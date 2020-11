Priznana voditeljica razkriva, da se v svoji koži počuti odlično

Oglasno sporočilo

Vsako življenjsko obdobje s seboj prinaša številne spremembe, ki se jih številne ženske pogosto bojijo, saj menijo, da nanje niso pripravljene. A strah je povsem odveč, saj zrela leta postajajo sinonim za izpolnjujoče obdobje, polno dogodivščin in čudovitih zgodb. Tokrat smo se o ženskem telesu ob prehodu v zrela leta pogovarjali s priznano televizijsko voditeljico in ustvarjalko Mojco Mavec, ki nam je ob virtualni skodelici čaja zaupala, da se v svojih štiridesetih počuti svobodneje kot kadarkoli prej.

Nega ima pomembno vlogo pri sprejemanju telesa

Številne ženske menijo, da njihova telesa po štiridesetem letu niso več tako privlačna kot prej, a to res ne bi smelo biti tako, saj bi to moralo biti obdobje, ko svoje telo vse bolj spoznajo, vzljubijo ter slavijo vse, kar zmorejo, zahvaljujoč telesu. Kot pravijo strokovnjaki, pa je odveč tudi strah pred intimnostjo, saj pri njej ne gre za popoln videz, temveč deljenje občutkov in čudovitih intimnih trenutkov z osebo, ki ji zaupamo in s katero smo sproščeni. Tudi Mojca priznava, da je v različnih obdobjih občutila vse od najstniške negotovosti do tega, da je stroj z rezervnimi deli, o katerem lahko vsak reče, kar se mu zdi, o tem, kako je oblečena, koliko kože kaže, kako se vede ali kako je videti. In kaj svetuje mlajšim? "V vseh življenjskih obdobjih se preveč osredotočamo zgolj na zunanjost, a zadovoljstvo in sprejemanje telesa se začneta v najbolj intimnih sferah, zato ima pomembno vlogo tudi nega."

Mojco nam je zaupala, da so tudi njo že kmalu po prehodu v zrelejša leta vsi opozarjali na menopavzo, češ, da bo že videla, kaj prihaja. "O tem se premalo zares pogovarjamo. Menopavza ni samo žensko vprašanje, saj lahko vpliva na vse, tudi na odnose doma in v službi. Sama se danes počutim bolj svobodno, sem bolj samozavestna, svoje telo pa jemljem kot del paketa, skupaj z izkušnjami, znanjem in vsem, kar prinaša zrelejše življenjsko obdobje. In to je lepo, zato danes ne bi več zlezla iz svoje kože," dodaja. Pogosto lahko slišimo, da menopavza nastopi, ko ženska nekega dne več ne dobi menstruacije, a to ni res, saj se to zgodi postopoma. Kot opozarjajo strokovnjaki, se lahko pred zadnjim menstrualnim ciklom zgodi še perimenopavza ali obdobje pred menstruacijo, ki prinaša neredne menstruacije, navale vročine, suhost nožnične sluznice in težave s spanjem, v povprečju pa traja štiri leta, a je pri nekaterih lahko dolgo tudi deset let.

Lajšanje simptomov z negovalnimi izdelki Chilly

Mojca se zaveda, da lahko povsem običajne hormonske spremembe vodijo do izsušenosti sluznice, zato za lajšanje teh simptomov priporoča uporabo ustreznih vlažilnih mil, ki nožnično sluznico nahranijo in ji povrnejo mehkobo. Kot zadovoljna uporabnica priporoča izdelke iz linije Chilly, ki jo sestavljajo intimna mila in robčki, ustvarjeni posebej za dame.

Pet različnih formul Chilly deluje natanko tako, kot si vsaka ženska želi.

Chilly pH3.5 ohranja naravno fiziološko ravnovesje sluznice, je posebej prilagojen za dinamično, moderno in aktivno žensko, prav tako, kot si ti.

Chilly Delicate za občutljivo kožo in sluznico zagotavlja blagodejen občutek in občutek olajšanja, tudi ko potrebuješ dodatno mero nežnosti ali v primeru razdražene kože.

Chilly Antibacterial, ki zagotavlja aktivno zaščito pred bakterijami, zmanjšuje srbečico in zagotavlja občutek popolne zaščite in varnosti.

Chilly Hydrating s posebej blagodejno formulo, ki nožnično sluznico nahrani in ji povrne mehkobo, lahko uporabljaš predvsem takrat, ko je tvoja nožnica pretirano suha in občutiš nelagodje, kar je lahko posledica stresa, v obdobju menopavze ali če jemlješ kontracepcijske tablete.

Chilly Gel pa bo navdušil tiste, ki prisegajo na dolgotrajen občutek svežine. Med ženskami vseh generacij so postali prva izbira, priporoča jih tudi Združenje ginekologov in porodničarjev Slovenije.

V teh dneh spremljajte Mojco tudi na njenih družbenih omrežjih in sodelujte v simpatični nagradni igri, za vse novosti o blagovni znamki Chilly pa na Facebooku spremljajte stran Chilly Slovenija

Naročnik oglasnega sporočila je Bolton Adriatic.