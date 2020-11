O intimi v in po nosečnosti smo klepetali s priljubljeno mamico

Intimnost igra pomembno vlogo v življenju večine ljudi, tudi nosečnic, a se med nosečnostjo lahko spremeni doživljanje spolnosti, kar je povezano s številnimi dejavniki, kot so hormoni, splošno počutje in številni drugi. Spolnost in nosečnost sta pogosto tabu, a je potrebno o njiju odkrito spregovoriti, zato smo ob virtualni skodelici kave poklepetali s priljubljeno vplivnico, podjetnico in mamico Danijelo Sluga, na družbenih omrežjih znano tudi imenom Mami na off. Odkrito smo spregovorili o nosečnosti in porodu, seveda pa nismo mogli niti mimo intimne nege, ki je ključnega pomena za zdravo nožnično floro in higieno intimnih predelov.

Posebno skrbna nega v času nosečnost

Danijela je ponosna mamica dneh krasnih sinov, zato smo jo povprašali o njenih spominih na nosečniške dni. Kot pravi, je od zadnje nosečnosti sicer minilo kar nekaj let, a se tega posebnega obdobja zelo dobro spominja, z njo pa še zdaj ostaja poseben občutek odgovornosti in želja po skrbi za lastno zdravje. Jo je bilo kdaj strah? "Seveda se v devetih mesecih pojavijo tudi številni neprijetni občutki in strah, ko se vse sprašujemo, ali res naredimo dovolj, da bo naš otrok zdrav in v trebuhu varen, pa vendarle je ta občutek, ko se v tebi razvija majhno bitjece, neverjeten. Res se mi zdi, da se bodoče mamice v času nosečnosti maksimalno trudimo in delamo vse, kar je v naši moči, da ostanemo zdrave ter da to malo kepico v trebuhu zaščitimo. Del skrbi zase in za dojenčka je tudi ustrezna intimna nega, s katero lahko preprečimo marsikatero okužbo ali bolezensko stanje," je poudarila.

Gotovo ste slišali, da lahko spolni odnosi škodijo otroku, a to vsekakor ne drži, saj so pri normalnem poteku nosečnosti ti popolnoma neškodljivi in celo zaželeni, ker se ob njih sprošča hormon oksitocin, ki lahko pomaga pri porodu, a je gotovo najbolje, da se nosečnica v primeru pomislekov posvetuje z izbranim ginekologom. Danijela nas je presenetila s presenetljivim podatkom: "Na tole zanimivost sem naletela v času svojih priprav na porod. Strokovnjaki namreč trdijo, da lahko na primer poljubljanje ali draženje bradavic med porodom sproži sproščanje hormona oksitocin, ki olajša ali pospeši potek poroda. Verjamem, da nekaj resnice v tej teoriji je in prav gotovo se najdejo ženske, ki so porod doživljale na takšen način, a sama žal nimam takšne izkušnje."

Nismo mogli niti večkrat slišane trditve, da doječe ženske ne morejo zanositi. Danijela se je ob tem le nasmehnila, saj pravi, da ima najmanj tri prijateljice, ki so se zanašale na to vrsto zaščite, nato pa čez devet mesecev ponovno srečno vozičkale. Četudi telo ob dojenju sprošča določene hormone, ki naj bi pripomogli k temu, da ženska ne zanosi, se na to ni varno zanašati. Takoj, ko ženska dobi menstruacijo, je namreč možnost, da ponovno zanosi.

Danijela prisega na skrbno intimno negovalno rutino, saj je dosledna preventiva izjemno pomembna za zdravje intimnih predelov in celotnega telesa. Kot nam je zaupala, se je po obeh porodih soočala z različnimi vnetji, ki jih je odpravila z obiskom ginekologa in ustrezno terapijo.

