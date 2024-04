Prebudite velikana v sebi s tehnikami NLP!

Predstavljajte si, da ste ponosni lastnik najsodobnejšega televizorja na svetu, vendar nimate daljinca zanj – torej ga sploh ne morete uporabljati! To je podobno kot imeti izjemen notranji potencial, ki ga izkoristite samo deset odstotkov ali še manj. Kakšna škoda, kajne? Pa vendar se pogosto dogaja prav to. Številni živijo na "avtopilotu", ne da bi se zavedali, kaj vse lahko uresničijo, česa vse so sposobni in kakšne neizkoriščene potenciale skrivajo v sebi. Tehnike NLP so nekako daljinec do vašega uma, s katerim lahko upravljate s svojimi potenciali ter sledite želenim ciljem in sanjam.

Foto: Zema

NLP najlažje opišemo kot praktično psihologijo, saj vključuje preproste tehnike, s katerimi lahko v le 30 minutah ali manj odpravite neželene strahove (npr. strah pred javnim nastopanjem, strah pred letenjem, vožnjo po mestu ali avtocesti), okrepite samozavest in motivacijo, umirite svoj notranji svet in podobno. Tehnike NLP bi bile še kako dobrodošle že v osnovni šoli, saj omogočajo bistveno hitrejše in učinkovitejše spremembe ter rešitve v primerjavi s tradicionalnimi pristopi, ki bi morda trajali mesece ali celo leta.

Napoleon Hill, pionir na področju modeliranja odličnosti, je že leta 1908 intervjuval Andrewa Carnegieja, enega najbogatejših ljudi tistega časa. Po tem srečanju je Hill začel raziskovati skrivnosti uspeha. Po več kot 20 letih raziskav, med katerimi je proučeval življenja več kot 500 uspešnih posameznikov (v terminologiji NLP bi rekli, da jih je modeliral), je napisal knjižno uspešnico Z idejo do bogastva. Njegovo delo in formula za uspeh sta številnim ljudem pomagala, da so finančno uspeli.

Podobno strategijo modeliranja odličnosti sta uporabila tudi dr. Richard Bandler in dr. John Grinder v 70. letih prejšnjega stoletja. Preučevala sta delo najuspešnejših terapevtov in ugotovila, kaj so oni počeli, da so ljudem pomagali odpraviti strahove, blokade, spremeniti omejujoča prepričanja in dosegati želene spremembe že na enem srečanju, medtem ko so nekateri njihovi predhodniki terapije leta in leta izvajali brez uspeha. NLP je zaslovel prav s tem, da lahko pomaga ljudem takoj po izvedbi tehnike.

Ko se odločite, da boste uporabili tehnike NLP, da hitreje in lažje dosežete želene rezultate, si najprej postavite merljiv cilj. Razmislite, kaj boste storili za dosego tega cilja (določite konkretno vedenje oziroma aktivnosti) in zakaj si ga želite uresničiti (okrepite motivacijo). Na primer "do datuma xy zaslužim sto tisoč evrov. V zameno za to bom dnevno izvajala xz (tu navedite konkretne aktivnosti, ki vam bodo pomagale pri uresničevanju tega cilja), ker si želim pomagati svoji družini in ljudem, ki so v stiski." Podobno si lahko postavite cilje tudi na drugih področjih, na primer zdravje, partnerstvo, kariera, telesna teža ipd.

Ko boste razumeli in uporabljali tehnike NLP, boste postali mojster oziroma mojstrica svojega življenja, ki proaktivno ustvarja svojo prihodnost. Najkoristnejše bodo te tehnike takrat, ko boste s svojimi aktivnostmi izhajali iz cilja in jih usmerjali proti cilju. S pomočjo tehnik NLP posadite cilje v svoj nezavedni um. Jasno določite, kaj bi radi, in s pomočjo nevrolingvističnega programiranja (NLP) spreminjajte vedenje, da boste zastavljeni cilj tudi uresničili. S ponavljanjem in z uporabo sider, ki jih z NLP lahko spremenite v verižna sidra, bodo cilji lahko prodrli vse do vaših celic. Ko enkrat dosežete to raven, vaše telo in um delujeta kot eno. Postali boste neustavljivi na svoji poti.

