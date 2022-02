Revolucionaren korak naprej: boljši vid s pomočjo umetne inteligence

Podjetje Rodenstock je nedavno obeležilo več kot desetletno obdobje biometričnih raziskav. Pri izračunu korekcijskega stekla so bili vedno pripravljeni narediti korak dalje in ustvariti novo normo na področju progresivnih stekel. Letos je Rodenstock naredi l naslednji korak v svoji "biometrični revoluciji" . Predstavljajo se z nadgrajenimi standardi, z novimi progresivnimi stekli, izdelanimi na podlagi umetne inteligence (AI). Ta nova norma bo dvignila raven biometrične natančnosti pri izračunu stekel, četudi so na voljo le standardne korekcijske vrednosti. Ta korekcijska stekla so poimenovana B.I.G. NORM™.

Oči so okno naše duše in identitete ter so tako edinstvene, kot je edinstven prstni odtis. Na svetu je več kot 7,7 milijarde ljudi, vsako oko pa ima drugačno dolžino in obliko. Tega se dobro zavedajo pri podjetju Rodenstock, kjer izdelujejo korekcijska stekla po meri in s pionirsko filozofijo biometričnih inteligentnih očal človeški vid dojemajo drugače. Prav zato njihova očala popolnoma odgovarjajo vašim potrebam in se vašim očem prilagajajo kot ulita – tako kot kakovostna, po meri ukrojena obleka.

V podjetju Rodenstock si nenehno prizadevajo, da bi razvili načine, kako najbolj precizno izdelati progresivna stekla. B.I.G NORM™ je nadgradnja Rodenstockove filozofije B.I.G. VISION™ in nadaljevanje potovanja podjetja Rodensock k biometrični preciznosti – tokrat s pomočjo umetne inteligence. Rodenstockov algoritem umetne inteligence (AI) predstavlja nov standard pri izračunu korekcijskega stekla in najboljši približek biometričnega očesnega modela.

Ustvarjanje B.I.G. VISION™ za vse

V Rodenstocku se še kako zavedajo, da je vsako oko drugačno, zato ljudi razumejo kot posameznike z očmi različnih oblik in velikosti. Zato tudi uporabljajo na tisoče podatkovnih točk za merjenje in določanje parametrov očesa ter iz teh podatkov izdelujejo stekla, prilagojena glede na biometrične parametre vsakega posameznega očesa. Zaradi tega so danes strokovnjaki za korekcijska stekla.

Ambicija, ki so jo imeli v Rodenstocku od uvedbe filozofije B.I.G. VISION™, je zagotoviti B.I.G. VISION™ za vse. In to jim zdaj tudi s pomočjo umetne inteligence odlično uspeva. Korekcijska stekla B.I.G. NORM™ omogočajo uresničitev ambicij s progresivnimi stekli. Omogočajo začetek biometrične revolucije, ki bo izkušnjo B.I.G. VISION™ končno lahko ponudila vsem.

Zakaj je biometrična preciznost pomembna?

Biometrična preciznost, ki v osnovi opisuje stopnjo, do katere so biometrični parametri očesa natančno določeni in uporabljeni v procesu izračuna korekcijskega stekla, je za večino proizvajalcev korekcijskih stekel le naključje. Danes večina proizvajalcev progresivnih stekel izdeluje stekla po standardnem modelu očesa. V 98 odstotkih teh primerov biometrični parametri standardnega očesnega modela odstopajo od resničnih vrednosti posameznega očesa. To pomeni, da korekcijska stekla niso natančno prilagojena potrebam posameznikovih oči.

Z B.I.G. VISION Rodenstock ustvarja nov standard progresivnih korekcijskih stekel, pri čemer upošteva edinstveno obliko in velikost vsakega očesa. V Rodenstocku določijo biometrijo celotnega očesa – kar je daleč nad industrijskimi standardi. Te podatkovne točke so integrirane neposredno v korekcijsko steklo in vodijo proces, katerega rezultat je najnatančnejše korekcijsko steklo na svetu – z najostrejšim vidom za vsak kot in vsak pogled.

