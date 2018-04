Spomladanska utrujenost – izgovor ali resnična težava?

Z daljšimi in bolj s soncem obsijanimi dnevi, ko bi pričakovali, da bomo kar pokali od energije, se mnogim dogaja ravno nasprotno. Čutijo utrujenost, izčrpanost, so nerazpoloženi in brez prave volje. To so tipični sindromi spomladanske utrujenosti. Pa je ta sploh resnična ali zgolj mit, celo izgovor?

Spomladanska utrujenost in njeni simptomi so še kako resnični, pa čeprav ni priznana kot uradna bolezen oziroma ni navedena v mednarodni medicinski klasifikaciji. "Spomladanska utrujenost nikakor ni mit, je povsem realna težava, ki po zadnjih raziskavah pesti od deset do 20 odstotkov ljudi," pojasni zdravnica splošne medicine prim. dr. Nena Kopčavar Guček in dodaja, da je to značilna težava v tistih delih sveta, kjer so izrazite menjave letnih časov.

"V tropih, kjer je podnebje ves čas enakomerno, ni takšnih sprememb kot na primer pri nas, spomladanske utrujenosti namreč ni."

Pri spomladanski utrujenosti gre za odziv našega organizma na daljše, toplejše in predvsem aktivnejše dneve. Spomladi namreč večina ljudi postane veliko aktivnejša kot čez zimo, posledično se naša presnova spremeni, zaradi večje obsijanosti z dnevno svetlobo tudi hipofiza, žleza v možganih, lahko začne delati nekoliko drugače, tako da se lahko pojavi malce drugačno hormonsko stanje, kar seveda izčrpa naše telo.

Višje temperature in pogostejše gibanje ne spodbudijo le prenove, temveč začne tudi naš krvni obtok močneje delovati. Vse to porablja več energije, kar občutimo kot izčrpanost telesa.

Pri premagovanju spomladanske utrujenosti pomaga gibanje na svežem zraku, ki pa ga prilagodite svojim trenutnim kondicijskim zmožnostim. "Osebno celo mislim, da je tako imenovana spomladanska utrujenost precej vedenjsko pogojena. Na tople in daljše dneve si vede ali nevede naložimo več dela. Več se gibamo, lotimo se spomladanskega čiščenja doma ali na vrtu, pogosteje hodimo ven na sprehode ali se celo lotimo kakšne fizične aktivnosti, da bi čim hitreje odpravili čez zimo pridobljene kilograme," pojasnjuje prim. dr. Kopčavar Guček.

Ko torej po bolj lenobni zimi svoje telo nenadoma spravimo v pogon, pri nekaterih nastopijo simptomi spomladanske utrujenosti, kot so: zaspanost, izčrpanost, pomanjkanje volje, slabo razpoloženje, razdražljivost, lahko tudi slabša imunska odpornost, glavoboli in celo bolečine v sklepih.

Pri premagovanju spomladanske utrujenosti je pomembna tudi lahka, vitaminov polna prehrana. Foto: Pixabay

Z nekaj preprostimi triki se lahko spomladanski utrujenosti zoperstavimo sami:

Redna telesna aktivnost

Z gibanjem se v našem telesu sproščajo endorfini, to so hormoni sreče, hkrati pa se znatno zmanjša izločanje melatonina – hormona, ki povzroča zaspanost.

Telesna aktivnost na svežem zraku vas bo tako zagotovo zbudila, napolnila z energijo in vam povrnila moči in volje.

A poslušajte sebe in svoje telo ter z gibanjem na svežem zraku ne pretiravajte. Če na primer prej niste nikoli v življenju tekli, pa bi se radi lotili teka, naredite to postopoma. Začnite s sprehodi, nato čez čas preidite v hitro hojo in šele postopoma v tek. Če boste namreč takoj želeli na vsak način preteči deset kilometrov, boste samo še bolj utrujeni in izčrpani.

Dnevna svetloba

Enak učinek kot telesna aktivnost ima na našo hormonsko stanje in posledično počutje tudi izpostavljanje dnevni svetlobi. Tudi sončni žarki v našem telesu spodbudijo nastajanje hormona sreče serotonina, zato je naše razpoloženje v turobnih zimskih mesecih, ko je dan kratek, pogosto mizerno, s pomladjo in sončnimi žarki pa se začnemo postopoma počutiti bolje. Čim manj se torej te dni skrivajte v temačnih stanovanjih in čim več dneva preživite zunaj.

"Skandinavci dobro vedo, kako pomembna je naravna, dnevna svetloba za dobro počutje in razpoloženje. Zato imajo tako zelo dobro razvito industrijo svetil. Pri premagovanju simptomov spomladanske utrujenosti je vsekakor pomemben dejavnik tudi daljši dan oziroma dnevna svetloba," še pove sogovornica.

Namesto v temnih stanovanjih dneve raje preživljajte na prostem, da se vaš organizem naužije dnevne svetlobe. Ustrezna prehrana

Na naše počutje pomembno vpliva tudi ustrezna prehrana. Pozimi je tako, da jemo manj z vitamini in minerali bogate hrane, na našem jedilniku se znajde veliko maščob in ogljikovih hidratov. "To je energijsko težka hrana, ki bolj obremenjuje naš metabolizem, pa tudi na hormonsko stanje vpliva. Če hočemo torej na pomlad zmanjšati občutek utrujenosti, je dobrodošlo, da organizem podpremo z lahkotnejšo in bolj vitaminsko obogateno hrano. Jesti je treba torej veliko sadja in zelenjave," svetuje izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Sploh sadja in zelenjave z veliko vitaminov C in B. Prvi namreč skrbi za boljše delovanje imunskega sistema, drugi pa za boljše stanje naših sivih celic.

"Če hočemo na pomlad zmanjšati občutek utrujenosti, je dobrodošlo, da organizem podpremo z lahkotnejšo in bolj vitaminsko obogateno hrano," svetuje izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič z NIJZ, Foto: STA V boju proti utrujenosti ne smemo pozabiti niti na zadosti železa, ki naše celice oskrbuje s kisikom, kar je pomembno za proizvajanje dovolj količin energije. "Seveda pa je nujno zaužiti tudi dovolj tekočine ter se hkrati izogibati sladkarijam, slani in mastni hrani, saj to tudi obremeni prebavo in posledično utrudi naš organizem," dodaja dr. Hlastan Ribičeva.

Včasih utrujenosti vendarle ne gre jemati preveč zlahka

Če vas bodo simptomi spomladanske utrujenosti pestili tudi po tem, ko boste naredili vse potrebno za to, da bi jih odpravili, oziroma če vas bodo težave spremljale dlje časa in se celo slabšale, pa je prav, da se za nasvet obrnete na svojega zdravnika.

"Včasih so namreč znaki, ki spremljajo spomladansko utrujenost, tudi pokazatelji kakšnih drugih, resnih stanj, kot sta na primer slabokrvnost ali slabše delovanje ščitnice," opozarja prim. dr. Kopčavar Guček. Za kaj točno gre, bo s pregledom in dodatnimi preiskavami ugotovil zdravnik in vam znal tudi pomagati.