Foto: Zema

NLP pri vodenju

NLP nudi bogat nabor orodij za izboljšanje komunikacije in vodenja. Pomembno je, da se vodja najprej osredotoči na svoje notranje stanje, da doseže potrebna čustvena stanja za uspešno vodenje. Ta pristop lahko koristi pri motivaciji ekipe, reševanju konfliktov in krepitvi pozitivne kulture v podjetju. NLP ponuja tudi številna lingvistična orodja, s katerimi lahko vodja izboljša komunikacijske sposobnosti in vzdušje znotraj ekipe oziroma podjetja ter multiplicira rast prometa.

NLP v izobraževanju

Učitelji uporabljajo NLP, da izboljšajo svoje tehnike poučevanja, spodbujajo potencial učencev in vzdržujejo red v razredu. Z orodji NLP lahko hitro vzpostavijo pozitivno učno okolje in učencem pomagajo premagati strah pred preverjanji znanja. Tudi drugi strokovnjaki v šolstvu se zatekajo k NLP, da pomagajo učencem razvijati samozavest in veščine učenja. Učitelji, ki se soočajo z nemirnim razredom, lahko uporabijo tako imenovano prostorsko sidranje, da ob vsakem vstopu v razred hitro vzpostavijo občutek miru in zbranosti.

NLP v partnerskih odnosih

Strast v partnerskem odnosu zahteva polarnost med partnerjema. Mnogi pari se spopadajo z izzivom izgube te polarnosti. NLP lahko pomaga obnoviti to dinamiko, izboljšati komunikacijo in poglobiti odnos. Partnerja, ki se soočata z nesporazumi, lahko z uporabo tehnik vzpostavljanja stika, preokvirjanja in tudi aktivnega poslušanja povečata razumevanje potreb ter občutkov drug drugega.

NLP v športu

Vrhunski športniki uporabljajo NLP za izboljšanje osredotočenosti na nastopih. Trenerji in športni psihologi se prav tako poslužujejo tehnik NLP, saj o zmagi pogosto odločajo majhne razlike. Športnik, ki se pripravlja na tekmovanje, lahko uporabi vizualizacijske tehnike iz NLP, da umsko izvede popoln nastop, kar mu pomaga, da je na dan tekmovanja bolj samozavesten in suveren. S pomočjo tehnik NLP lahko športniki tudi pobrišejo negativna sidra. Vse to pripomore k odličnemu nastopu.

NLP pri vzgoji

Vzgoja je ključna za oblikovanje odnosa med starši in otroki. NLP nudi tehnike za boljše razumevanje in izboljšanje tega odnosa. Starši lahko s pomočjo NLP oblikujejo pozitivne navade in spodbujajo otrokov razvoj. Starš, ki želi svojemu otroku pomagati pri soočanju s stresom, ga nauči tehnike nadziranja uma in sproščanja notranjega sveta ter sidranja sproščenosti.

NLP za splošno uporabo

Tehnike NLP so koristne, kadar želite spremeniti navade, prepričanja ali celo odpraviti razvade. Oseba, ki se želi znebiti negativne navade, kot je kajenje, uporabi tako imenovano prekinitev vzorca iz NLP, da prekine povezavo na primer med stresom in željo po kajenju. Tehnike NLP delujejo kot daljinec za vaš um, omogočajo vam optimizacijo vaših miselnih procesov in dosego želenega preboja v življenju.

Če vas zanima več in bi radi spoznali tehnike nevrolingvističnega programiranja oziroma NLP v praksi, vabljeni, da se udeležite sedemdnevnega izziva NLP – povsem brezplačno.

Na sedemdnevnem izzivu NLP boste spoznali:

torek, 9. 4., ob 20.30: Temelji NLP,

sreda, 10. 4., ob 20.30: Ciljna naravnanost tehnik NLP,

četrtek, 11. 4., ob 20.30: Podmodalnosti in kako delujejo tehnike NLP,

petek, 12. 4., ob 20.30: Preokvirjanje omejitev za doseganje ciljev z NLP,

sobota, 13. 4., ob 20.30: Sidra s tehnikami NLP,

nedelja, 14. 4., ob 20.30: Časovna črta in NLP,

ponedeljek, 15. 4., ob 20.30: Spreminjaje navad in doseganje rezultatov z NLP.

Udeležba je brezplačna. Izkoristite priložnost in se na izziv NLP brez obveznosti prijavite tukaj. Delavnico lahko spremljate v udobju svojega doma.

Foto: Zema