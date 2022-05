Resnica o Karbonoirjevi črni maski

Oglasno sporočilo

Če kljub redni negi opažate, da se vam na koži še vedno pojavljajo mozoljčki in ogrci, če so pore preveč razširjene in se koža preveč masti, gubice pa se vztrajno množijo … V teh primerih vam je lahko takoj jasno, da vaša rutina potrebuje nadgradnjo – natančneje, masko za obraz. Pa so vse maske enako dobre in kako izbrati takšno, ki vam bo ustrezala? In kakšna je resnica o Karbonoirjevi novi črni maski?

Vir: Canva, 2022.

Maska = superhrana za kožo, ki je prestala preizkus časa

Večina ljudi ima precej preprosto rutino za nego kože: umiješ obraz in ga namažeš s kremo. S tem seveda ni nič narobe – še posebej, če deluje! Kaj pa, če ne?

V tem primeru je maska za obraz skoraj vedno najboljša odločitev.

Maske za obraz je redno uporabljala celo Kleopatra – in tudi danes, na tisoče let pozneje, maske za obraz še vedno veljajo za najboljšo izbiro, ko hočemo svojo rutino za nego kože popeljati na višjo raven.

Včasih se mi zdi, da tudi sama maske preizkušam že celo tisočletje, čeprav sem to pustolovščino začela pred manj kot desetimi leti.

V začetku sem preizkušala vse, kar mi je prišlo pod roke – zdaj pa se za poglobljeno testiranje novih mask odločim le še v redkih primerih.

Zadnja maska, ki sem jo preizkusila, je črna maska slovenskega podjetja Karbonoir. Kaj me je prepričalo, da sem se odločila prav zanjo, in kakšna je resnica, ki sem jo odkrila – izveste spodaj!

Maske za obraz je uporabljala že Kleopatra. Vir: Canva, 2022.

Črna barva, ki je travmatizirala pol sveta

Trendi v kozmetiki se menjajo hitreje kot stare gate, a nekateri ostajajo. Kot eden takšnih se je izkazal droben črn prah, ki mu pravimo aktivirano oglje.

Še niste slišali zanj? Morda ga bolje poznate pod angleškim imenom activated charcoal.

Zagotovo pa so vam dobro znane črne "peel-off" maske za obraz, kajne?

Ste bili eni izmed tistih, ki se niste mogli upreti, da ne bi preizkusili tega trenda? Jaz tudi. Niso vas odvrnili niti sumljivo nizka cena, niti čudne sestavine neznanega porekla, niti vprašljive obljube in še bolj vprašljivi nasveti "uporabnic" ("Nič hudega, če boli! Prav je tako!").

Ja, marsikatero nič hudega sluteče dekle (ali fanta) je ta "čudežni" izdelek skorajda travmatiziral in dokončno odvrnil tako od "peel-off" mask kot tudi od aktiviranega oglja – kar pa je v resnici velika škoda!

Veliko ljudi ima negativne izkušnje s črnimi "peel-off" maskami. Vir: Canva, 2022.

Kaj pa je ta črni prah, ki obljublja čudeže?

Moč aktiviranega oglja (čeprav se ga pogosto predstavlja kot novost na trgu) so poznali že pred tisočletji. Tako kot je Kleopatra uporabljala različne maske za obraz, je tudi ta čudežni prah.

Kako pa se to čudo sploh razlikuje od navadnega oglja? Razlikuje se po tem, da je – aktivirano. Šokantno, vem! Ampak, kaj to pomeni?

Aktivirano oglje je ena najbolj adsorbivnih snovi na svetu. Vir: Canva, 2022.

Čeprav je na prvi pogled videti, kot da ga je nekdo nagrebel iz žara po nedeljskem pikniku, je to daleč od resnice.

Aktivirano oglje je izdelano po posebnem postopku v kontroliranih komorah, kjer naravni material (običajno so to kokosove lupine ali bambus) segrevajo do zelo visokih temperatur in ga tako preoblikujejo v eno najbolj adsorbivnih snovi, kar jih poznamo. Z drugimi besedami: mikrodelci oglja postanejo izjemno porozni, tj. polni mikroskopskih luknjic, ki nase zelo učinkovito vežejo maščobo, umazanijo in druge toksine. Predstavljate si jih lahko kot mikroskopske magnetke.

Ja, aktivirano oglje je zares edinstvena snov, ki jo je pametno izkoristiti. Zato vam polagam na srce – kakršnekoli negativne izkušnje ste morda imeli s črnimi maskami ("peel-off" ali drugimi), krivde nikar ne prepisujte tej sestavini! Kakovostno aktivirano oglje v kombinaciji z drugimi kakovostnimi in pravilno izbranimi sestavinami lahko prav zares izpolni marsikatero še tako visokoletečo obljubo.

