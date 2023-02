Številne ženske niso pripravljene na to obdobje

Marca se večkrat spomnimo na pomembne ženske v našem življenju. Tiste, ki nas s svojo življenjsko energijo, srčnostjo, močjo, nesebičnimi dejanji in hkrati skrbjo zase navdušujejo in puščajo pomemben pečat v našem vsakdanu. V preteklosti so bile ženske in njihovi dosežki pogosto izpuščeni iz zgodovinskih zapisov. A danes vemo, da je tudi zaradi žensk svet prijaznejši. Na svetu je toliko izjemnih žensk in nič manj neverjetnih sprememb, ki so se zgodile ravno zaradi njih. Na življenje posameznikov vplivajo na najrazličnejše načine. Biti ta, ki je vzgled, je pogosto odvisno od tega, kako dobro zna poskrbeti zase. Ženska, ki zna poskrbeti zase, se sama bolje počuti ter ima hkrati več življenjske energije za vse obveznosti in reševanje vsakodnevnih izzivov.

Foto: Shutterstock

V podivjanem tempu vsakdana, ko hitimo od ene obveznosti k drugi, so trenutki, ki si jih vzamemo zase, nekaj najbolj dragocenega. Poleg tega, da v njih najdemo prepotrebno sprostitev, nas ti spet napolnijo z energijo in nam pomagajo pri vzpostavitvi notranjega ravnovesja. Mnogo žensk ne opravlja samo službe, ampak so tudi polno zaposlene z usklajevanjem družinskih in gospodinjskih obveznosti. Dejstvo, da je povprečna starost ženske v Sloveniji, ko rodi prvega otroka, nekaj več kot 31 let, pa pomeni, da mnoge živijo najbolj dinamično družinsko življenje ravno takrat, ko za njih nastopi zelo velika življenjska prelomnica – menopavza. Ženske pogosto niso pripravljene na to obdobje, ne moralno ne fizično. Glede na vse daljšo življenjsko dobo to pomeni, da obdobje menopavze predstavlja vsaj tretjino življenja ženske.

Vsaka se po svoje spoprijema s hormonskimi spremembami

Starost, ko se ženske srečajo z menopavzo, je lahko različna, vendar se običajno pojavi v poznih 40. ali zgodnjih 50. letih. Menopavza povzroči številne spremembe v telesu, ki so posledica zmanjšane proizvodnje hormonov estrogena in progesterona. Med najpogostejšimi posledicami upada teh hormonov so vročinski oblivi, nespečnost, nihanje razpoloženja, razdražljivost in otožnost ter zmanjšana želja po spolnosti. Nekatere ženske se lahko srečujejo z vnetji sečil, suho nožnico, bolečinami v sklepih in mišicah ter pridobivajo telesno težo. Nima vsaka ženska vseh naštetih težav, večinoma le nekatere izmed njih. A telesne in duševne spremembe, ki so posledica upada hormonov, imajo velik vpliv na kakovost življenja ženske.

Foto: Shutterstock

Obstajajo teorije o tem, da so ženske v obdobju perimenopavze in menopavze bolj izpostavljene tveganju za pojav depresije. Perimenopavza je obdobje, ko raven hormonov začne upadati, menstruacije so neredne in pojavljajo se prvi simptomi. To obdobje traja do pet let, menopavza traja do konca življenja. Zato je še kako pomembno, da ženske znajo poskrbeti za svoje čustveno zdravje, kar zahteva ravnovesje med negovanjem sebe ter obveznostmi vsakdana.

Prepoznavanje težave je prvi korak do iskanja načinov za obvladovanje. Mnogo žensk je sposobnih prepoznati vire napetosti in simptome stresa, vendar si morda težko vzamejo čas zase. Čeprav mnogih stresorjev ni mogoče spremeniti, lahko obvladovanje različnih spretnosti omogoči, da se spoprimejo z življenjskimi izzivi in ustvarijo prenovljen občutek samozavesti, ravnovesja in harmonije.

