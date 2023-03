Upočasnjen metabolizen in porast bolezni sodobnega življenjskega sloga

V današnjem hitrem tempu življenja, ko nenehno usklajujemo delo in zasebno življenje, so premalo telesne aktivnosti in nezdrave prehranjevalne navade postale nekaj običajnega. Posledično smo v družbi priča naraščajočemu trendu čezmerne telesne teže, ki ne vpliva le na zunanjo podobo in zadovoljstvo s samim seboj, temveč lahko vodi v različne zdravstvene težave, kot so težave s sklepi, napenjanje in občutek nelagodja, pogosto pa tudi v razvoj sodobnih bolezni, med katerimi izstopata metabolni sindrom in nealkoholna maščobna bolezen jeter.

Foto: Shutterstock

Kdo je najbolj dovzeten?

Za metabolni sindrom so značilni kopičenje maščobnih oblog v predelu trebuha, povišana vrednost glukoze na tešče, povišani trigliceridi in znižan dober HDL-holesterol. Poleg nepravilne prehrane in pomanjkanja telesne aktivnosti je eden glavnih povzročiteljev metabolnega sindroma stres. Ta poruši hormonsko ravnovesje in poveča nagnjenost h kopičenju maščobe v predelu trebuha. S tem so povezane številne zdravstvene težave, na primer pojav diabetesa tipa 2, sindroma policističnih jajčnikov, kardiovaskularnih bolezni in zamaščenih jeter.

Za nealkoholno bolezen zamaščenih jeter so značilne poškodbe jetrnih celic in kopičenje trigliceridov v celicah. Najpogosteje se pojavlja pri ženskah s čezmerno težo, pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in pri ljudeh s povišanimi maščobami v krvi.

Zadnji podatki kažejo, da nealkoholna bolezen zamaščenih jeter v zahodnem svetu prizadene okoli 25 odstotkov odrasle populacije.

Med bolj dovzetnimi za ti dve sodobni bolezni so ljudje z nezdravim načinom življenja. Posledica tega je, da se njihov metabolizem upočasni, to pa povzroča težave pri nadzoru telesne teže ali celo pri izgubi odvečnih kilogramov.

Prvi znaki, ki kažejo na upočasnjen metabolizem in neustrezno funkcijo jeter: utrujenost, občutek šibkosti in pomanjkanje energije,

pomanjkanje koncentracije,

prebavne težave, kot sta zaprtost in napihnjenost,

čezmerno zastajanje vode v telesu,

čezmerna teža in kopičenje celulita. Ti znaki vas opozarjajo, da je treba pospešiti metabolizem v telesu in telo spraviti v gibanje.

Foto: Shutterstock

Kako lahko pospešimo svoj metabolizem?

Staranje in genetika imata določen vpliv na metabolizem, a nanj lahko uspešno vplivamo z izbiro življenjskega sloga. Z zdravimi navadami lahko izboljšamo tako presnovo in kot splošno zdravje.

Prvi korak k izboljšanju metabolizma je redno in uravnoteženo prehranjevanje, ki izključuje dolge presledke med obroki, saj ti vodijo v način stradanja telesa in upočasnijo metabolizem. Uživanje svežega sadja, kot so ananas, papaja, mango in fige, lahko pomaga pospešiti prebavo in spodbuditi obnavljanje energije.

Foto: Shutterstock

Za zdravo presnovo je bistvenega pomena tudi hidracija. Voda pomaga pri izpiranju toksinov in ohranjanju normalnega delovanja celic. Pitje zeliščnih čajev, kot so breza, kopriva in regrat, lahko zmanjša zastajanje vode in pomaga, da se znebite zabuhlega videza.

Kofein je še en način za naravno pospeševanje metabolizma. Če preveč popite kave neugodno vpliva na samo počutje, sta zeleni in mate čaj bistveno boljša izbira. Poskrbita za uravnotežen dvig energije in občutek budnosti, ne da bi pri tem povzročali kofeinsko nervozo.

Za ohranjanje zdrave presnove je pomembna tudi redna telesna aktivnost. To je lahko preprosta polurna hoja, ki ima ugoden vpliv na porabo kalorij, zmanjšanje ravni stresa in povečanje ravni dopamina.

Foto: Shutterstock

Reševanja težav se lahko, poleg zgoraj naštetega, lotite tudi s pomočjo prehranskih dopolnil. Pri tem po kakovosti izstopa Yasenka Skinage Active Body. Prehransko dopolnilo ponuja edinstveno kombinacijo visoko koncentriranih rastlinskih izvlečkov za reševanje kompleksnega problema upočasnjenega metabolizma in kopičenja odvečnih kilogramov.

Foto: Yasenka Yasenka Skinage Active Body deluje na štirih ravneh Prva stopnja Skinage Active Body se osredotoča na razstrupljanje jeter in celotnega organizma. K temu pripomorejo izvlečki črne redkve, artičoke in pegastega badlja. Rezultat tega so hitrejše odstranjevanje toksinov iz telesa, nižja raven holesterola, zmanjšani ravni trigliceridov in glukoze v krvi.



Druga stopnja aktivira presnovo in pospeši izgorevanje maščob. Visoke koncentracije papaina in bromelaina (prebavnih encimov ananasa in papaje), pomembnih aktivnih sestavin prehranskega dopolnila, pomagajo pri aktivaciji metabolizma. Ta omogoča hitrejše izgorevanje kalorij, hitrejše zgubljanje maščobnih oblog na trebuhu in zmanjšan občutek napihnjenosti.



Tretja stopnja se osredotoča na odstranjevanje odvečne vode iz telesa, kar pogosto povzroči zabuhlost. To je mogoče doseči s pomočjo naravnih diuretikov, ki so prisotni v dodatku, to sta breza in regrat. Omogočata, da se vsi toksini čim hitreje izločijo iz telesa, obenem pa z izločanjem odvečne vode hitreje izgubljamo tudi neželene centimetre in zmanjšamo zabuhel videz.



In nazadnje še čaj mate, ki ga vsebuje Skinage Active Body in telesu vrača energijo, elan, nas poživi, dvigne raven dopamina, hormona sreče, in pospešuje izgorevanje maščob. Aroma manga poskrbi za prijeten okus izdelka, tekoča oblika pa za enostavno uporabo. Preprosto zaužijte 25 ml dodatka enkrat na dan in uživajte v njegovih prednostih.



Preprečite zdravstvene težave, še preden se razvijejo.





Foto: Thinkstock

Naredite prvi korak že danes

Vsako telo je edinstveno. Kar deluje pri eni osebi, morda ne bo delovalo pri drugi, vendar pa nam lahko vključitev zdravih navad v vsakodnevno rutino ter uživanje kakovostnih in preverjenih prehranskih dodatkov pomaga, da se bolje počutimo, imamo več energije in smo samozavestni v svoji koži. Naredite majhne korake k bolj zdravemu življenjskemu slogu in opazujte, kako se vaše telo pozitivno odziva na spremembe.