Razlog, da se ji nisem mogla upreti

Kot sem že omenila, mask ne preizkušam več vse povprek, ker ne želim trpinčiti svoje kože z neprestanim eksperimentiranjem. Testiranje nove maske za obraz Karbonoir. Vir: Osebni arhiv, 2022.

Ko pa sem zasledila novo črno masko podjetja Karbonoir, se nekako nisem mogla upreti. Zakaj?

Kot prvič – vedno najraje preizkušam izdelke slovenskih proizvajalcev in Karbonoir me je v preteklosti že zelo prijetno presenetil z nekaj svojimi izdelki.

Drugič – že dolgo prisegam na naravne maske s čim manj sestavinami. Če je seznam sestavin neskončen, je to običajno znak, da so glavne sestavine maske nizke kakovosti in zato maska potrebuje nešteto dodatkov, da to zakrije in na koži pusti obljubljen učinek – ta pa je običajno kratkotrajen, koža pa se na dolgi rok samo poslabša.

Karbonoirjeva maska je popolnoma naravna in v njej je zgolj pet sestavin, vsaka posebej pa me je pritegnila na svoj način.

Glina: starodavno zdravilo iz narave

Poleg aktiviranega oglja iz kokosovih lupin je ena glavnih sestavin črne maske Karbonoir v Sloveniji nakopana bentonitna glina, ki je pripravljena ročno in ekološko ter sušena s sončno energijo.

Posebnost gline je v tem, da zelo učinkovito absorbira odvečno maščobo in tako zmanjša tisti neprijeten, masten lesk, ki se pojavi na koži ob koncu dneva. Prav tako zelo učinkovito odmaši in zoži pore ter kožo naredi žametno mehko že takoj po prvi uporabi, na dolgi rok pa poskrbi za zdravo ravnovesje.

Glinene maske so še posebej primerne za mastno in mešano kožo. Vir: Canva, 2022.

Šipek in vitamin C: mozoljčki se posušijo – brazgotine ostanejo?

Tako glina kot aktivirano oglje sta zagotovo dve sestavini, ki ju je dobro redno uporabljati, če so tvoja glavna težava akne, ogrci in mastna koža. Z redno, vsaj enkrat tedensko uporabo kakovostne glinene črne maske se bodo mozoljčki hitreje posušili in znatno zmanjšali možnost ponovnega izbruha.

Kaj pa brazgotine, ki so jih akne pustile za seboj? Pri Karbonoirju pri razvoju maske na to očitno niso pozabili.

Poleg gline in aktiviranega oglja sta mojo pozornost ujela tudi šipkovo olje in vitamin C – sestavini, katerih učinke tudi sama dobro poznam. Raziskave (in lastne izkušnje) prepričljivo kažejo, da oba uspešno delujeta pri posvetlitvi temnih in rdečih madežev oziroma brazgotin aken, pa tudi drugih pigmentnih madežev, in polt naredita bolj enakomerno.

To, da kožo naredita tudi bolj elastično in zgladita gubice, pa je seveda prednost, ki se je ne bi nihče branil, kajne?

Črno masko za obraz Karbonoir odlikuje pet naravnih sestavin. Vir: Karbonoir, d. o. o., 2022.

Kakšna je torej resnica o tej maski?

Sestavine so me prepričale, da jo preizkusim – dobro, pa tudi iz same radovednosti bi jo verjetno prej ali slej želela testirati, ker gre za naraven slovenski izdelek.

Do resnice se lahko dokopljemo samo z izkušnjo!

Prvi plus, ko sem odprla paket, je bila simpatična priložena lesena žlička. Les je vedno najboljša izbira za doziranje mask, saj ni nevarnosti, da bo reagiral s sestavinami in zmanjšal njihovo učinkovitost, zato čestitke Karbonoirju, da je poskrbel tudi za to.

Ko sem odprla pokrovček maske, me je najprej presenetil vonj – namreč, ni ga bilo! Za trenutek sem se skoraj ustrašila, da sem staknila kakšen virus. Čeprav obožujem naravne maske, sem navajena, da je v njih vedno tudi kakšna kapljica parfuma. Pri Karbonoirju so tokrat očitno dali prednost stoodstotno naravni sestavi maske.

Nanos maske je bil enostaven in prijeten. Kožo najprej dobro očistimo, da lahko učinkovine maske prodrejo v kožo (pri Karbonoirju Preizkušanje hranilne črne maske Karbonoir. Vir: Osebni arhiv, 2022. priporočajo uporabo črnega mila Kn – jaz ga za prvič, žal še nisem imela pri roki). Nato na obraz nanesemo tanko plast maske (pomagamo si z leseno žličko ali pa kar s prsti), pri čemer se seveda izogibamo predelu oči. Masko pustimo na obrazu od 10 do 15 minut (dovolj časa za nekaj zabavnih selfijev). Po nekaj minutah se pojavi prijeten toplotni učinek, ki ti da vedeti, da sestavine na koži že delujejo.