Rodenstockova nova progresivna stekla, izdelana na podlagi umetne inteligence

Z prisotnostjo umetne inteligence in korekcijskimi stekli B.I.G. NORM™ je vse skupaj postavljeno na višjo raven. Z uporabo umetne inteligence lahko pri Rodenstocku razkrijejo potencial štirih standardnih predpisanih vrednosti, ki se uporabljajo pri izračunu korekcijskega stekla. To je nov, natančnejši način izračuna in izdelave progresivnih stekel – metoda, ki bo/je vzpostavila novo normo izdelave progresivnih stekel za primere, ko biometrične meritve vsakega posameznega očesa niso na voljo. Z Rodenstockovo tehnologijo umetne inteligence bodo lahko biometrična inteligentna očala končno na voljo vsem uporabnikom progresivnih stekel.

Zahvaljujoč novi tehnologiji umetne inteligence lahko, kot že omenjeno, pri Rodenstocku zdaj končno uresničijo svojo vizijo, ki so jo na trgu predstavili kot filozofijo B.I.G. VISION™. Pred B.I.G. VISION™, v samih začetkih biometričnih raziskav, je nastopila težava – star standard, ki so ga uporabljali pri proizvodnji progresivnih stekel. Star standard, pri katerem je edini podatek, ki ga večina proizvajalcev korekcijskih stekel uporablja za prilagajanje stekel očem uporabnika, je standardni izračun, ki temelji le na štirih predpisanih vrednostih standardne meritve vida (SPH, CIL, OS, ADD) .

Staremu standardu primanjkuje biometrična natančnost

Uporaba le teh štirih predpisanih vrednosti pomeni, da biometrični parametri posameznega očesa ostajajo nedoločeni. Namesto tega za izdelavo korekcijskih stekel uporabljajo standardne očesne parametre, ki pa ne upoštevajo dejstva, da je vsako oko drugačno – po obliki in lomnih sposobnostih očesa. Zato se je bilo treba oddaljiti od starega standarda in začeti novo poglavje, da bi s povečanjem stopnje biometrične natančnosti pri izračunu stekel lahko ponudili ostrejši vid večjemu številu uporabnikov progresivnih stekel.

Ko govorimo o dolžini oči, večina proizvajalcev korekcijskih stekel predvideva, da so vsa očesa očesa dolga približno 24 milimetrov. Predpostavlja se, da imajo vsa očesa enako dolžino, čeprav je jasno, da se lahko dolžine posameznih očes razlikujejo do kar deset milimetrov. Posledično so v proizvodnem procesu korekcijska stekla prilagojena tako, da ustrezajo splošni predpostavki o dolžini očesa. To pomeni, da se v nekaterih primerih svetlobni žarki ne lomijo natančno na mrežnico, kar negativno vpliva na ostrino vida.

Da bi ustvarili biometrična inteligentna očala, so pri Rodenstocku z DNEye® Scannerjem izmerili biometrične parametre več sto tisoč oči. Te meritve so postale eden največjih naborov biometričnih podatkov v industriji. Z upoštevanjem več kot 500 tisoč natančnih meritev oči, opravljenih z njihovim DNEye® Scannerjem, so lahko analizirali podatke in ugotovili soodvisnosti med biometričnimi parametri očesa in standardnimi predpisanimi vrednostmi.

Kot je pokazala njihova statistična analiza, je dolžina očesa pravzaprav povezana s sferično vrednostjo očesa. Ker lahko refrakcijsko vrednost določenega uporabnika razberemo s pomočjo katerekoli standardne meritve vida, jim njihova statistična analiza omogoča pridobitev informacij o dolžini posameznega očesa brez dejanske meritve očesa.

Najnatančnejši približek biometričnega modela očesa

V procesu izračuna korekcijskega stekla je čim natančnejša določitev dolžine očesa ključnega pomena za popolno prilagoditev korekcijskih stekel posameznemu uporabniku.

