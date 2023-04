Poskrbimo, da težke kovine ne postanejo naš največji sovražnik

S preprosto, hitro in povsem nebolečo analizo las lahko zanesljivo izvemo, ali nam v telesu primanjkuje življenjsko pomembnih elementov in ali so morda nekateri potencialno škodljivi že dosegli povečane količine, ki nam lahko škodijo na številne nevarne načine.

Za zanesljivo delovanje našega telesa so pomembni številni elementi v ravno pravšnjih količinah. Dolg je seznam esencialnih elementov, med katerimi številni že v sledovih zagotavljajo pravilno izvajanje procesov v našem telesu, zato je pomembno, da si zagotovimo njihovo primerno vsebnost. Težave zagotovo nastajajo, če nas pesti pomanjkanje teh pomembnih elementov, pogosto pa se (drugačne) težave pojavijo tudi ob njihovih presežkih.

Na drugi strani nas v vsakdanjem življenju, predvsem zaradi zunanjih vplivov, kot je onesnažen zrak, a tudi kontaminirana hrana in voda, ogrožajo težke kovine in drugi škodljivi elementi, ki že v majhnih količinah postanejo toksični ter povzročijo tako akutne kot tudi kronične težave. Med akutnimi težavami so glavoboli, slabosti in motnje zavesti, kronične težave pa se pogosto kažejo kot odpovedi delovanja organov.

Neravnovesje elementov pesti velik delež ljudi, a ostane pogosto neopaženo

Po nekaterih znanstvenih ocenah ima težave z neravnovesjem elementov vsak četrti človek, a se tega največkrat ne zavedamo, dokler se ne pokažejo posledice, velikokrat resne, katerih zdravljenje je dolgotrajno ali celo nemogoče. Zato se je pomembno zavedati vsebnosti tako tistih esencialnih elementov, ki jih potrebujemo, kakor tudi tistih, ki že kmalu postanejo naša velika grožnja.

Sodobne in napredne diagnostične metode nam omogočajo, da do teh pomembnih odgovorov danes pridemo hitro in preprosto, a se le redki odločijo za tovrstne preiskave, čeprav so hitre, za uporabnika preproste in predvsem neboleče. Vse, kar potrebujemo, je nekaj las, ni potreben niti odvzem krvi, še manj pa kakšna invazivna preiskava.

Presežki težkih kovin tudi v nepričakovanih virih

Tehnološki napredek nam omogoča, da spremljamo, kakšno je stanje esencialnih elementov, makroelementov in drugih snovi v našem telesu. Foto: Adria lab

Presežki težkih kovin po tihem in zahrbtno na nas prežijo iz rudarskih in industrijskih odpadkov, avtomobilskih izpustov, gnojil, barv in drugih virov strupenih snovi.

Presenetijo nas lahko tudi tam, kjer jih niti ne pričakujemo, na primer v otroških igračah, razkužilnih sredstvih, plastiki, elektronskih napravah, amalgamskih zalivkah ter drugih predmetih in surovinah.

Presežki težkih kovin se kopičijo

Naše telo ne zna preprosto izločiti težkih kovin, temveč jih pogosto odlaga v različne organe, zaradi česar se njihovi škodljivi učinki samo še stopnjujejo.

Ob daljših in večjih izpostavitvah se lahko pojavijo številni resni in pogosto neozdravljivi zapleti, kot so Alzheimerjeva bolezen, multipla skleroza, Parkinsonova bolezen, depresija, pozabljivost, fibromialgija, Crohnova bolezen, okvare ščitnice, osteoporoza, alergije, rak, genetske spremembe in še nemalo drugih težav.

Presežek težkih kovin v organizmu prizadene tudi plodnost, imunski sistem, spanje, koncentracijo, vedenje, čustva in mišljenje, s tem pa tudi splošno kakovost življenja. Škodljivim vplivom težkih kovin so še najbolj izpostavljeni najranljivejši – otroci.

Ko so posledice vidne, je že prepozno

Žal sami pretirane vsebnosti težkih kovin ne moremo zaznati, dokler se že ne začnejo kazati posledice, a to lahko preprečimo tako, da le z nekaj oddanimi lasmi dobimo rezultate meritev, ki nam razkrijejo pravo stanje.

Lasje so namreč ogledalo tako trenutne kot tudi pretekle vsebnosti elementov v našem organizmu, saj med svojo rastjo, to je okrog enega centimetra na mesec, sprejemajo iz krvnega obtoka tako koristne kot strupene snovi. Z analizo treh centimetrov las ob lasišču tako pridobimo natančen in koristen vpogled v metabolizem v zadnjih treh mesecih in s tem tudi podatke o vsebnosti težkih kovin.

Analiza 35 elementov

Na štirih lokacijah laboratorija Adria lab, člana mednarodne skupine Synlab, v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju imajo v pestri ponudbi preventivnih laboratorijskih preiskav tudi analizo las, kjer z najsodobnejšimi laboratorijskimi diagnostičnimi metodami ugotovijo vsebnost desetih esencialnih elementov v sledovih, dveh esencialnih makroelementov, petih neesencialnih elementov v sledovih in kar 18 potencialno toksičnih elementov.

Esencialni elementi v sledovih: krom, kobalt, baker, jod, železo, mangan, molibden, selen, vanadij, cink Esencialna makroelementa: kalcij in magnezij Neesencialni elementi v sledovih: bor, germanij, litij, stroncij in volfram Potencialno toksični elementi: aluminij, antimon, arzen, barij, berilij, bizmut, kadmij, svinec, živo srebro, nikelj, paladij, platina, srebro, talij, kositer, titan, uran in cirkonij

Vzorčenje opravimo sami v nekaj trenutkih

Z analizo las lahko dobimo podrobne podatke o svojem zdravju. Foto: Shutterstock

Lase za analizo pripravimo in dostavimo v laboratorij kar sami, lahko pa jih tudi pošljemo po pošti. Vzamemo tanke pramene las z različnih delov, priporočeno tudi z zadnjega dela glave. Zadoščajo že tri čajne žličke las, kar je okrog 0,3 grama. Barvani, beljeni ali trajno kodrani lasje niso primerni, ker ti postopki vplivajo na vsebnost elementov v sledovih – za pravilno vrednotenje je pomembno, da od tovrstnih posegov mineta najmanj dva meseca, še raje trije.

Namesto las je mogoče vzorčiti sramne dlake ali odrezke nohtov na rokah, ne pa tudi pazdušnih dlak. Vzorec naj bo le ene vrste (ni primerno združevati, na primer, las in nohtov). Preostala navodila in priporočila za pripravo vzorca so na voljo pri izvajalcu, zelo pomembno pa je, da za dostavo las v laboratorij Adria lab uporabimo papirnato ovojnico, ne pa plastičnih vrečk.

Pomemben kamenček v mozaiku celovite zdravstvene obravnave

Rezultati, ki so na voljo v tednu ali dveh v angleščini, nakazujejo podrobne podatke o zdravju, navadah in izpostavljenosti vplivom okolja v daljšem časovnem obdobju ter so pomemben gradnik celovite zdravstvene obravnave v povezavi z drugimi zdravniškimi pregledi in izvidi ter anamnezami. Zdravje je naše najpomembnejše bogastvo in vse, kar naredimo za njegovo ohranjanje ali izboljševanje, je zagotovo odlična naložba.