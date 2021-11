Pravila dobrodelne dražbe za društvo Humanitarcek

1.

Z udeležbo na dražbi za društvo Humanitarček (v nadaljevanju dražba) vsak udeleženec v tej dražbi izrecno sprejema ta pravila.

2.

Organizatorja dražbe sta TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ter društvo Humanitarček, Čelofigova ulica 4, 2351 Kamnica.

Dražba je javna in poteka na spletnem portalu Siol.net, pri čemer bo iztržen znesek namenjen donaciji za humanitarno pomoč društvu Humanitarček in sicer za Projekt Vida.

Dražbo vodi družba TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.

3.

Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje ter pravne in fizične osebe, starejše od 18 let, ki na spletnem mediju Siol.net podajo podatke o identiteti in kontaktne podatke, prek vstopnega obrazca, elektronske pošte drazba@tsmedia.si.

S poslanimi podatki dražitelj - fizična oseba ali pooblaščeni zastopnik pravne osebe izrecno jamči za nepreklicnost ponujenih zneskov na dražbi, da ima ustrezna pooblastila za udeležbo na dražbi in da bo zneske poravnal skladno s temi pravili. Najboljši ponudnik je dolžan dražen predmet plačati in prevzeti. Če tega ne stori, odškodninsko odgovarja organizatorju.

4.

Dražitelji pri dražbi uporabljajo obrazec ali elektronsko pošto, v kateri navedejo znesek za dražitev olimpijske majice ali maskote s podpisom Benjamina Savška.

Minimalen dvig cene je 10 evrov.

5.

Dražba se začne 29. novembra 2021 ob 11. uri in sicer ko se javno izkliče predmet dražbe z izklicno ceno in vpraša dražitelje, kdo izmed njih sprejema izklicno ceno ter se konča 10. decembra 2021 ob 14. uri.

6.

Dražitelji lahko zvišujejo izklicno ceno za znesek določen v 4. točki teh pravil.

7.

Dražba za posamezni predmet se konča dne 10. decembra ob 14 uri. Po zaključku dražbe za posamezni predmet se na Siol.net razglasi dražitelja, ki je ponudil najvišjo ceno.

Vsak dan ob 11 uri bomo objavljali najvišje ponudbe, ki smo jih prejeli v preteklih 24 urah, pri čemer je najvišji znesek zadnjega dne lahko objavljen večkrat v dnevu. Če bomo prejeli dve enaki ponudbi za isti artikel, bo veljavna tista, ki smo jo časovno prejeli prej.

Ponudnik je ob višini zneska dolžan navesti tudi osebne podatke o identiteti in kontaktne podatke (ime in priimek, telefonska številka in/ali e-naslov), oboje samo za interno uporabo organizatorja, dražbe TSmedia, za namen izvedbe te dražbe. Podatki se ob koncu dražbe v enem mesecu izbrišejo. Osebni podatki dražitelja (ime, priimek, TRR s katerega se je izvedlo nakazilo), ki je ponudil najvišjo ceno, pa se obravnavajo skladno z obveznostmi pogodbenega razmerja med dražiteljem in prejemnikom sredstev društvo Humanitarček.

8.

Uspešni dražitelj mora kupnino plačati v roku 8 dni po zaključku dražbe, in sicer z nakazilom na transakcijski račun:

Prejemnik: HUMANITARČEK, ČELOFIGOVA ULICA 4, 2351 KAMNICA

TRR: SI56 0417 3000 1907 020, NAMEN NAKAZILA: #projektVida; CHAR; Referenca: SI00 - 2021

9.

Kupljene premične stvari se uspešnemu dražitelju izročijo v last in posest po plačilu celotne kupnine.

Dražba poteka po načelu videno-kupljeno, zato organizator po dražbi ne sprejema reklamacij.

10.

O poteku dražbe se ne vodi zapisnik, to povzema kar objavljena tema, ki se ob koncu zaklene. Ta pravila so sestavni del zapisnika.

Temo na spletnem mestu SIol.net zaključi oseba, ki je dražbo vodila in zapisnikar.

11.

Pravice posameznikov:

Dražitelji lahko zahtevajo:

izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih organizatorja obdelujeta o uporabniku,

popravek podatkov v primerih, ko dražitelji menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta organizatorja, niso pravilni,

izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da organizatorja prenehata oziroma omejita obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko dražitelji:

uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali organizatorjema.

Dražitelji pravice uveljavljajo tako, da družbama TSmedia, d.o.o. ter Humanitarčku, posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

na e-naslov: drazba@tsmedia.si ali

na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali HUMANITARČEK, ČELOFIGOVA ULICA 4, 2351 KAMNICA

Vsi dražitelji se strinjajo, da lahko organizatorja dražbe njihove osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov ter telefonska številka) uporabljata za namene obveščanja o poteku dražbe.

Podatki dražiteljev, z izjemo tistega dražitelja, ki bo na koncu ponudil najvišjo ceno, ne bodo javno objavljeni, uporabljeni bodo le za kontakt s tistimi, ki bodo do konca dražbe za posamezen artikel oddali najvišje ponudbe.

Pravila pripravil TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 29.11.2021