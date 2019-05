TEST: Kako se obnese najbolj "vroč" proizvod za osebno higieno?

Lepi in zdravi zobje so ogledalo našega zdravja, osebne higiene, zadovoljstva in bleščečega nasmeha. A lepega nasmeha ni brez vloženega truda in časa, ki ga namenimo negi zob, pa naj gre za trdo, mehko, ultramehko, upogljivo, majhno, veliko, navadno ali električno zobno ščetko. Preizkusili smo najbolj "vroč" proizvod za osebno higieno ta hip, električno zobno ščetko Philips Sonicare . Kaj je res in kaj ne ter kako se ščetka obnese v praksi, razkrivamo v tem prispevku.

Testirali smo pametno ščetko Philips Sonicare DiamondClean, ki jo prejmete v paketu s štirimi nastavki, glavami ščetk, enim ročajem, eno potovalno torbico z možnostjo USB-polnjenja, enim polnilnim kozarcem (da, prav ste prebrali) in enim držalom za glave ščetke.

Za nekoga, ki je bil vse življenje zvest navadni ščetki, je to gotovo nekaj novega, vseeno pa se vsi dvomi o smotrnosti in odličnosti ščetke razblinijo že ob prvi, drugi, tretji uporabi … Ko enkrat v rokah držiš električno ščetko, občutek hitro postane naraven, največja razlika se opazi, če kmalu po tem spet uporabljaš navadno ščetko. Občutek je zamuden in tudi utrujajoč.

Celovitost vseh funkcionalnosti, ki jih ponuja Sonicare, razgali že prvih nekaj uporab, kar (glede na oglaševanje) samo po sebi niti ni takšno presenečenje, saj naj bi šlo za najbolj izpopolnjeno Philipsovo rešitev za ščetkanje do zdaj.

Zobna ščetka izvaja posebne gibe, in če jo boste uporabljali pravilno, boste deležni svežine v ustih ves dan. Philips Sonicare DiamondClean se premika od strani do strani, kar jo dela edinstveno in drugačno od običajne ročne zobne ščetke.

Delo opravi namesto vas

Glede na nabor vseh priloženih komponent je uvodoma sledilo nekaj vprašanj. Bom znal ščetko sploh povsem pravilno uporabiti in izkoristiti vse njene oglaševane prednosti? Kateri nastavek glave je najbolj ustrezen zame, s kakšno intenzivnostjo se lotiti ščetkanja? Koliko časa si je priporočljivo umivati zobe z električno ščetko?

Na srečo tehnologija Sonicare dela in razmišlja namesto nas. Prav zares. Učinkovita, a nežna napredna sonična tehnologija nemoteče usmerja in vodi samo uporabo.

Ščetka je razvita in izpopolnjena v sodelovanju z zobozdravniki in ustnimi higieniki za globinsko, nežno in preprosto čiščenje ustne votline. V praksi sonične zobne ščetke Philips Sonicare ponujajo edinstveno združitev zelo visoke frekvence vibracij z zelo veliko amplitudo gibanja vlaken.

62 tisoč premikov glave ščetke v minuti

Dinamično fluidno delovanje, ki je rezultat 62 tisoč premikov glave ščetke v minuti, zagotavlja hitro in lažje čiščenje težje dostopnih predelov v ustni votlini ter na ta način omogoča ustno higieno po meri in občutek čistih, gladkih zob.

V praksi to pomeni, da so zobne ščetke Philips Sonicare izjemno učinkovite pri obnavljanju beline zob, ki so potemneli zaradi kajenja ter madežev kave in vina. Prav tako pomagajo pri odpravi slabega zadaha, ki ga povzročajo bakterije v ustni votlini.

Zahvaljujoč nežnim vibracijam glave zobne ščetke Sonicare in dinamičnemu fluidnemu delovanju se tudi ustvarja vidno manjši pritisk na zobe in dlesni kot v primerjavi z ročno zobno ščetko. Iz tega razloga Sonicare zagotavlja učinkovito in nežno čiščenje težko dostopnih predelov ustne votline.

