikendih. Ostalo pa naj zaenkrat ostane skrivnost," zaključi pogovor.

Pridruži se Fit akademiji, ki je že več kot 60.000 osebam pomagala izboljšati življenje, spremeniti postavo in prehranske navade.