S pregledom pri specialistu nikar ne odlašajte

Nedopustno dolge čakalne dobe v javnem zdravstvu so v Sloveniji žal prisotne že dalj časa. Epidemija covid-19 jih je le še dodatno podaljšala. Ponovno vstopamo v jesen, ko se bo zaradi povečanega števila različnih prehladnih in drugih obolenj povečal tudi pritisk na ponudnike zdravstvenih storitev, ob enem pa na vrata trka tudi novi val epidemije covid-19.

Da bi dobili pravočasno zdravstveno oskrbo, danes mnogi posamezniki iz lastnega žepa plačujejo visoke stroške koriščenja zasebnih zdravstvenih storitev. Pa vendar se je tem stroškom mogoče izogniti ter še vseeno dobiti pravočasno in ustrezno zdravstveno obravnavo.

Predolge čakalne dobe so lahko tudi usodne

Strokovnjaki opozarjajo, da dolge čakalne dobe, zaradi katerih praktično ne moremo do zdravnika takoj, ko ga potrebujemo, negativno vplivajo na potek zdravljenja. Občasno so dolge čakalne dobe lahko za posameznike tudi usodne. Vse več ljudi se zato odloča za nove oblike dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki jim omogočajo takojšen obisk zdravnika brez dolgih čakalnih dob.

Predolge čakalne dobe imajo lahko dolgotrajen negativen vpliv na zdravje pacientov. Foto: Getty Images

Čakalne dobe pomenijo daljše bolniške odsotnosti in zato nepotrebno finančno breme delodajalcev

Z začetkom novega šolskega leta in vse nižjih temperatur se jeseni poveča tudi število različnih virusnih obolenj, ki praviloma pomenijo večjo gnečo pri ponudnikih javnih zdravstvenih storitev. Še dodatno skrb pa tudi letošnjo jesen prinaša epidemija covid-19, ki obiske pri zdravnikih, tudi specialistične preglede v javnem zdravstvu in čakalne dobe, še dodatno postavlja v nepredvidljiv položaj. Številne družine se zato že obračajo na ponudnike dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki jim omogočajo takojšnjo obravnavo pri splošnih zdravnikih ali specialistih.

Pomena zdravja se zaveda tudi vse več podjetij. Dolge čakalne dobe namreč pomenijo daljše bolniške odsotnosti delavcev, ki predstavljajo nepotrebno breme za delodajalce. Slednji se zato vse pogosteje odločajo za sklenitve kolektivnih zavarovanj, ki njihovim delavcem omogočajo pravočasni pregled in obravnavo, s tem pa pridobitev diagnoze, zdravljenje, okrevanje in hitrejšo vrnitev na delovno mesto.

Podobno se za tovrstna dodatna zavarovanja odloča tudi vse več športnih klubov, ki si ne želijo daljših in predvsem nepotrebnih odsotnosti članov, ki bi lahko resno vplivale tudi na njihove športne uspehe.

Zdravstveno zavarovanje Moj zdravstveni kasko ponuja zavarovalnica Generali. Foto: Getty Images

Do zdravnika takrat, ko ga potrebujemo

V zavarovalnici Generali so svoji ponudbi dodali nov celostni paket zdravstvenih zavarovanj, imenovan Moj zdravstveni kasko, ki združuje različna zdravstvena zavarovanja v enem kompletu: zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco (ki vključuje novodobno storitev Halo Doktor), Zavarovanje zdravil in dopolnilo zdravstveno zavarovanje.

celovito zdravstveno zaščito za vso družino,

hitro in kakovostno zdravljenje zavarovancev, tudi starejših do 100. leta starosti,

takojšen video posvet z zdravnikom splošne medicine s storitvijo Halo Doktor ali posvet ob predhodno dogovorjenem terminu (v tem primeru video ali telefonski klic),

hiter dostop do vrhunskih specialistov, rehabilitacije (načrt zdravljenja, fizioterapija in psihološka pomoč) in operacij ter preventivnih pregledov in preiskav,

točen termin pregleda pri specialistu in višji standard storitev,

kritje stroškov zdravil na beli recept (do 100 evrov letno), ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.

Ustrezna oskrba starejših tudi do 100. leta starosti

Dolge čakalne dobe imajo še posebej slab vpliv tudi na življenja starostnikov. Ti so že tako zdravstveno bolj ogroženi, posledično pa potrebujejo več obravnav pri zdravstvenih delavcih in bolj pogosto, do katerih pa ne pridejo dovolj hitro. To pomembno vpliva na njihovo kakovost življenja. Zato so se pri Generaliju odločili, da lahko zavarovanje Specialisti z asistenco, ki je namenjeno celotni družini, sklenejo tudi osebe do 85. leta starosti, zavarovanje pa bo veljalo vse do njihovega 100. leta.

