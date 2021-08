Prelomna raziskava: večina mitov o metabolizmu je neresničnih

Ste med tistimi, ki odvečne kilograme pripisujete "počasnemu metabolizmu"? Izsledki nove raziskave so pokazali, da je to najverjetneje povsem neutemeljen izgovor.

Metabolizem oziroma presnova pogosto velja za glavnega krivca pridobivanja kilogramov. Dolgo je veljalo, da je s starostjo vse težje shujšati, ker se presnova začne že nekje po 40. letu upočasnjevati, prav tako kot nekakšna splošna resnica velja, da ženske težje izgubljajo kilograme kot moški, ker imajo počasnejšo presnovo.

Večina "resnic", ki smo jim verjeli, ne velja

Pred kratkim pa so v znanstveni publikaciji Science objavili izsledke obsežne študije, v kateri so raziskovali, kako "intenzivna" je presnova pri ljudeh različnih starosti in spolov ter ali zgornji miti res držijo. In raziskava, v katero je bilo vključenih 6.400 ljudi iz 29 držav, starih od le osem dni pa vse tja do 95 let, je pokazala, da večina splošno uveljavljenih "resnic" o metabolizmu ne velja.

Po njihovih izsledkih je presnova skozi življenje posameznika ne glede na spol razdeljena na štiri faze:

ob rojstvu je naša presnova približno tako hitra kot materina, nato pa se pospeši in je pri enem letu starosti približno 50 odstotkov hitrejša kot pri odraslih;

od prvega do 20. leta starosti se presnova zlagoma upočasnjuje, v času pubertete niso zaznali nobenih odklonov;

od 20. do 60. leta starosti presnova ostaja povsem nespremenjena;

od 60. leta naprej se presnova konstantno upočasnjuje za okoli 0,7 odstotka letno.

"Rezultati raziskave so nam pokazali povsem novo sliko, ki vsebuje precej presenečenj," je izsledke na Twitterju komentiral eden od raziskovalcev, profesor John Speakman z univerze v Aberdeenu, "mene je najbolj presenetil podatek, da se presnova v odrasli dobi ne spreminja. Če ste se torej ob vstopu v srednja leta zredili, za to ne morete več kriviti počasnejše presnove."

Za odvečne kilograme ni kriva presnova, ampak preveč hrane

Kot so poudarili njegovi kolegi, izsledki jasno kažejo, da je za nabiranje kilogramov v odraslosti krivo predvsem preobilno prehranjevanje. Večina ljudi v razvitem svetu se zredi v obdobju med zgodnjo odraslostjo in srednjimi leti, ko ni bistvene razlike v energiji, ki jo porabijo. Zdaj, ko so iz igre izločili še dejavnik presnove, je jasno, da je glavni krivec za odvečne kilograme pretirano uživanje v hrani.