Štiri pametne "glave"

V kompletu Philips Sonicare DiamondClean prejmete štiri pametne, izjemno učinkovite glave ščetk, ki so na voljo za prilagojeno ščetkanje zob in prinašajo rezultate za bolj zdravo ustno votlino. Oblikovane so tako, da zagotovijo najboljše rezultate za potrebe ustne nege.

Omenjene štiri glave se izbere glede na nego, ki jo potrebujejo vaši zobje in ustna votlina. Glave ščetk lahko pospravite v posebno stojalo, kadar jih ne uporabljate.

Glave Premium Plaque Defense, Premium Gum Care, Premium White in Tongue Care+ so opremljene s tehnologijo pametne prepoznave glave ščetk.

Premium Plaque Defense je namenjene najglobljemu čiščenju. Zahvaljujoč mehkim in prilagodljivim stranicam se ščetine prilagodijo obliki površine zob in obljubljajo boljši stik s površino, kar se izkaže tudi ob preizkusu. Premium Gum Care je namenjena izboljšanju zdravja dlesni. Manjša velikost in usmerjene ščetine za rob dlesni omogočajo nežno, a učinkovito čiščenje ob dlesni, kjer se lahko začne bolezen dlesni. Premium White W3 je namenjena odstranitvi površinskih madežev. Strgalo za jezik TongueCare+ omogoča nežno odstranitev bakterij, ki povzročajo slab zadah, iz por vašega jezika. Strgalo ima 240 posebno zasnovanih mikroščetin, ki čistijo med izboklinami in vboklinami jezika ter odstranjujejo bakterije in ostanke hrane, ki povzročajo slab zadah.

Tri stopnje intenzivnosti

Se sprašujete, kateri način in intenzivnost sta pravšnja za vas?

Mikročip v glavi ščetke je povezan z ročajem zobne ščetke. Ko namestite glavo ščetke na ročaj, ta samodejno prepozna glavo in izbere priporočeni način ter stopnjo intenzivnosti. Dobra stvar je, da lahko z električno zobno ščetko tudi sami izbirate med tremi različnimi stopnjami intenzivnosti: nizko, srednjo in visoko. Intenzivnost pa bo izbrana samodejno glede na to, katero glavo ščetke ste namestili.

Če želite spremeniti intenzivnost, med ščetkanjem pritiskajte gumb za izbiro načina intenzivnosti. Za najboljše rezultate je sicer priporočljivo, da uporabljate intenzivnost, ki je izbrana samodejno.

Mikročip v glavi obenem tudi optimizira samo ščetkanje. Zaradi te funkcije zobna ščetka spremlja uporabo in opozori, ko je treba glavo zamenjati, da bodo rezultati ustne nege najboljši.

Izbirajte med petimi načini

Zobna ščetka DiamondClean Smart vključuje pet načinov, ki zadovoljijo širok nabor potreb po ščetkanju.

Clean Način Clean je dvominutni način, priporočen za vsakodnevno čiščenje pri stopnji intenzivnosti 3 in z glavo ščetke Premium Plaque Defense. White+ White+ je način za beljenje, ki traja dve minuti in 40 sekund, priporočen pa je pri stopnji intenzivnosti 3 in uporabi glave ščetke Premium White. Deep Clean+ Deep Clean+ omogoča poživljajoče globoko čiščenje. Gum Health Gum Health zagotavlja nežno in učinkovito čiščenje dlesni, ki traja tri minute in 20 sekund. Priporočen je pri stopnji intenzivnosti 3 in ob uporabi glave ščetke Premium Gum Care. Tongue Care Način Tongue Care je 20-sekundni način, priporočen pri stopnji intenzivnosti 1 in ob uporabi glave ščetke Tongue Care+. Tongue Care je odličen način za čiščenje jezika. Razgradi delce na jeziku in počisti bakterije, ki povzročajo slab zadah.

