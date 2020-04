Slovensko podjetje, ki odpravlja dermatitis na povsem naraven način

Oglasno sporočilo

"Moj največji strah je vedno, da ga kje zmanjka," je o izdelku mladega domačega podjetja povedala tudi Ninna Kozorog, Slovenka leta 2019. Atopijski dermatitis ji je pred odkritjem tega izdelka občasno kožo samo v nekaj urah oluščil do krvi.

Slovensko podjetje Karbonoir sestavlja mlada ekipa navdušencev nad naravno kozmetiko.

Njihova želja je kvalitetno naravno kozmetiko narediti dostopno prav vsakomur ter tako ljudem zagotoviti najboljšo nego za svoje telo. Tako pa tudi dokazati, da pri skrbi za svoje telo ne potrebujemo umetnih substanc, aluminijevih soli, alkoholnih spojin in poceni konzervansov.

Izdelki, ki jih ponujajo, temeljijo na aktiviranem oglju, pridobljenim iz kokosovih lupin.

Ta ima sposobnost absorbiranja bakterij in umazanij, kar pomeni, da se veže skupaj z nečistočami ter jih nežno odstranjuje.

Vsi njihovi izdelki so seveda popolnoma naravni, ekološki in veganski - njihova vizija je, da se vsaj z enim izdelkom pojavijo v prav vsaki slovenski kopalnici in pripomorejo k boljši ozaveščenosti uporabe naravne kozmetike.

Najbolj priljubljen izdelek iz nabora Karbonoir: Kn črno milo, je zapakirano v embalažo brez plastike. Zavito je v papir ter pospravljeno v prikupen (in tudi nadaljnje uporaben) lanen mošnjiček.

V ekipi pa se najraje pohvalijo s povratnimi informacijami svojih uporabnikov in uporabnic.

Takšno povratno informacijo so pred kratkim prejeli tudi od Ninne Kozorog, humanitarke, nevrologinje in Slovenke leta:

"Pozdravljeni. V resnici nikoli ne nasedam reklamam, še manj pa nato pišem komentarje. Sem zdravnica, humanitarka, kolumnistka - ter žal ena tistih, ki me atopični dermatitis večino leta spremeni v “legvana” s suho, luščečo kožo. Ampak mami, pediatrinja, me je skorajda prisilila v uporabo mila. In po 3-4 dneh je moja koža začela dobivati nazaj obliko “kože”. Po 10 dneh sem povsem prenehala z uporabo Protopica. Kar verjeti ne morem, da je koža ponovno “normalna”. Hvala."

Ninna Kozorog, Slovenka leta 2019 Slovenka leta 2019, Ninna Kozorog, je nevrologinja, kolumnistka, predsednica društva Humanitarček, nominiranka za ime leta na Valu 202 in vodja številnih dobrodelnih projektov. Že vsem dobro znana borka za tiste, ki se jim v življenju dogajajo krivice, je z društvom Humanitarček pomagala že številnim starostnikom in brezdomcem, s projektom Vida pa so dosegli pravi medijski bum. Ninno morda poznate tudi kot idejno vodjo projektov, kot so: Naključna prijaznost, Skriti Božiček brezdomcu ter 30 dni za 30 srčnih dejanj. Marsikdo, ki jo pozna po njenem dobrodelnem delu ter nagradah, ki jih je prejela, pa ne ve, da se Ninna tudi v osebnem življenju spopada z nadležno težavo - atopijskim dermatitisom. "Najpomembnejši vzornik je tisti človek, ki nas zvečer gleda iz ogledala, ko si speremo masko dneva." Ninna Kozorog

V spodnjem intervjuju si preberite, kako je Ninna svojo "čudežno" rešitev našla v izdelku mladega slovenskega podjetja.

Povejte nam malo o sebi.

Sem Ninna. Po poklicu sem nevrologinja, zaposlena na oddelku za nevrokirurgijo UKC Maribor, drugače pa že desetletje vodja društva Humanitarček. No in letos še aktualna Slovenka leta in “nosilka” Boba leta.

Drugače pa sem že od mlajših let atopičarka. Se pravi - sem ena tistih nesrečnikov, ki mi je atopijski dermatitis dejansko marsikdaj pokvaril dan.

Nam lahko kot zdravnica poveste malo več o atopijskem dermatitisu?

Nisem sicer dermatologinja. Ampak naj bo.

Atopijski dermatitis (AD) je nenalezljiva kronična kožna bolezen, za katero je značilna stalno suha, srbeča in razdražljiva koža na obrazu in/ali telesu. Gre pravzaprav za vnetno bolezen, ki je vedno bolj razširjena, še posebej v zahodnem svetu.

Značilni sta dve fazi: faza izbruha in faza brez simptomov. Za izbruh je značilno, da se pojavi nenadoma rdeče, srbeče žarišče, pogosto s pokami. To je res neprijetno obdobje in ga sproži marsikaj - od stresa, okolja, hrane, prehlada, pomanjkanja spanca.

V fazi mirovanja pa je koža že po naravi bolj suha, hitreje postane razdražena.

Kakšno je vaše življenje z AD?

Osebno se mi ob stresu pojavijo precej ogromna žarišča v predelu ramen, nadlahti. Včasih celo na obrazu. Koža postane rdeča, žgoča, srbeča. Najraje bi jo slekel. V nekaj urah luščeča, včasih celo do krvi.

Težko vnaprej predvidiš, kdaj in kako, je pa zelo zoprno, ko se ti tik pred pomembnim dogodkom pojavijo žarišča na rokah, ti pa imaš obleko brez rokav ... Začaran krog stresa.

Kje ste izvedeli za Kn črno milo? Kakšne so vaše izkušnje z njim?

Prvo Kn črno milo mi je podarila mami, saj sem bila v nekem obdobju precej obupana.

Čim se je popravilo eno akutno žarišče, se je čez dan pojavilo novo. Šlo je za obdobje med učenjem za specialistični izpit in menjavo službe. Zdelo se mi je, da vsako milo kozo razdraži še bolj, sama voda pa jo izsuši.

Milo sem imela nekaj dni v omari - nekako se nisem mogla prepričati, da bi bilo pa ravno to milo sedaj “čudežno”. A ko sem ga uporabila prvič, je bil občutek prijeten.

Od takrat ga uporabljam redno. Celo kot peeling v jutasti embalaži. Nekaj časa je trajalo, da sem se opogumila tudi pri umivanju obraza, ampak - zdaj ga ne menjam.

Lagala bi, če bi rekla, da me je “pozdravilo”. AD je bolezen, s katero se moraš naučiti živeti in nikoli ne izgine. Zagotovo pa je izbruhov manj, saj se mi zdi, da je kožna bariera bolj negovana, manj načeta. In tudi faze izbruhov so sedaj precej krajše.

Kn milo uporabljam dejansko vsakodnevno. S seboj vedno "vlačim" dva. Enega za telo in enega za obraz. Odlično se obnese na vseh potovanjih - pa naj bodo službena ali backpackerska v lastni režiji, samo z nahrbtnikom.

Moj največji strah je vedno, da mi ga kje zmanjka.

Glede na to, da sama vedno potujem zelo backackersko, kar je glede na higienske standarde včasih za AD kar problem - je milo top.

