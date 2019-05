Soočanje z rakom: pet faz, ki sem jih doživel ob diagnozi

Boris Plantan , ki so mu pri 14 letih odkrili tumor na možganih, je predstavnik ustanove Mali vitez, ki ponuja pomoč in podporo mladim, ozdravljenim od raka.

Na Siol.net objavljamo njegov zapis o soočanju z diagnozo raka.

Soočanje z rakom

Vsako soočanje z rakom ima pet faz: posmehovanje, zanikanje, diagnoza, soočanje z boleznijo, odločitev.

1. Posmehovanje

Ko sem prvič šel iz bolnišnice domov za konec tedna, sem na avtobusu vprašal mamo, ali že vedo, kaj mi je. Želel sem si namreč biti doma in hoditi v šolo. Mama mi je dejala, da sumijo, da imam tumor, in mi pojasnila, kaj to pomeni. Odvrnil sem ji, da če zdravniki kaj sumijo, gotovo ni nič, in se smejal.

2. Zanikanje

Vse do predstavitve diagnoze nisem verjel, da imam tumor, češ da se meni kaj takega ne more zgoditi, saj sem bil vedno zdrav.

3. Diagnoza

Foto: Bojan Puhek Zelo pomembno je, kako zdravniki bolniku predstavijo diagnozo. Sam sem jo doživel tako, da je med glavno vizito zdravnica vprašala glavno oddelčno sestro, ali se je že pozanimala za datum operacije. Vprašal sem jo, kakšen datum in kakšna operacija, ona pa mi je z navdušenjem odgovorila: "Ali ne veš? Tumor imaš!" Za diagnozo sem izvedel prvi, ko starši za to še niso vedeli, kar ni prav.

4. Soočanje - ko te zadene kot strela z jasnega

Ko se zaveš, da si morda tik pred smrtjo, se solz ne da ustaviti, nenadoma je okoli tebe vse črno, niti sebe ne vidiš več. Oziraš se po žarkih upanja in iščeš vrv iz brezna, iščeš rešitev in pogleduješ po preostalih v sobi. Ob še dveh fantih je bil z mano v sobi devetletni fantek, ki je prišel na kontrolo po operaciji tumorja. Ko sem ga takrat ujel s pogledom, ga nisem več izpustil. Čeprav so mi misli več čas uhajale na ono stran, jih je pogled na tega fantka premagal in izbral življenje. Mlado življenje, ki me je umirilo in potolažilo.

5. Odločitev - moram, zmorem, bom

Odločitev je zaključek soočanja. Sam sem si rekel: če je bil ta fantek pri osmih letih operiran in nam danes razlaga, kako je potekalo, potem to ni nič groznega, nevarnega in tudi ne boli hudo, sicer bi bil prestrašen in bi molčal. Težav torej ni, sem si rekel, le še eno ragbi tekmo moram zmagati in mojih skrbi bo konec.

Podprite ustanovo Mali vitez, ki pomaga mladim, ozdravljenim od raka - sodelujte v dobrodelni dražbi vin iz Goriških brd!