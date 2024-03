Skrivnost je v pravem vprašanju

Predstavljajte si, koliko uspešnejši bi bili, če bi namesto iskanja odgovorov, začeli iskati prava vprašanja! Ste že kdaj razmišljali o tem? Albert Einstein je nekoč dejal: "Če bi imel eno uro časa, da rešim problem, in bi od rešitve bilo odvisno moje življenje, bi prvih 55 minut porabil za določanje pravega vprašanja, ki ga je treba postaviti. Ko poznam pravo vprašanje, bi lahko problem rešil v manj kot petih minutah." Že Albert Einstein je vedel, kako pomembna so vprašanja, ki si jih zastavlja, saj samo s pravimi vprašanji dobi odgovore, ki jih išče.

Če bi radi tudi vi spoznali moč vprašanj, če bi radi spoznali moč coachinga, vabljeni na brezplačno spletno delavnico Coaching diploma, ki jo lahko spremljate v sredo zvečer ob 20.00 iz udobja svojega doma. Na to delavnico se lahko prijavite tukaj.

Foto: ZEMA

Kako najti konkretne odgovore, če si ne zastavite pravilnih vprašanj?

Ključ do sprememb ni v odgovorih, ampak je v pravih in pravilno zastavljenih vprašanjih. Ta se lahko naučite postavljati tudi vi, ko spoznate in razumete moč coachinga ter vloge coacha v življenju posameznika ali skupine. Uspeh namreč temelji na učinkovitem coachingu – to je skupni imenovalec uspešnih ljudi ne glede na njihove vloge: podjetniki, zdravniki, vodje, učitelji, starši, športniki, predavatelji …

Coaching je orodje, ki vam omogoča premagovanje ovir z večjo lahkoto, varnostjo in hitrostjo. Coachi niso nujno tisti, ki imajo največ odgovorov, temveč tisti, ki postavljajo najboljša – prava vprašanja v pravem trenutku. To so tista vprašanja, ko klient na drugi strani doživi "aha trenutek" in v sebi najde rešitev, ki jo je že toliko časa iskal, vendar si sam ni znal postaviti (ali pa mu svetovalec, mentor, terapevt ni postavil) teh vprašanj.

Glede na to, kako pomembna je vloga coacha, ne more biti presenečenje, da je coaching ena od najhitreje rastočih panog na svetu takoj za informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Coaching pa ni samo industrija v hitrem napredku, ampak je tudi bistveno orodje za osebno in poklicno uspešnost posameznikov in timov.

Foto: ZEMA

Ali se tudi vi sprašujete, kdaj uporabiti coaching in kdaj je bolje svetovati ali mentorirati? Ali poznate razliko med coachem in terapevtom? Ali vas zanima, katera so dobra coaching vprašanja, ki prinašajo rezultate? Odgovore na ta ključna in številna druga vprašanja boste dobili na brezplačni štiridnevni spletni delavnici Coaching diploma, kjer boste med drugim izvedeli:

kakšne priložnosti za vaš osebni in/ali poslovni preboj vam prinaša coaching,

kaj je sploh coaching in kdo je coach,

kakšne so razlike med coachingom, mentoriranjem, svetovanjem in terapijo,

kako prepoznati razliko med dobrimi vprašanji, ki vas vodijo v smeri cilja, in slabimi, ki vas ovirajo na poti ali celo vodijo v napačno smer,

zakaj je pravo vprašanje lahko veliko bolj dragoceno kot nasvet,

kaj je temeljno vprašanje in zakaj je tako zelo pomembno

in še marsikaj o umetnosti postavljanja dobrih vprašanj ter njihovih koristih.

Povsem brez obveznosti in brezplačno se na delavnico lahko prijavite tukaj

Če ste ambiciozni in želite biti uspešni na svojem področju, pa naj bodo to podjetništvo, prodaja, vodenje, šport, partnerstvo, starševstvo ali izobraževanje, lahko coaching postane temelj vašega uspeha.

Foto: ZEMA

Dober prodajalec je dober coach.

Marsikateri prodajalec se ne zaveda, da se vsi odgovori, ki jih potrebuje za uspešno prodajo, skrivajo v kupcu, v razumevanju njegovega izziva in pojasnilu, kako mu ponujeni produkt oziroma storitev lahko pomaga rešiti ta problem. Brez uporabe coachinga prodajalci običajno prehitro in napačno, posledično pa tudi neuspešno zaključijo prodajo. Najuspešnejši prodajalci poznajo in uporabljajo coaching, s čimer ne samo dosegajo odlične prodajne rezultate, temveč tudi pomagajo svojim strankam.

Dober vodja je dober coach.

Skrivnost najboljših vodij, ki so spoštovani in cenjeni, je tudi ta, da namesto konstantnega podajanja nasvetov, navodil, odgovorov ali ukazov sodelavcem postavljajo dobra vprašanja. Ko vas sodelavec vpraša: "Kaj naredimo?", mora biti vaš prvi odziv: "Kaj bi vi storili?" Časi avtoritativnega in centraliziranega načina vodenja so že zdavnaj minili. Kot vodje – coachi boste v svojo ekipo privlačili uspešnejše sodelavce, obenem pa spodbujali in razvijali njihovo samostojnost in samoiniciativnost ter s tem dolgoročno dosegali bistveno boljše rezultate.

Dober partner je dober coach.

