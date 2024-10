Študija primera – Išias, uspešna rehabilitacija

Zgoraj opisane težave zagotovo opozarjajo na išias, ki ni samostojno zdravstveno stanje, temveč skupek simptomov, ki so značilni za različne patologije. V osnovi opisuje bolečine, ki se širijo po poteku išiatičnega živca.

Foto: Medicofit

Bolečine so lahko šibke do izjemno močne, stalne ali občasne, lahko se pojavijo tudi le v spodnjem delu okončin. Navadno z išiasom povezane bolečine potekajo v relativno dobro zamejenem pasu od ledvenega dela (lahko tudi od zadnjice) do stopala. Če so bolečine prisotne bolj difuzno razpršeno, ne gre za išias.

Poleg bolečine so pogoste tudi parestezije (mravljinčenje), v hujših primerih tudi motorične motnje mišic, ki jih inervira išiatični živec. V hujših primerih lahko išias vodi celo do izgube nevrološke funkcije stopala in težav s sečnim mehurjem, vključno z urinsko inkontinenco.

Nepravilna obravnava simptomatike, značilne za išias, ali ignoriranje bolečin z mislijo, da bodo izginile same od sebe, lahko vodita do resnejših zapletov. Kasneje kot se boste odločili za terapijo, daljša obravnava bo potrebna. Ta se lahko podaljša tudi z deset na 20 tednov, v tem času pa bo vaše življenje obremenjeno z bolečino ter posledično manj aktivno in kvalitetno. V primeru naprednega stanja se lahko zgodi celo, da le fizioterapija ne bo zadoščala, temveč bo potreben celo operativni poseg.

Foto: Medicofit

Tako kot je pogosta incidenca išiasa v populaciji, so številni tudi vzroki, ki vodijo v simptomatiko, značilno za išias. Najpogosteje do išiasa privede kompresija živčne korenine hernije diska, išias pa lahko povzročajo tudi težave s sakroiliakalnim sklepom, globoki glutealni sindrom in išiofemoralna utesnitev.

Med dejavniki tveganja pa so višja starost, pisarniško delo, dolgotrajno sedenje, prešibka hrbtenica in neaktivni mišični stabilizatorji jedra trupa. Pogosteje se s simptomi išiasa soočajo tudi posamezniki, ki trpijo za debelostjo, sladkorno boleznijo ali imajo gensko predispozicijo. Med vzroke se šteje tudi obremenjujoče nepravilno gibanje telesa.

Študija primera – Išias, uspešna rehabilitacija

Med tistimi, ki so se srečali s hudo bolečino, je bil tudi 42-letni Aleš, grafični oblikovalec iz Ljubljane, ki se je po pomoč obrnil na fizioterapevtsko kliniko Medicofit. Zaupal nam je svojo zgodbo. Čeprav Aleševo delo zahteva veliko sedenja, se v prostem času rad športno udejstvuje in tako živi zelo aktiven življenjski slog. S prijatelji igra tenis in kolesari, zelo rad pa svoj čas preživlja tudi v fitnesu.

Pred nekaj meseci je začel opažati neprijetne bolečine v spodnjem delu hrbta, še posebej po dolgih urah sedenja ali ob daljšem stanju na mestu. Sprva je mislil, da gre le za preobremenitev zaradi vadbe ali napačno držo med sedenjem, zato je poskusil z manualno terapijo in masažami, vendar so bile bolečine trdovratne in niso izginile.

Foto: Shutterstock

Stanje se je poslabšalo, ko je med igro tenisa začutil ostro bolečino, ki je iz hrbta potovala po desni nogi vse do gležnja. Čez nekaj dni je komaj še hodil, saj so se bolečine v hrbtu in gležnjih stopnjevale do te mere, da je težko stal ali celo ležal na hrbtu. MRI slikanje je pokazalo degenerativne spremembe med vretenci L4 in S1 ter posteriorni utesnitveni sindrom z os trigonum v obeh gležnjih.

Aleš se je nato odločil poiskati pomoč na fizioterapevtski kliniki Medicofit. Tam so ugotovili, da ima poleg že znanih težav tudi blago ekstenzijsko intoleranco hrbtenice, kar pomeni, da njegovo telo ni omogočalo ustreznega proženja ekstenzorskih mišic kolka in hrbta. Prav tako je bilo očitno, da so njegove hrbtne mišice, predvsem spodnji del ekstenzorjev, slabše razvite.

Foto: Medicofit

Na kliniki Medicofit so zanj pripravili individualiziran program rehabilitacije. Najprej so se osredotočili na krepitev mišic jedra, pri čemer so uporabljali antirotacijske vaje in vaje za nadzor položaja medenice. Postopoma so dodajali vaje deske in začeli krepiti njegove abduktorje kolkov, ki so bili atrofirani. Aleš je počasi pridobil nazaj toleranco na ekstenzijo hrbtenice, kar je omogočilo napredovanje na kompleksnejše vaje, kot so počepi, mrtvi dvigi in nošenje težjih bremen.

Ker je izrazil željo po vrnitvi v fitnes in dviganju težjih bremen, so izvedli podaljšano fazo zadnje rehabilitacije in dosegli obremenitev 90 kilogramov počepa v desetih ponovitvah brez pojavljanja bolečinske simptomatike. Zahvaljujoč celovitemu programu rehabilitacije na kliniki Medicofit lahko zdaj Aleš ponovno uživa v aktivnem življenju brez bolečin.