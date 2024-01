Neverjeten uspeh! To so skrivnosti ultimativne preobrazbe!

Kolikokrat ste že nasedli obljubam o čudežnih proizvodih, s pomočjo katerih boste brez truda in neznansko hitro izgubili kilograme in si pričarali sanjsko postavo? Zagotovo niste edini in to ni nekaj, česar bi se morali sramovati. Ženske in moški v obupu iščemo načine, ki so predstavljeni kot bližnjice, pa čeprav se vedno znova izkažejo kot slepe ulice. Toda kaj storiti, ko v preoblikovanje telesa vložite disciplino, napor in trud, rezultatov pa ni oziroma se napredek zaustavi? Tu boste izvedeli kako je uspelo Niki!

Foto: Eko Škrnicl

Če se tudi vi soočate s tem, da kljub ustrezni prehrani in telesni aktivnosti ne morete izgubiti kilogramov in oblikovati telesa, ne obupajte! Potrebujete le nekaj dodatne podpore v tem procesu. Preberite, kako lahko zaženete to transformacijo.

Foto: Eko Škrnicl Ni vse v naporu, preobrazbe se je treba lotiti premišljeno!

Mirjana Šerjak, ustanoviteljica fitnes studia Shape UP in osebna trenerka, je v svoji dolgoletni karieri pomagala na stotine ženskam pri oblikovanju telesa, a vedno znova naletela na uganko, na katero ni imela odgovora: "Zakaj pri nekaterih osebah preobrazba ne napreduje? Zakaj oseba kljub spremembi prehrane in gibanju ne izgubi odvečnih kilogramov?" Odgovor in celostno rešitev je našla v sodelovanju z Eko Škrniclom.

A tudi čudežne tabletke ne bodo pomagale, če v vaše aktivnosti ne vključite: zdravo prehrano, vodo in gibanje. Ta kombinacija vas bo popeljala do ultimativne preobrazbe

Foto: Shutterstock

Bazalni metabolizem je največji porabnik kalorij

Bazalni metabolizem je minimalna količina energije (kalorij oz. joulov), ki je potrebna za vzdrževanje vseh življenjsko pomembnih funkcij. Je energija (kalorij), ki jo telo porabi v fazi mirovanja (za dihanje, poganjanje krvi po telesu, delovanje živčnega sistema, ohranjanje telesne temperature, normalno delovanje prebavil, izdelavo novih krvnih celic, hormonov itd.). Bazalni metabolizem je odgovoren za približno 70 odstotkov vseh porabljenih kalorij. Regulira ga hormon tiroksin, ki ga proizvaja ščitnica, in pomaga nadzorovati telesni presnovni metabolizem. Preostala energija – okrog 30 odstotkov – se porabi za vse druge aktivnosti, kot je recimo telesna aktivnost itd.

Bazalni metabolizem je največji del energije, ki jo porabimo čez dan, in je eden ključnih dejavnikov pri tem, koliko hrane moramo zaužiti, če želimo shujšati, se zrediti ali telesno težo le ohranjati.

Povečanje bazalnega metabolizma ponuja številne koristi za zdravje, npr. zmanjšanje tveganja za razvoj bolezni srca, možganske kapi, srčnega infarkta in diabetesa. Poleg tega pa se je za uspešno preoblikovanje telesa treba posvetiti tudi uravnavanju apetita.

Foto: Shutterstock

Ni vse v volji, ko nam nagajajo hormoni

Mnogokrat se zgodi, da kljub trdni volji in odločenosti popustimo tisti nadležni želji, ki se tako nezadržno oglaša vedno glasneje in glasneje: samo še grižljaj več, samo en piškotek, saj še ni tako pozno – ura je komaj enajst zvečer … Pa je vse to res samo posledica šibke volje? Ne, ni!

Apetit narekuje približno 20 metabolnih hormonov. Dva hormona, ki narekujeta lakoto in orkestrirata vzgibe po še in še več hrane, sta GRELIN in LEPTIN. Ta dva hormona delujeta na dva načina. Grelin stimulira apetit in leptin sporoči, kdaj je hrane dovolj. Problem nastane, ko ta dva hormona ne delujeta tako, kot bi si želeli; ko zvečer porušimo vse svoje dosežke tistega dneva in pospravimo dva krožnika testenin za šalo. Tudi v tem primeru ne gre za zavestne odločitve, vendar to situacijo orkestrirajo hormoni. Prej omenjena LEPTIN in GRELIN! Zadnje študije, ki so izšle v prestižnih znanstvenih revijah, so razkrile, da imajo debelejši ljudje več leptina kot vitki ljudje, vendar so proti njemu odporni. Torej, ne prepoznajo signalov po tem, da so siti in da je hrane dovolj. Grelin (hormon, ki narekuje in stimulira apetit) pa pri debelejših ljudeh deluje prekomerno.

Foto: Eko Škrnicl

Celostni pristop, ki je Niko pripeljal do uspeha

Brez miganja in zdrave prehrane ne gre, toda s ščepcem prehranskih dopolnil lahko dosežemo čudeže! Mirjana izpostavi uspeh svoje varovanke Nike, ki je ob sledenju režimu prehranjevanja, treningov in ustreznih dodatkov v pičlih dveh mesecih vidno preoblikovala telo.

Zato nikar ne zamudite paketa, ki zagotovljeno prinaša rezultate in spodbuja napredek v vaši telesni preobrazbi! Ste pripravljeni, da letošnje poletje preživite zdravi, fit in samozavestni?





Foto: Eko Škrnicl

Paket ULTIMATIVNA PREOBRAZBA vsebuje:

Foto: Eko Škrnicl Premium Shape vsebuje Garcinia Cambogia, izvleček zelene kave, Glukomanan, izvleček maline, izvleček črnega popra, vitamina B12 ter B6, minerala cink ter krom. Kombinacija vseh teh sestavin poskrbi, da se bodo stare zaloge maščob na kritičnih mestih, zlasti okrog pasu in bokov, raztopile. Hkrati boste imeli več energije, raven holesterola v krvi bo lažje vzdrževati, dvignili boste stopnjo bazalnega metabolizma in učinkovito uravnali metabolizem.

Foto: Eko Škrnicl HerBiotic je mešanica probiotikov, ki uravnavajo črevesno mikrobioto, s tem pa poskrbijo za boljšo prebavo, hitrejši metabolizem in celo uravnavajo apetit. Zato je nujna spremljevalka na poti do preobrazbe.

Za najboljši uspeh so torej zdruźili oba produkta v paket, kjer sestavine Premium shape pospešijo in podprejo vaš metabolizem in Herbiotic, ki bo učinkovito pomagal pri uravnavanju vaše črevesne mikrobiote.

Izkoristite to izjemno priložnost, ki jo tokrat ponujajo deset odstotkov ugodneje!

Za vašo popolno brezskrbnost pa vam v Eko Škrniclu zagotavljajo, da vam vrnejo kupnino, če v 60 dneh od nakupa in ob redni vadbi ter jemanju prehranskih dodatkov ne opazite napredka. S paketom ULTIMATIVNA PREOBRAZBA so vaši načrti o preobrazbi uresničljivi še pred poletjem!

Sledite jim tudi na FaceBooku!

Foto: Eko Škrnicl

Foto: Eko Škrnicl

Foto: Eko Škrnicl