Sanjate o ravnem trebuščku? Lahko vam uspe!

Za nami je mesec druženj ob dobri hrani in pijači in veliko nas je, ki se nam dokaz uživanja nabere okoli pasu. Naše najljubše kavbojke so nenadoma postale neudobne, tiščijo, prek pasu pa buhti trebušček ... Ob misli na dolgočasno in stresno dieto se nam zima zazdi še bolj siva. Pa ni treba, da bi bilo tako – tu vam odkrivamo, kako si že v treh mesecih ne samo povrnete vitek pas , temveč hkrati poskrbite za več energije, urejeno prebavo ter zdravo floro intimnih predelov.

Kaj storiti, ko dieta in vadba ne prineseta želenih rezultatov?

Se vam zdi znano? Poskusili ste že marsikaj. Od stradanja, telovadbe, striktnih diet … Verjetno ste izgubili kilogramček ali dva, a občutek nelagodja v trebuhu, vnetja "tam spodaj", vetrovi, boleč želodec, neurejena prebava – vse to vztraja. Zakaj se nekaterim ženskam kljub predani vadbi, pravilni prehrani in zadostnemu počitku želeni rezultati izmikajo? Na težavo moramo gledati celostno in se posvetiti tudi svoji prebavi in metabolizmu! Vsaka od nas je drugačna. Ustreza nam druga hrana, naš metabolizem se obnaša drugače in predvsem imamo raznolike črevesne mikrobiote. Zato morate s svojim telesom sodelovati, ne pa delati proti njemu. Vsaka stvar, ki se je lotimo "na silo" (vključno z dietami), telesu predstavlja dodaten stres in dosegli boste ravno nasprotni učinek, kot si ga želite.

Kaj odloča o tem, kako poteka prebava in kako se oblikuje trebušček

Na to, kako poteka prebava in se nam oblikuje trebušček, vplivajo encimi v želodcu, kolonije bakterij v črevesju in hitrost bazalnega metabolizma. Toda – kaj vse to sploh pomeni?

Foto: Eko Škrnicl

Prebavni encimi – razgradnja hrane

Prebavni encimi so kot škarjice, ki strižejo hrano v našem želodcu. Če nimamo dovolj prebavnih encimov, potem hrana ne bo pravilno prebavljena in tudi absorpcija hranil bo okrnjena. Pri prebavi in razgradnji hrane so prebavni encimi bistveni. Gre za molekule, ki so prisotne v različnih delih prebavne poti (v slini, želodcu in črevesju), hkrati pa encimi pomagajo tudi pri dihanju, gradnji mišic, delovanju živcev in odstranjevanju toksinov. Vsaka skupina encimov ima svojo nalogo, vsi skupaj pa skrbijo, da se vsa živila, ki jih zaužijemo, ustrezno razgradijo in absorbirajo. ‍Ko encimi dobro opravljajo svojo nalogo, razgradnja hrane in kasnejša absorpcija hranil potekata brez težav. In če bi naši prebavni encimi svojo nalogo opravljali tako, kot jo morajo, se mi ne bi soočali s simptomi napihnjenosti in bolečega trebuščka. Preslabo opravljena naloga encimov je razlog, da smo po obroku videti, kot bi pojedli žogo.

Bazalni metabolizem – hitrost porabljanja kalorij

Bazalni metabolizem je izraz za medicinski pojav, ki določa, kako hitro izgubimo in pridobimo kilograme. Odgovoren je za kar 70 odstotkov vseh porabljenih kalorij! ‍Bazalni metabolizem določa porabo energije (kalorij), ki jo telo porabi v fazi mirovanja (za dihanje, poganjanje krvi po telesu, delovanje živčnega sistema, ohranjanje telesne temperature, normalno delovanje prebavil, izdelavo novih krvnih celic, hormonov itd.). Pove nam torej, koliko kalorij porabimo samo zato, da preživimo. Neverjetno, toda – največ kalorij ne porabimo z gibanjem, marveč z vitalnimi življenjskimi funkcijami. Če je bazalni metabolizem lenoben, bomo porabili premalo kalorij in presežek zaužite hrane se nam kaj kmalu začne nabirati okoli trebuščka. Zato je ena od nalog ta, da pospešimo hitrost delovanja bazalnega metabolizma.

