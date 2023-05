Štiri stvari, na katere naj bo pozorna novopečena mamica

Oglasno sporočilo

Rojstvo je edinstven dogodek za vsako družino, obenem pa je porod tudi naporen za mamico, zato je pomembno, da v poporodnem obdobju poskrbi zase in je pozorna na naslednje štiri stvari.

1. Poporodna čišča

V poporodnem obdobju, širše traja do približno šest tednov po porodu, ima novopečena mamica poporodno čiščo. Ta začne iztekati takoj po izločitvi posteljice in je v prvih dneh ali tednih lahko zelo intenzivna. Nato lahko z različno intenzivnostjo traja do približno šest tednov po porodu, ko sledi tudi prvi pregled pri izbranem ginekologu.

Mamice morajo biti v času čišče pozorne na njeno količino, barvo in vonj, saj lahko pride do okužbe sluznice v notranjosti maternice, t. i. endometritisa. Poleg neprijetnega vonja so znaki tega še obilen izcedek, bolečina v trebuhu in povišana telesna temperatura. V tem primeru je nujen obisk zdravnika in v večini primerov zdravljenje z antibiotiki.

Za zaščito v času čišče tamponi niso primerni, priporoča se uporaba zelo vpojnih, predvsem pa zračnih predlog oz. vložkov za čiščo, ki so narejeni iz do kože prijaznih materialov.

Prav takšne so predloge Abena Maternity Pads, proizvedene na Danskem:

100-odstotno zračne,

dovolj velike za zaščito pred iztekanjem, a še vedno disketne,

z edinstvenim sistemom Top Dry, ki zagotavlja suho površino in izjemno hitro vpojnost,

z nevtralizatorjem vonja, ki zmanjšuje neprijetne vonjave,

dermatološko testirane,

brez lateksa in ECF-klora, kar zmanjša možnost nastanka iritacij kože,

s praktičnim samolepilnim trakom za lažjo pričvrstitev na mrežaste hlačke ali bombažno spodnje perilo.

2. Dojke

Mamice morajo biti po porodu pozorne tudi na dojke. Lahko se pojavijo vnetja, kot je mastitis, hujše poškodbe bradavic ali glivične okužbe, kot je sor, ki se kaže s poškodbami bradavic, otrok pa ima v ustih bele obloge, je razdražljiv in jokav.

Za zaščito bradavic je odličen Abena balzam za bradavičke.

Blaži, neguje in preprečuje izsušenost bradavic med nosečnostjo in dojenjem.

Ne vsebuje barvil, dišav in drugih dodatkov.

Izdelan je iz 100 odstotkov lanolina.

Pred dojenjem ga ni treba izpirati oz. odstraniti.

Lahko se uporablja tudi za nego suhih ustnic, obnohtne kožice in suhe kože po vsem telesu, tako za mamico kot za dojenčka.

3. Intimna nega

Intimna nega je pomemben del osebne higiene žensk. V času poporodne čišče se priporoča prhanje le s hladnejšo vodo, pri čemer se ne sme izpirati nožnice in njene mikroflore, ki je naravni del zaščite nožnične sluznice.

Pred poporodno čiščo in po njenem koncu se poleg vode priporočajo tudi namenska blaga mila oz. izdelki s pH, prilagojenim intimnemu predelu, kot so Abena milo in robčki za intimno nego, ki:

imajo pH, prilagojen intimnemu predelu ( intimno milo pH 3–4 , robčki za intimno nego pH 4–5 ),

, ), ne vsebujejo dišav in barvil,

so dermatološko testirani

imajo priporočilo združenja za astmo in alergije Asthma Allergy Nordic.

4. Mir in počitek

Novopečena mamica pa potrebuje tudi mir in počitek. Zaradi hormonskih sprememb in napora pri porodu je njen imunski sistem oslabljen, zato je pomembno, da se izogiba obljudenih mest, uživa dovolj tekočine, pestro prehrano ter je pozorna na splošno in psihično počutje. Psihološke težave v poporodnem obdobju, ki se kažejo na primer z izjemno povečano jokavostjo, negativnimi mislimi in besedami, je treba obravnavati. Pri tem imajo izjemno vlogo partner in drugi družinski člani, ki te znake pravočasno prepoznajo in poiščejo pomoč.

Mamica, poskrbi za svoje dobro počutje

Pomembno je, da mamica poleg za novorojenčka poskrbi tudi zase in za svoje dobro počutje. Ne nazadnje je starševski poklic najzahtevnejši in najodgovornejši poklic na svetu, ki traja 24 ur na dan in sedem dni v tednu z neomejeno delovno dobo.

Za kakovostno nego po porodu pobrskajte med izdelki za nosečnice in mamice Abena danskega izvora.

Naročnik oglasnega sporočila je Abena-Helpi d.o.o.