Aplikacija Sonicare

Spregovorimo o funkcijah in dodatnih možnostih, ki jih ponuja Philips Sonicare DiamondClean. Ena izmed zelo priročnih prednosti je tudi dejstvo, da ščetka podpira Bluetooth, prek katerega se je mogoče povezati z aplikacijo Philips Sonicare. Ta pomaga, da še izboljšate navade pri ustni negi.

Med ščetkanjem boste sproti prejeli povratne informacije, obvesti vas, ali ste pri ščetkanju zgrešili kakšen del, spremlja vaše navade glede ščetkanja ter vam daje uporabne nasvete in namige za kar se da zdrava usta. Aplikacija je na voljo tako za sistem iOS kot tudi Android.

Senzor pritiska

Ščetka Philips Sonicare je opremljena z naprednim senzorjem, ki meri pritisk med ščetkanjem. Če preveč pritiskate, vas bo zobna ščetka s spremenjeno vibracijo ali opozorilno lučko takoj opozorila, da morate zmanjšati pritisk.

Usmeri vas na zgrešena mesta za popolno ustno nego

Če med ščetkanjem zob zgrešite kakšno mesto, vas bo na to opozorila funkcija aplikacije TouchUp. Tako lahko na tem mestu čiščenje ponovite in ste prepričani, da vsakokrat dosežete temeljito čiščenje.

Opozorilo za zamenjavo glave ščetke

Ščetka Philips Sonicare ima tudi pametno funkcijo, ki spremlja obrabo glave ščetke. Te se čez čas obrabijo in postanejo manj učinkovite pri odstranjevanju zobnih oblog. Z uporabo pametne glave ščetke ne boste nikoli v dvomih, kdaj to zamenjati. Zobna ščetka beleži, kako dolgo in kako močno ste ščetkali z vsako glavo ščetke, ter vas opozori, ko je čas za menjavo. Poleg tega lahko v aplikaciji Philips Sonicare spremljate življenjsko dobo glav ščetke in naročite nadomestne, zato vam jih ne bo nikoli zmanjkalo.

Preprosto in elegantno polnjenje – doma in na poti

S samo enim polnjenjem je mogoče ščetko dva tedna redno uporabljati. Če pa vam zmanjka baterije na potovanju, lahko svojo vrhunsko potovalno torbico USB uporabite tudi kot polnilec. Zobno ščetko položite v torbico in jo povežite s prenosnim računalnikom ali stensko vtičnico. Ko zobno ščetko polnite doma, jo preprosto postavite v eleganten polnilni kozarec – ta se stilsko poda vaši kopalnici in je hkrati uporaben tudi kot kozarec za izplakovanje po ščetkanju.

Ocena

Pametna ščetka Philips Sonicare DiamondClean upraviči visoka pričakovanja, saj ponudi rešitve za celovito ustno nego. Uporaba je preprosta, celo bolj, kot smo pričakovali. Palec gor dvigamo predvsem tehnologiji pametnega senzorja v ozadju, povratnim informacijam, ki jih dajejo vgrajeni senzorji, veliko programom različnih moči, povezavi s telefonom in aplikacijo in hitremu polnjenju v kozarcu, pa tudi baterija zdrži dolgo časa. In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno, prav nasprotno – palec gor dvigujemo še učinkovitosti samega čiščenja zob, ki gotovo upraviči ceno proučevanega proizvoda.

S svojimi številnimi značilnostmi Philips Sonicare DiamondClean Smart ponuja rešitev, ne glede na to, kakšni so vaši cilji glede ustne nege. Čiščenje, nega dlesni, odstranjevanje madežev, vodenje, oblikovanje navad, krepitev samozavesti ali bolj pregleden sistem za popolno ustno nego.

Svoje pa dodaja tudi stroka. Klinično je dokazano, da so zobne ščetke Philips Sonicere učinkovitejše v primerjavi z ročnimi zobnimi ščetkami pri zmanjševanju zobnih oblog, vnetja in krvavenja dlesni, zato ni nič čudnega, da je Philips Sonicare št. 1 med svetovnimi blagovnimi znamkami soničnih zobnih ščetk, ki jih priporoča zobozdravstvena stroka.