Foto: Shutterstock

Nekaterim ženskam lahko koristi prilagoditev življenjskega sloga, vključno z uravnoteženo prehrano, izogibanjem stresnim situacijam, dovolj spanja in redno telesno vadbo. Simptome perimenopavze in menopavze lahko omilite z jemanjem prehranskih dodatkov ter tako dvignete kakovost življenja in uživate v vlogah partnerice, mame, prijateljice, poslovne ženske, babice … V ta namen so v Medexu razvili učinkovit in naraven izdelek BeeHarmony.

Naravna pomoč za lajšanje simptomov menopavze Foto: Medex Klinično dokazana naravna pomoč za lajšanje simptomov menopavze BeeHarmony vsebuje standardizirano kombinacijo matičnega mlečka in žafrana ter koktajl vitaminov (K2 + D3 + E + B6), ki jih žensko telo v zrelih letih najbolj potrebuje. Beeharmony je naravnega izvora in poskrbi za ravnovesje hormonov na do telesa prijazen način. Brez sintetičnih dodatkov, ki bi vaše telo dodatno slabili. BeeHarmony dokazano pripomore k 79-odstotnemu zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti, 70-odstotnemu zmanjšanju težav z nihanjem razpoloženja, 54-odstotnemu zmanjšanju vročinskih oblivov in 60-odstotnemu zmanjšanju težav v spolnosti. Druge simptome menopavze pa zmanjša za več kot 50 odstotkov.



Matični mleček je ena največjih dragocenosti v naravi in edina hrana čebelje matice, najplodnejšega bitja na svetu. Izleže lahko več kot dva tisoč jajčec na dan, v življenju pa kar milijon. Ključna sestavina matičnega mlečka je nenasičena maščobna kislina 10-HDA (10-hidroksi decenojska kislina). Žafran se že stoletja uporablja za lajšanje stresa in čustvene napetosti, zdaj pa njegovo učinkovitost potrjujejo tudi klinične študije. Ekstrakt žafrana je pridobljen po patentiranem postopku, ki ohranja naravno sestavo žafrana, vsebnost najpomembnejših učinkovin pa je standardizirana. Žafran prispeva k čustvenemu ravnovesju, sprostitvi in dobremu spancu ter pomaga ohranjati pozitivno razpoloženje pred in med menstrualnim ciklom.

Foto: Shutterstock

Pomembno, da ženske govorijo o svojih težavah

Razbijanje stigme je pot do boljše vključenosti v družbo, saj ravno vključenost pomembno vpliva na občutek sprejetosti. Opolnomočite se tako, da poiščete načine za povezovanje z drugimi ženskami ter tako pomagate sebi in sebi podobnim. O svojih težavah govorite odkrito, vključujoč tako vzpone kot padce. Ko slišite zgodbe drugih žensk, lahko uvidite, da je pot, po kateri hodite, zelo podobna potem drugih žensk. Bodite učiteljice druga drugi. Močna skupnost žensk krepi vsako posameznico in pomaga pri spopadanju s strahovi in težavami. Družba žensk pomaga pri tem, da razvijete pozitiven in skrben odnos s seboj. Druga drugo spomnite, kako močne ste, in podpirajte se na vaših individualnih poteh.

Foto: Medex

Notranji mir, veselje in pozitiven odnos do življenja so dosegljivi. Ni vam treba za to meditirati na vrhu gore ali zapraviti premoženja za različne wellness tretmaje, da bi to našli. Vzeti si čas zase in za sprostitev je sredi aktivnega tempa ključ do zadovoljivega življenja. Ko so ženske zadovoljne in pomirjene s seboj, ni nobena ovira nepremagljiva. To je tisto, kar jih dela izjemne in zaradi česar so vzgled tudi drugim. Takšne ženske s seboj prinašajo pozitiven pogled na življenje. Njihova naravnanost vpliva tudi na razpoloženje drugih ljudi.