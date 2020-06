Ste prepričani, da kupujete originalne kontaktne leče preko spleta?

Oglasno sporočilo

Vam je zmanjkalo kontaktnih leč? Kupujete kontaktne leče preko spleta? Ste prepričani, da kupujete kakovostne in originalne kontaktne leče?

V Optiki Clarus, ki je največja veriga optik pri nas, opozarjajo, da je pri nakupu kontaktnih leč preko spleta vsekakor potrebna previdnost, saj se pojavljajo spletne trgovine, ki prodajajo kontaktne leče nepreverjenega porekla. In ker v Optiki Clarus želijo uporabnikom omogočiti varno nakupovanje kontaktnih leč preko spleta, so odprli prenovljeno spletno trgovino: E-trgovina Clarus. S ponosom ponujajo kakovostne kontaktne leče priznanih proizvajalcev po še nižjih cenah in z dostavo na dom.

Kontaktne leče so varne za uporabo, če so originalne in kakovostne ter priznanega porekla! Varen nakup kontaktnih leč lahko opravite na trgovina.clarus.si

Kakovost kontaktnih leč preverjenega proizvajalca in zadovoljstvo kupca sta na prvem mestu spletne E-trgovine Clarus. Njihova prednost je vsekakor tudi celovita rešitev za posameznika, saj lahko v poslovalnicah Optike Clarus po Sloveniji prav vsak naredi okulistični pregled za kontaktne leče pri oftalmologu, nato pa nakup opravi v udobju domačega naslonjača v E-trgovini Clarus.

Okulistični pregled za kontaktne leče je priporočljivo opraviti vsaki dve leti – le tako boste lahko preprečili razvoj bolezenskih stanj ali poškodb roženice. Vrata ambulante pa so vedno odprta tudi za vse, ki si želijo samo posveta.

Naročnik oglasne vsebine je Optika Clarus.