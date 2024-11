Povišan holesterol? Preizkusite to naravno metodo.

V Sloveniji ima več kot 60 odstotkov odraslih preveč holesterola v krvi. Holesterol je maščobna snov, ki je pomembna za normalno delovanje našega telesa, a povišane vrednosti holesterola lahko pomenijo resno tveganje za zdravje. Povišan holesterol namreč povečuje možnost za nastanek srčno-žilnih obolenj, kot sta srčni infarkt in možganska kap. Kadar so vrednosti previsoke, lahko z zdravili uravnavamo holesterol, a če še niso kritične, obstajajo načini, kako ga znižati na naraven način in brez stranskih učinkov.

S spremembami življenjskega sloga, kot so uravnotežena prehrana, redna telesna aktivnost, opustitev kajenja, znižanje telesne teže in omejitev uživanja alkohola, lahko dosežemo pomembne izboljšave. Dodaten korak k naravni regulaciji holesterola pa predstavlja uporaba kakovostnih in preverjenih izdelkov, kot je Holesteril, ki deluje proti povišanemu holesterolu. Združuje moč rdečega kvasnega riža ter izvlečke oljke in artičoke, za normalne ravni holesterola v krvi.

Kaj je holesterol?

Kljub pogosto negativni konotaciji holesterol sam po sebi ni škodljiva substanca. Za naše telo je bistvenega pomena, saj je potreben za številne funkcije, kot so tvorba hormonov, vitamina D in žolčnih kislin. Težave pa nastanejo, ko se pojavijo motnje v presnovi holesterola, kar vodi do povišanih vrednosti, ki lahko znatno povečajo tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni. Na raven holesterola vpliva več dejavnikov, kot so naš prehranjevalni vzorec, življenjski slog, genetika itd.

Holesterol delimo na "dober" holesterol HDL in "slab" holesterol LDL. HDL pomaga odstranjevati presežek holesterola iz telesa in ga transportira v jetra, kjer se razgradi, medtem ko se LDL lahko kopiči v krvnih žilah in prispeva k nastanku aterosklerotičnih plakov. Ti ožijo arterije in povečajo tveganje za bolezni srca in ožilja.

Vrednosti holesterola Raven holesterola se določa s krvnim testom, ki meri skupni holesterol, LDL, HDL in trigliceride. Če ni dedne nagnjenosti ali povečanega tveganja, se test običajno opravi vsakih pet let pri moških, starih 35 let in več, ter pri ženskah, starih 45 let in več. Priporočene vrednosti holesterola naj bi bile naslednje skupni holesterol < 5,0 mmol/l

holesterol LDL < 3,0 mmol/l

trigliceridi < 2,0 mmol/l

holesterol HDL > 1,2mmol/l

Kakšni so vzroki za previsoko raven holesterola?

Na raven holesterola vpliva več dejavnikov, med katerimi je način prehranjevanja eden najpomembnejših. Uživanje prevelikih količin nasičenih maščob predstavlja enega glavnih krivcev za povišane vrednosti. Vendar prehrana ni edini vzrok. Na holesterol lahko negativno vplivajo tudi dedna nagnjenost, starost, prekomerna telesna teža, kajenje ter zdravstvene težave, kot so zmanjšano delovanje ščitnice, bolezni ledvic in sladkorna bolezen. Vsi ti dejavniki skupaj lahko prispevajo k povišani ravni holesterola in posledično povečajo tveganje za srčno-žilne bolezni.

Kakšne so posledice oziroma simptomi previsoke ravni holesterola?

Visoka raven holesterola je pogosto tiha težava, zato je lahko včasih »zahrbten«, saj v vsakdanjem življenju sprva ne povzroča nobenih opaznih simptomov. Težave se običajno pokažejo šele po nekaj letih, ko se presežek holesterola začne nabirati v stenah krvnih žil. Visok holesterol sam po sebi ni bolezen, vendar pomembno povečuje tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni, kot so ateroskleroza, srčni infarkt ali možganska kap.

Čeprav povišan holesterol nima neposrednih simptomov, je ključno, da ga pravočasno odkrijemo in ukrepamo, saj lahko njegovo dolgoročno neobravnavanje povzroči resne zdravstvene težave. Zato so redne preiskave krvi in spremljanje ravni holesterola pomemben del preventive pri ohranjanju zdravega srca in ožilja.

Kako lahko znižamo holesterol?

Ker so jetra pomemben dejavnik pri presnovi holesterola, je za dobro presnovo holesterola izjemno pomembno, da jih ohranjamo v dobrem stanju. Jetra so odgovorna tako za sintezo kot za razgradnjo holesterola.

Generalno gledano pa lahko holesterol znižamo z najpomembnejšo odločitvijo: zdravim načinom življenja. Ta vključuje zdravo in uravnoteženo prehrano (izogibanje nasičenim maščobam), zadostno telesno aktivnost, zmeren oz. še bolje ničen vnos alkohola in prenehanje kajenja.

1. Prehrana:

Zmanjšajte vnos nasičenih maščob, ki jih najdemo v rdečem mesu in polnomastnih mlečnih izdelkih. To lahko pomaga znižati raven holesterola LDL ("slabega").

Izogibajte se transmaščobam, ki so pogosto prisotne v predelani hrani, npr. margarini, piškotih in tortah iz trgovine. Te maščobe povišajo raven celotnega holesterola.

V svojo prehrano vključite živila, bogata z maščobnimi kislinami omega 3 (losos, orehi, lanena semena) in topnimi vlakninami (ovsenih kosmiči, fižol, jabolka), saj te pripomorejo k boljšemu zdravju srca.

2. Bodite aktivni:

Redna telesna aktivnost povečuje raven holesterola HDL ("dobrega"). Če ste zmožni, telovadite vsaj petkrat tedensko po 30 minut.

3. Nehajte kaditi:

Prenehanje kajenja hitro izboljša vaš dober holesterol. Že po 20 minutah od opustitve kajenja se znižata krvni tlak in srčni utrip, ki ga povzroča kajenje. Po treh mesecih se izboljšata krvni pretok in delovanje pljuč. Po enem letu se tveganje za srčne bolezni zmanjša za polovico.

4. Znižajte telesno težo:

Povišana telesna teža pripomore k višjemu holesterolu. Sladkane pijače zamenjajte z navadno vodo, hkrati pa se izogibajte živilom z dodanim sladkorjem.

5. Ne uživajte prekomerne količine alkohola:

Omejite uživanje alkohola, saj lahko prekomerna uporaba zviša krvni tlak in trigliceride. Če uživate alkohol, ga uživajte v zmernih količinah.

