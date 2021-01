Poznate vse blagodejne učinke teh rastlin?

"Za vsako bolezen rož'ca raste," so vedele že naše babice, ki so znale marsikatero tegobo rešiti na povsem naraven način. Številne rastline in zelišča so uporabljale v zdravilne namene. Nekoč cenjene rastline se zdaj znova vračajo v uporabo.

Sivka, ingver, kamilica, konoplja. Poznate njihove blagodejne učinke?

Sivka poskrbi za boljši spanec

Sivka je zagotovo eno izmed najbolj znanih zelišč po vsem svetu. Ta mediteranska rastlina poleg izjemnega vonja v sebi skriva številne učinkovine. Njene liste in cvetove lahko uporabljamo za pripravo različnih jedi in čajev, izdelavo dodatkov za kopeli, eteričnih olj, mil in krem. Po zaslugi blagodejnih učinkov in vsestranske uporabe je močno razširjena v kozmetiki in aromaterapiji. Eterično olje sivke najdemo v kremah in mazilih.

Vonj je pomembna podpora čustvenemu stanju. Se ponoči nemirno premetavate in ne morete umiriti svojih misli? Vonj sivke deluje pomirjujoče, zato jo uporabljajo pri lajšanju težav z nespečnostjo.

Foto: Getty Images

Ingver – rastlina, ki je kraljica v kitajski medicini

Večina ingver pozna kot začimbo z ostrim okusom in aromatičnim vonjem. Jedem daje eksotičen pridih. Značilno ostrino in vonj mu daje gingerol, pekoča snov, ki se skriva v njem. Ta spodbudi prekrvavitev v telesu in aktivira telesu lastne toplotne receptorje, kar nam daje prijeten občutek toplote. Poleg gingerola ingver vsebuje še vitamin C, magnezij, železo, kalcij, kalij, natrij in fosfor.

Ingver je znan po svojih protivnetnih in antibakterijskih učinkih. Nepogrešljiv je ravno v zimskem času, ko na nas prežijo virusi. Ker blagodejno vpliva na dihala, se največkrat uporablja kot podpora pri respiratornih obolenjih. Vpliva na izkašljevanje ter blaži vneto grlo. V tradicionalni kitajski medicini se ingver uporablja za preprečevanje in blaženje simptomov prehlada.

Pripravite si ingverjev čaj z limono in medom Foto: Getty Images Sestavine: 2 jedilni žlici ingverjevega soka dmBio 4 jedilne žlice limoninega soka dmBio 1 jedilna žlica cvetličnega medu dmBio Priprava Vse sestavine dajte v skodelico in jih prelijte z vročo, a ne vrelo vodo. Dobro premešajte in zaužijte, ko se malo ohladi.

Kamilica – zelišče s tisočerimi pozitivnimi lastnostmi

Kamilica je prava zakladnica eteričnih, zdravilnih in negovalnih olj. Poznana je po svojem značilnem nežnem okusu in vonju. Sončno rumeni poparek se prileže in je blagodejen za prav vse družinske člane, še posebno pa je kamilica cenjena v zeliščnih čajih za dojenčke.

Foto: Getty Images

Konoplja – vsestransko uporabna

Konoplja spada med najstarejše rastline, ki so jih ljudje uporabljali. Do 20. stoletja so iz konoplje izdelovali predvsem jadra in vrvi, danes pa konopljina vlakna uporabljamo v tekstilu, celulozi in papirju. Iz konopljinih semen, ki vsebujejo veliko beljakovin, izdelujemo kozmetične in prehranske izdelke. V kuhinji se konoplja uporablja v obliki olja, moke, beljakovinskega praška ter oluščenih in neoluščenih konopljinih semen.

Foto: Getty Images

Že poznate konopljina semena v svojih jedeh? Še okusnejša kot surova so pražena konopljina semena. Vsebujejo lahko prebavljive beljakovine, ki telesa ne zakisajo. Okus je rahlo oreškast. Mleta ali pražena lahko dodate smutijem, jogurtu, kosmičem, jih uporabite pri peki kruha, peciva ali jih posujete po solati in narastkih.

V moč narave zaupa tudi Nika Veger. V videu preveri, kako zdravilne rastline vključuje v kopeli, sprostitvene rituale in veganske jedi.