Ko se partnerja spoznata oziroma vstopita v partnerski odnos, običajno ne delata natančne analize ujemanja njunih vrednot, prepričanj itd. Pozneje se v marsikaterem odnosu pokažejo, pa tudi z razvojem vsakega od partnerjev nastanejo ogromne razlike med njima, kar pogosto vodi v konflikte. Znanja coachinga lahko te razlike zmanjšajo, pripomorejo k boljšemu razumevanju, strpnosti in ohranjanju strasti v odnosu.

Dober starš je dober coach.

Imate najstniške otroke ali pa vas to zanimivo obdobje še čaka, morda skrbi? Otroka boste s coaching vprašanji lažje, z manj upora in slabe volje pripeljali do tega, da bo vašo idejo sprejel za svojo. In ne pozabite: tudi najstniških let bo enkrat zagotovo konec. Do takrat pa vam bo znanje coachinga z dobrimi vprašanji lahko pomagalo, da boste lažje krmarili v razburkanem morju odraščanja svojih otrok.

Dober učitelj je dober coach.

V preteklosti so učitelji zgolj predajali učno snov, ki so jo morali učenci usvojiti. Če poučujete, veste, da so sodobni učni pristopi bistveno bolj kompleksni in zahtevni. Se sprašujete, kako nekaterim vašim kolegom uspeva, da imajo v razredu mir in motivirane učence oz. dijake? Znanja coachinga vam lahko zelo olajšajo delo in prinesejo veliko boljše učne rezultate pri učencih.

Dober govornik je dober coach.

Ste pred izzivom, da izvedete celodnevno izobraževanje znotraj podjetja in ne veste, kje in kako začeti? Si lahko predstavljate, da bi lahko to naredili zgolj z uporabo petih ključnih vprašanj? Ko javno nastopate, predavate, učite, bodo vaša predavanja veliko bolj zanimiva in interaktivna, če boste uporabljali prvine coachinga. Vzpostavili boste odličen stik z občinstvom in tako lažje dosegli cilj svojega predavanja.

Dober trener je dober coach.

Tim Gallway, eden od začetnikov coachinga, je že v 70. letih 20. stoletja ugotovil, da lahko športni trener s postavljanjem pravih vprašanj igralcem pomaga doseči izjemne rezultate. Gotovo ni naključje, da so se naših delavnic udeležili številni uspešni športniki in trenerji, kot so Benjamin Savšek, Sara Isakovič, Dejan Zavec, Ante Šimundža, Anica Živko, Urša Kragelj, Ilka Štuhec in drugi. Če ste športniki in/ali športni trenerji, je coaching nepogrešljiva veščina za vaše delo.

Foto: ZEMA

Skrivnost uspešnih leži v postavljanju pravih vprašanj.

Skrajni čas je, da tudi vi spoznate moč pravih vprašanj in z njimi najdete prave odgovore. Prijavite se zdaj na brezplačno štiridnevno spletno delavnico Coaching diploma. Prijavite se lahko tukaj.

Dan 1/4 – Priložnost coachinga, mentoriranja, svetovanja

Na prvi od štirih delavnic boste spoznali priložnosti, ki jih prinaša coaching, ter glavne razlike med coachingom, mentoriranjem, svetovanjem, terapijo ipd. Izvedeli boste, kaj so prednosti coachinga in katera vprašanja so dobra, katera slaba ter katerega vprašanja (ki je sicer zelo pogosto) ne smete postavljati, če želite doseči spremembo pri sogovorniku ali sebi.

Dan 2/4 – Struktura coaching srečanja

Na drugi brezplačni delavnici boste spoznali, kakšno preobrazbo boste dosegli pri sebi in drugih s pomočjo coachinga. Izvedeli boste, kako se pripraviti na srečanje coachinga, kakšni so konkretni koraki, ki jih je treba izvesti, da s pomočjo orodij in znanj o coachingu pomagate sogovorniku, kako meriti uspešnost coachinga in doseganja želenih rezultatov.

Dan 3/4 – Izbira nišnega coachinga in praktična uporaba coachinga v vsakdanjem življenju

Tretja delavnica bo odgovorila na vrsto zelo aktualnih vprašanj, kot so: kaj pomeni postati coach, kako bi se počutili, če bi delovali v eni najhitreje rastočih panog na svetu, kakšne niše so na voljo in kako se lahko kot coachi umestite pri svojemu delu, kako lahko v različnih situacijah doma ali v službi uporabite coaching in kaj vam drugačen način komunikacije lahko prinese.

Dan št. 4/4 – Doseganje ciljev in rezultatov s coachem

Uspešen coaching je tisti, ki daje rezultate. Na zadnjem, četrtem srečanju brezplačne delavnice Coaching diploma boste izvedeli, kako lahko s coachingom naredite preboj na področju financ, kariere, partnerstva, zdravja, osebne in poslovne rasti ter na katere "vroče gumbe" pritisniti kot coachi, mentorji, svetovalci, da dosežete želeni rezultat.

Udeležba na delavnici Coaching diploma je povsem brezplačna in neobvezujoča. Delavnica je namenjena vsem, ki želite s coachingom v svojem vsakdanjem življenju tako doma (kot starši, partnerji, prijatelji …) kot v službi (pri vodenju, prodaji, javnem nastopanju, vzgoji, poučevanju, v športu itd.) narediti preboj oziroma bi radi z uporabo znanj coachinga tudi dodatno zaslužili ali celo spremenili svojo karierno pot. Na delavnico se lahko brezplačno prijavite tukaj . Pohitite in izkoristite priložnost za nova znanja, ki vam lahko odprejo marsikatera nova vrata in pokažejo poti do rešitev.

Foto: ZEMA