S statistično analizo lahko pri Rodenstocku določijo nove, natančnejše izračune korekcijskih stekel za vse najpomembnejše biometrične parametre v očesu. S temi novimi normami za izračun korekcijskih stekel lahko sprostijo potencial naših 500 tisoč posameznih biometričnih meritev oči in vnesejo novo raven biometrične natančnosti v izračun korekcijskih stekel, ki bo uporabnikom pomagala doseči ostrejši vid.

S prepoznavo povezav med podatki ter njihovo uporabo v napreden algoritem umetne inteligence (AI) se lahko torej odmaknemo od starega standarda v uporabi za izračun korekcijskega stekla. Rodenstockov novi standard omogoča najbolj natančen približek biometričnega očesa, pri čemer se kot vhodni podatki uporabijo le standardne predpisane vrednosti, ki jih podjetju Rodenstock priskrbijo optiki. To jim omogoča, da v izdelavo standardnih progresivnih stekel uvedejo veliko višjo stopnjo biometrične natančnosti in zagotovijo B.I.G. VISON™ za vse.

Uporabniška izkušnja s korekcijskimi stekli B.I.G. NORM™

Da bi izvedeli več o prednostih naših novih progresivnih stekel, ki jih podpira umetna inteligenca, so pri Rodentoskcu izvedli testiranje uporabniških izkušenj*. Uporabnica Nina je bila ena izmed tistih, ki so preizkusili nova korekcijska stekla B.I.G. NORM™, izdelana z upoštevanjem le standardnih predpisanih vrednosti.

Z novimi progresivnimi stekli, ki jih podpira umetna inteligenca, je Nina odkrila, da ji ta omogočajo pogled pod katerimkoli kotom in skozi celotno površino korekcijskega stekla. To je razlika, ki jo zagotavljajo biometrična inteligentna očala. Na poti v službo ji vid neprestano služi za orientacijo v okolju, medtem ko njeni možgani nenehno opažajo stvari, ki zahtevajo njeno osredotočenost. Pri tem kar naprej menjava med svojim perifernim vidom in podsistemom centralnega vida. To je dinamičen proces, ki ga progresivna stekla morajo omogočati, da zagotovijo oster vid, ter ponazarja eno od izjemnih prednosti umetne inteligence.

"Med nošenjem novih očal sem se nenadoma zavedala, kako hitro sem se navadila nanje. Ko sem jih nosila med hojo, sem zaznala izjemno jasnost vida, kar mi je zelo pomagalo pri orientaciji in osredotočenosti. Ko se zjutraj premikam skozi promet, resnično čutim razliko," je povedala zadovoljna uporabnica.

*Zunanje testiranje uporabniških izkušenj je bilo izvedeno s pomočjo Univerze uporabnih znanosti v Münchnu.

Rodenstock zvišuje standarde progresivnih stekel

Izdelava korekcijskih stekel s pomočjo najboljšega približka biometričnega modela očesa z uporabo nove tehnologije umetne inteligence omogoča, da lahko podjetje Rodenstock vsako korekcijsko steklo prilagodi veliko natančneje kot pri uporabi standardnih vrednosti v procesu izračuna stekel. Pri testiranju uporabniških izkušenj njihovih novih inteligentnih stekel B.I.G. NORM™ so raziskali učinke tehnologije umetne inteligence. Koristi** za vid so bile zelo jasne.

97 odstotkov uporabnikov je izkusilo zmanjšane periferne aberacije.

94 odstotkov uporabnikov je izkusilo širšo progresivno cono na korekcijskem steklu.

91 odstotkov uporabnikov je izkusilo bolj naraven vid.

97 odstotkov uporabnikov je izkusilo zmanjšane aberacij pri gledanju na daleč.

**Rezultati zunanjega testiranja uporabniških izkušenj, izvedenega s pomočjo Univerze uporabnih znanosti v Münchnu.