Razkrivamo, kako s konopljo izboljšati počutje na naraven način

Ste tudi vi že slišali, da naj bi bila konoplja rešitev za tisoč in eno težavo? To ni le mit, saj je ta zdravilna rastlina do boljšega počutja pomagala že več kot milijon uporabnikom po svetu.

Oglasno sporočilo

Konoplja – naravna pomoč, ki dela čudeže

Veste, kaj je CBD? To je naravni ekstrakt konoplje z ogromnim terapevtskim potencialom, ki zdravi in lajša mnogo bolezenskih stanj. Skrivnost njegovega izjemnega delovanja se skriva v endokanabinoidnem sistemu, nekakšnem signalnem omrežju v našem telesu, ki uravnava komunikacijo med celicami. Njegovo pravilno delovanje je zelo pomembno, saj skrbi za naše dobro razpoloženje, metabolizem, spanec, bolečino, imunske funkcije in vse procese, ki potekajo v naših celicah.

Njegova uporaba je primerna za ljudi vseh starosti – vse od dojenčkov do starostnikov, dokazano pa pomaga tudi živalim.

Do danes so odkrili, da ima CBD močne protivnetne lastnosti in da lajša vrsto psihičnih in fizičnih bolezenskih stanj, med katere se na primer uvrščajo:

želodčne težave,

holesterol,

kronična utrujenost,

alergije in astma,

ekcemi, dermatitis in luskavica,

različne vrste vnetij in virusov,

oslabelost imunskega sistema,

bolečine v kosteh, mišicah in sklepih,

sladkorna bolezen,

epilepsija,

glavkom,

multipla skleroza,

artritis in revmatizem,

depresija in shizofrenija,

anoreksija,

Crohnova bolezen,

Parkinsonova bolezen,

vse vrste raka.

Samo v Sloveniji več kot 4.500 zadovoljnih uporabnikov

Ali bi tudi vi želeli izboljšati svoje počutje s certificiranimi konopljinimi izdelki SupraHemp? Podjetje HempMedico je edino v Sloveniji, ki ima na svoji spletni strani HempMedico.si bogato ponudbo naravno pridelanih in certificiranih CBD-izdelkov vrhunske kakovosti znamke SupraHemp, ki so prepričali že več kot 4.500 zadovoljnih uporabnikov v Sloveniji.

Ker izdelki SupraHemp CBD ne vsebujejo nezakonitih vsebnosti THC, so povsem legalni. Ne odlikuje jih le preprosta, ampak tudi popolnoma varna uporaba, saj vašega telesa ne morejo zasvojiti in nimajo psihoaktivnih učinkov.

V ponudbi boste našli:

CBD-olje oziroma konopljino olje, ki nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila – nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline in druge pomembne snovi.

oziroma konopljino olje, ki nastane prek posebnega postopka obdelave, obdrži pa vsa pomembna hranila – nenasičene maščobne kisline, vitamine, aminokisline in druge pomembne snovi. CBD-smolo , ki je konopljin ekstrakt. Uporaba smole je zelo preprosta in učinkovita.

, ki je konopljin ekstrakt. Uporaba smole je zelo preprosta in učinkovita. CBD-kristale , ki imajo antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je bolj preprosto in natančnejše, kot je recimo odmerjanje olja ali smole.

, ki imajo antioksidativne učinke, njihovo odmerjanje pa je bolj preprosto in natančnejše, kot je recimo odmerjanje olja ali smole. CBD vapor olje je primerno za vse tiste, ki jim ustreza uporaba uparjevalnika. Njegova glavna prednost je, da se zaradi inhaliranja prek pljuč razširi neposredno v krvni obtok.

Potrebujete pomoč?

Vaše dobro počutje podjetju HempMedico veliko pomeni, zato so vam ves čas na voljo njihovi strokovnjaki, ki vam bodo pomagali razrešiti morebitne dileme in vam pomagali izbrati način uživanja CBD, ki bo najbolj ustrezal vašim potrebam in željam. Pokličite jih na telefonsko številko 031/624-777, ali jim pošljite sporočilo po elektronski pošti info@hempmedico.si, njihovi strokovnjaki pa vam bodo odgovorili v najkrajšem mogočem času in vam pomagali do boljšega počutja.

O pozitivnih učinkih pričajo tudi izpovedi uporabnikov. Peter, 28 let, je o svoji izkušnji s CBD-kapljicami povedal:

"Ker je moja služba zelo stresna, sem se po priporočilu prijatelja odločil za uživanje CBD iz čiste preventive. Po pravici povedano niti nisem pričakoval kakršnihkoli rezultatov, saj sicer nimam nobenih zdravstvenih težav. Po dveh mesecih rednega uživanja SupraHemp CBD-olja s petodstotno koncentracijo pa opažam konkretne razlike v počutju – bolje spim, lažje premagujem vsakodnevne napore, pri svojem delu pa sem bistveno bolj motiviran in tudi učinkovit."

Izboljšajte svoje počutje na popolnoma naraven način in brez zdravniškega recepta tudi vi!

Za SupraHemp CBD-izdelke ne potrebujete zdravniškega recepta, ampak jih preprosto naročite prek spleta na HempMedico.si ali telefonske številke 031 624 777 in jih dobite dostavljene na dom.