Maska se tudi presenetljivo brez težav spere s kože – vsekakor bolje od bolečega in za kožo včasih katastrofalnega vlečenja strjene "peel-off" maske z obraza.

Preprostost uporabe pa seveda ni tisto, kar me je zares zanimalo (in verjetno tudi vas ne).

Kakšen je bil dejanski učinek na koži?

Po večletnem testiranju več vrst in znamk mask se mi zdi, da lahko že po prvi uporabi sklepam marsikaj.

Pri Karbonoirjevi maski sem bila s prvim nanosom zelo zadovoljna – mislim, da lahko brez dvoma rečem, da za masko niso izbrali le pravih sestavin, temveč so tudi zagotovili kakovost teh sestavin.

Toda prvi vtis lahko včasih vara in prevara tudi take "mojstrice", kot sem jaz. Mnogo mask ima namreč kratkotrajni učinek "wow" – kožo naredijo mehko in gladko, da dobiš občutek, da delaš nekaj dobrega. Na dolgi rok pa opaziš, da je učinek vse prej kot pozitiven.

Prvi vtis laže? Kako se izkaže na dolgi rok?

Ko sem porabila prvi lonček maske Karbonoir, sem že vedela, da hočem masko testirati na daljši rok. Občutek na koži je prijeten, po uporabi pa je koža mehka in gladka, brez mastnega leska. Vir: Osebni arhiv, 2022.

Kakšna so bila torej moja opažanja po več kot dveh mesecih redne uporabe?

Z eno besedo: dobro, z dvema: nad pričakovanji.

Koža se je izjemno lepo odzvala na ta tretma, ki sem ji ga privoščila vsaj dvakrat tedensko, in absolutno me je prepričala, da uporabo še nadaljujem. Odkar sem začela uporabo, še nisem preizkusila nobene druge maske, ker nočem tvegati ravnovesja, ki mi ga je uspelo vzpostaviti.

Osredotočila sem se na nekaj specifičnih učinkov in moja opažanja so naslednja:

Mastnost kože 8/10. Imam mešani tip kože. Običajno se že zbujam z nekoliko mastno kožo, kar me je vedno motilo, saj kože ne maram drgniti že navsezgodaj zjutraj, ko je ta še občutljiva. Po nekaj tednih uporabe maske sem opazila znatno zmanjšanje mastnosti kože, celo tako zelo, da si lahko večino dni zjutraj obraz le nežno umijem, koža pa se manj masti čez ves dan.

Razširjene pore 9/10. Vidno izboljšanje! Zagotovo eden mojih najljubših učinkov maske. Pore so manj vidne, koža bolj enakomerna in gladka na dotik. Opazila sem tudi manj ogrcev.

Rdečica 6/10. Opazila sem zmanjšanje rdečice in nekoliko bolj enakomeren ten. Vedno sem potrebovala puder za prikrivanje rdečice, zdaj pa se mi včasih zdi skoraj nepotreben.

Brazgotine aken in pigmentni madeži 8/10. Na ta učinek maske ne sklepam prek lastnih izkušenj, ker s tem nimam težav, sem pa to ugotovila s pomočjo še enega poskusnega zajčka – moje prijateljice.

"Začni uporabljati to masko in se mi zahvali pozneje" Dolgoročni rezultati črne maske so več kot odlični! Vir: Osebni arhiv, 2022.

Kolegici, ki se je v najstniških letih spopadala z mozolji (kar se ji na koži pozna še danes v obliki temnih rdečih madežev), sem poslala selfi z masko in pripisom: "Začni uporabljati to masko in se mi zahvali pozneje 😉."

In veste, kaj? Se mi je že zahvalila. In upam si staviti, da se mi boš tudi ti.

Zato, resno – če se ti zdi, da tvoji koži nekaj manjka, tista pika na i, ki bi ji pomagala do popolnega ravnovesja, uravnala izločanje loja, ki tvoj obraz naredi tako mastno bleščeč, če ti še vedno nagajajo mozoljčki, razširjene pore in pigmentni madeži, kot so brazgotine aken, ali pa če enostavno želiš na preprost način do bolj zdrave, mehke, napete kože, potem …

Začni uporabljati črno masko Karbonoir in se mi zahvali pozneje 😉. Aja, pa v podjetju sem se za vas dogovorila za kodo za popust na nakup maske – zapisana je spodaj.

Uporaba črne maske Karbonoir je priporočljiva v kombinaciji s črnim milom Kn. Vir: Karbonoir, d. o. o., 2022.

Koda za desetodstotni popust: SIOL10MASKA Izkoristi kupon za popust na povezavi: https://karbonoir.si/trgovina/crna-maska-z-aktiviranim-ogljem/

Naročnik oglasnega sporočila je Karbonoir d.o.o.