Število klicev in posvetov na Halo Doktor ni omejeno. Do posveta lahko pridete katerikoli dan, tudi ob koncu tedna in prazniki med 6. in 22. uro. Foto: Generali

Takojšen posvet tudi ob koncu tedna, med prazniki in celo iz tujine

Ne glede na jesenski razvoj epidemije je jasno, da nas kmalu čaka težji dostop do zdravnikov splošne medicine, saj bodo ti še bolj obremenjeni. Na osnovi tovrstnih preteklih izkušenj prejšnjih valov epidemije covid-19 so pri Generaliju v vse pakete zavarovanja Specialisti z asistenco vključili tudi storitev Halo Doktor.

Ko nas nekaj boli in skrbi, si vsi želimo čim hitrejši nasvet in obravnavo, kar omogoča prav Halo Doktor, s katerim lahko pospešimo proces postavljanja diagnoze, zagotovimo hitrejše okrevanje in posledično preprečimo morebitne hujše posledice bolezni ali nezgode. Halo Doktor omogoča hiter in enostaven posvet z zdravnikom na daljavo v obliki telefonskega pogovora ali videoklica. Zdravnik po posvetu izdela izvid, lahko pa zavarovanca napoti na specialistični pregled v okviru zavarovanja. Število klicev je neomejeno, posvet pa je na voljo vse dni v tednu med 6. in 22. uro, tudi med prazniki ter celo iz tujine.

Podobno kot pri zavarovanju Halo Doktor se lahko tudi zavarovanje Drugo mnenje uporablja tako za obstoječa kot nova zdravstvena stanja. Vključuje storitev zdravnika koordinatorja iz Slovenije in izdelavo strokovnih mnenj zdravstvenih timov iz tujine, s katerimi se preveri ustreznost že postavljene diagnoze ali priporočenega zdravljenja. Do storitev drugega mnenja so poleg zavarovanca upravičeni tudi družinski člani zavarovanca.

Brez doplačil za zdravila na beli recept

Iz leta v leto je vse več zdravil, ki ne sodijo več na tako imenovani zeleni recept, katerega strošek krije obvezno oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Vse pogosteje ob obisku zdravnika prejmemo beli recept, ki nam sicer omogoča dostop do zdravil, a moramo njihov strošek poravnati iz lastnega žepa. Dodatno zavarovanje zdravil, ki ga kot dopolnitev zavarovanju Specialisti z asistenco ponujajo pri Generaliju, pa njihovim zavarovancem omogoča, da so zanje tudi zdravila na beli recept brezplačna. V primerih, ko predpisanega zdravila ni mogoče dobiti na domačem trgu, zavarovanje vključuje tudi oskrbo iz tujine.

Zagotovite si pravo zavarovanje po ugodni ceni



Moj zdravstveni kasko si lahko oblikujete v skladu s svojim življenjskim slogom in potrebami. Za pomoč pri izbiri ustreznega kritja, s katerimi si boste zagotovili najhitrejše in najbolj ustrezno zdravljenje, se lahko obrnete na zavarovalnega zastopnika, ki vam bo pojasnil tudi, kako do 10- odstotnega in še do dodatnega 5-odstotnega popusta. Kadar pa potrebujete informacije o zdravstvenih storitvah, pa se lahko obrnete tudi na Asistenco zdravje.

Zdravje je naše največje bogastvo. Foto: Generali

Zdravje je naše največje bogastvo. Da bi ga krepili je priporočljiva redna vadba. To še posebej spodbujajo tudi pri zavarovalnici Generali. Svojim zavarovancem tako s hitrim in enostavnim dostopom do zdravnika, omogočajo, da se po poškodbi ali bolezni čim prej vrnejo k športnim aktivnostim.



Kakovostne storitve govorijo same zase

Dobro blago se samo hvali. To velja tudi za zdravstvena zavarovanja pri Generaliju. Zavarovance po izvedbi zdravstvenih storitev namreč prosijo, da odgovorijo na anketo, s katero merijo njihovo zadovoljstvo. Ob tem so zelo zadovoljni, saj povprečna ocena izvedenih storitev Asistence zdravje, ki zajema informacije, odobritev in organizacijo zdravstvene storitve na njihovi strani ter izvajalcev zdravstvenih storitev na drugi, znaša 4,9 od 5 možnih točk.

Najbolj pogoste storitve, na katere se sicer naročajo zavarovanci v sklopu Specialistov z asistenco, so storitve iz ortopedije (pregledi, posegi), diagnostike (preiskave UZ, RTG, MR, CT), fizioterapije, dermatologije (pregledi), plastične kirurgije (posegi), gastroenterologije (pregledi in diagnostika), kardiologije ter storitve iz naslova splošne in žilne kirurgije.