Foto: Eko Škrnicl

Črevesna mikrobiota – uravnava nastanek hormonov, ki orkestrirajo tvojemu apetitu, izgubi maščob in še in še…

Velike vodje črevesja so bakterije, ki tam prebivajo. Med njimi najdemo "dobre", "slabe" in "nevtralne". Žal ima moderen človek povsem podrto razmerje med kolonijami bakterij in tako kaj hitro na vodilne pozicije pridejo "sladkosnede" bakterije, ki preprečujejo, da bi se znebili odvečne teže in nam za povrh vsega še ves čas dajejo lažne impulze, da telo potrebuje sladkarije in nezdravo prehrano. ‍Apetit narekuje približno 20 metabolnih hormonov. A v prvi vrsti apetitu dirigirata dva hormona, grelin in leptin. Grelin stimulira apetit in leptin sporoči, kdaj je hrane dovolj. Težava nastane, ko ta dva hormona ne delujeta tako, kot bi si želeli. Zadnje študije, ki so izšle v prestižnih znanstvenih revijah, so razkrile, da imajo debelejši ljudje več leptina kot vitki ljudje, vendar so nanj odporni. Ne prepoznajo torej signalov telesa, da so siti in da je hrane dovolj. Grelin na drugi strani (hormon, ki narekuje in stimulira apetit) pa pri debelejših ljudeh deluje prekomerno. Zato se včasih kljub zadostni količini zaužitih kalorij ne moremo upreti hrani in naše telo, natančneje možgani (hipotalamus), ne prejmejo informacije, da je hrane dovolj. Ko v črevesje naselimo več dobrih bakterij, se ne spremenita samo naše počutje in postava, marveč tudi izbira hrane, ki nam ustreza. Kar na lepem se nam bo zelenjava zdela bolj mikavna kot sicer.

Foto: Eko Škrnicl

S trimesečno kuro poskrbimo za dovolj prebavnih encimov, saniramo prebavo in pospešimo svoj bazalni metabolizem

Ob raznoliki, zdravi prehrani, primerni vadbi in izjemni podpori, ki nam jo v obliki paketa za raven trebušček ponuja Eko Škrnicl , je uspeh zagotovljen! Spoznajte tri odlične izdelke, ki bodo poskrbeli, da bo vaš trud hitro viden. Lahko jih kupite tudi posamično, seveda pa je nakup paketka najbolj priljubljena, učinkovita in ugodna kombinacija za vaš uspeh.

Foto: Eko Škrnicl Bloat Aid prebavni encimi

Pomagajo razgrajevati hrano na manjše sestavine, s tem pa omogočijo boljšo absorpcijo in preprečujejo neprijetne prebavne težave, kot so napihnjenost, napenjanje in trebušni krči.

Foto: Eko Škrnicl HerBiotic mikrobiološke kulture

Skrbijo za ravnovesje bakterij v črevesju, kar pripomore k boljši prebavi, zmanjšanju vnetij ter krepitvi imunskega sistema.

Foto: Eko Škrnicl Premium Shape

Zeliščni pripravek pospešuje bazalni metabolizem in poskrbi, da hitreje porabimo več kalorij ter razgradimo odvečno maščobo.

Skupno uživanje vseh treh izdelkov izboljša prebavo, pospeši želeno preobrazbo, zmanjša nelagodje v trebuhu in pozitivno vpliva na zdravje in splošno počutje.

Ne spreglejte posebne ponudbe! Sledite povezavi in si zagotovite uspešno pot k boljšemu počutju in ploskemu trebuščku!

Foto: Eko Škrnicl

Vztrajnost je zagotovilo uspeha

Tako kot si z vsakodnevno primerno vadbo zagotovimo dobro delujoče sklepe tudi v starosti, tako je tudi za uspešno odpravo napihnjenosti potrebna vztrajnost in doslednost. Kapsule za to, da začnejo delovati, potrebujejo nekaj časa. Za prve vidne rezultate jih je treba jemati vsaj en mesec.‍ Če po prvem mesecu ne opazimo nobenega izboljšanja, pa nam je ekipa Eko Škrnicla na voljo za vsa vprašanja in pomoč. Če pa nas kljub temu v roku 30 dni rezultati ne navdušijo, nam bodo vrnili denar za celotno naročilo.‍

Zato se lahko brezskrbno odločite za nakup najboljšega paketa za doseganje boljšega počutja in ploskega trebuščka!

Poglejte si tudi akcijski načrt za plosk trebušček, ki vam bo pomagal do fantastičnih rezultatov.