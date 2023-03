Težave, ki doletijo 80 odstotkov starejših: povsem preprosta preventiva

Vsak peti dvajsetletnik in kar 80 odstotkov starejših od 65 let ima bolezenske spremembe na venah – krčne žile, ki so znak kroničnega venskega popuščanja. Težavo lahko zdravimo z zunanjo kompresijo, sklerozacijo in venoaktivnimi zdravili. Kompresijsko zdravljenje, kamor spada uporaba kompresijskih nogavic, je temelj zdravljenja kroničnega venskega popuščanja, zelo koristna pa je tudi preventiva. Zaradi pretežno sedečega življenjskega sloga bi prav vsem koristila uporaba tovrstnih nogavic, ki so na voljo v zelo elegantnih in barvno privlačnih različicah.

Naše ožilje skrbi za kroženje krvi, kisika in hranilnih snovi po telesu, hkrati pa v drugo smer odnaša odpadne snovi iz telesa. Znaki slabega krvnega obtoka so otekline ter srbeča in suha koža, ki se največkrat pojavi na rokah in nogah. Posebej težko nalogo imajo vene in limfni sistem v nogah, saj morajo kri potiskati navzgor, kar jim uspe s pomočjo mišic v mečih in zaklopk v venah.

Če mišice in zaklopke oslabijo, to čutimo kot težke, utrujene in boleče noge. Težave se lahko stopnjujejo do te mere, da se pojavijo estetske nepravilnosti v obliki drobnih modrikastih žilic, ki nakazujejo na težave v podkožju.

Razširjene in zvijugane vene, ki se vidijo kot t. i. krčne žile (čeprav niso zakrčene, to je le ljudsko poimenovanje), pa nakazujejo, da so se pojavile nepravilnosti v delovanju zaklopk v večjih podkožnih in povezovalnih venah.

To občutimo kot težke in utrujene noge, otekanje, napetosti v mečih in nočne krče. Utrujenost nog se stopnjuje pri dolgotrajnem stoječem in sedečem položaju. Otekanje se najpogosteje pojavi v predelu gležnja in spodnjega dela goleni in je bolj izrazito zvečer in uplahne med spanjem.

Ženske bolj ogrožene Foto: Shutterstock Simptomi venskega popuščanja: bolečine, srbenje, pekoče bolečine,

občutek toplote na koži,

občutek težkih in napetih nog,

utrujenost nog, krči in nemirne noge. Pojav nepravilnosti v delovanju zaklopk v večjih podkožnih in povezovalnih venah strokovno poimenujemo kronična venska insuficienca oz. kronično vensko popuščanje. Težave z venskim popuščanjem so pogostejše pri ženskah in se z leti stopnjujejo. Znaki venskega popuščanja: Metličaste vene, kožne spremembe (npr. temnejša koža) in otekline, krčne žile oz. varice, venska razjeda, lipodermatoskleroza in hipostazični dermatitis. Pri dolgotrajnem otekanju lahko na koži nastanejo razjede (ulkusi). Dejavniki tveganja Glavni dejavniki za nastanek venskega popuščanja so starost, ženski spol, nosečnost, dedna pogojenost, prekomerna telesna teža in opravljanje statičnega, stoječega ali sedečega dela. Dodatno tveganje predstavljajo nekakovostna prehrana, premalo gibanja in terapija s hormoni.

Za boljši pretok krvi po venah: vrhunske kompresijske nogavice

Pri težavah z moteno cirkulacijo krvi v nogah so nam v veliko pomoč kompresijske nogavice, ki pomagajo potiskati kri iz nog nazaj proti srcu.

Kakovostne kompresijske nogavice so narejene tako, da najmočneje stisnejo pri gležnju, kompresija pa postopoma popušča proti vrhu noge. Tako se ustvarja boljši pretok krvi po venah in s tem preprečuje otekanje in utrujenost nog po dolgem dnevu v sedečem ali stoječem položaju.

V reviji Lancet pa je bila objavljena raziskava, ki dokazuje, da kompresijske nogavice kar za 63 odstotkov zmanjšajo možnosti za razvoj globoke venske tromboze.

Venska tromboza namreč spada med zaplete kroničnega venskega popuščanja. Pri tem gre za vnetje žilne stene in delno ali popolno zamašitev ven s krvnim strdkom. V Sloveniji za vensko trombozo letno zboli približno tri tisoč oseb.

Več kot nogavice: eleganten dodatek za boljše počutje

Za preprečevanje bolezni ven so zelo učinkovite kompresijske nogavice, ki so najboljša preventiva in odličen pristop za boljše počutje.

Ker so na voljo kompresijske nogavice iz različnih materialov, v različnih modelih in v atraktivnih barvah, so tudi zelo elegantne in estetske, tako da nam ni treba sprejemati kompromisov glede videza in stajlinga. Izbiramo lahko med dokolenkami, visokostegenskimi (dodimeljskimi) nogavicami s silikonom in hlačnimi nogavicami, v različici zaprti ali odprti prsti. Primerne so za uporabo v službi, prostem času, za šport in med potovanji. Na razpolago so tudi hlačne nogavice za nosečnice.

Vsakodnevni primeri, ko s kompresijskimi nogavicami lahko poskrbimo za lahkotne noge:

Celodnevno sedenje: Med dolgotrajnim sedenjem v službi in na potovanjih se kri zadržuje v nogah, kar poveča tveganje za nastanek globoke venske tromboze oziroma krvnih strdkov. S kompresijskimi nogavicami poskrbimo za občutek lahkih nog, krepimo vene in tako preprečujemo pojav kroničnega venskega popuščanja.

Dolgotrajno stanje: Stanje na enem mestu v resnici ni gibanje. Šele gibanje spodbuja cirkulacijo krvi, zato moramo tudi med stanjem na mestu poskrbeti za zdravje ven in sicer s pravo obutvijo in kompresijskimi nogavicami.

Po vadbi: Če bomo po treningu ali vadbi oblekli kompresijske nogavice, bomo manj utrujeni, mišice pa nas ne bodo toliko bolele.

Poleti: Visoke temperature so za naše žile še posebej obremenjujoče, zato si priskrbimo udobne kompresijske nogavice z odprtimi prsti, da stopalo nekoliko bolj diha in s čim več bombaža. Ob tem velja opozoriti, da nogavice do gležnjev niso prave kompresijske nogavice.

Kako izbrati prave kompresijske nogavice zase?

Pri nakupu kompresijskih nogavic moramo skrbno izbrati pravo velikost, saj nam neustrezne nogavice lahko škodijo.

Pomembno je, da izbiramo med blagovnimi znamkami, ki imajo na voljo več različnih velikosti in stopenj kompresije, ki naj bo postopna. To pomeni, da najmočneje stisnejo pri gležnju, proti vrhu stegna pa pritisk popušča.

Kako pravilno obuti kompresijsko nogavico?

Obuvanje kompresijskih nogavic zahteva malce vztrajnosti in spretnosti. Z roko sežemo v nogavico in jo primemo za petni žepek, obrnemo nogavico, tako da je petni žepek na vrhu. Nogo do gležnja potisnemo v nogavico, nato pa vrh nogavice povlečemo prek stopala naprej proti kolenu. Nogavice razporedimo po nogi, tako izginejo vse morebitne gube. Vrh nogavice oz. dokolenke mora seči dva prsta pod kolenom. Kot pomoč pri obuvanju lahko uporabimo tudi pripomoček za obuvanje kompresijskih nogavic.

Nosimo jih skozi ves dan, peremo pa jih ročno, z blagim pralnim sredstvom.