Pokazala osupljivo preobrazbo: kako na telo vpliva tek in kako vaje za moč

Instagram je poln takšnih in drugačnih navdihov, med katerimi so še posebej zanimive ideje za slastne obroke, različne vadbe in motivacija za bolj zdrav življenjski slog. Enega od takšnih računov ima tudi mlada Britanka, ki je živi dokaz za to, kako lahko uteži preoblikujejo žensko telo.

Večina žensk je še vedno prepričana, da bodo s treningi s težkimi utežmi slabo vplivale na svojo postavo, da bodo postale mišičaste in s tem še bolj nezadovoljne s svojo postavo. A resnica je daleč od tega. Že trenerka iz šova The Biggest Loser Slovenija Nataša Gorenc nam je v februarskem intervjuju o tem povedala:

"To je pri ženskah še vedno tabu, včasih sem kar presenečena. Ženske se še vedno bojijo, da bodo dobile zelo veliko mišic, kar je daleč od resnice, saj je dejstvo, da ženske veliko težje pridobivamo mišično maso. Pojesti moramo veliko proteinov, ki jih že tako premalo, pa bi jih morale pri vsakem obroku, a jih ne. Sploh s trendom vegetarijanstva ljudje vnašajo še manj beljakovin."

Vadba z utežmi je potrebna v vseh starostnih obdobjih, starejši kot si, bolj jih potrebuješ, ker se mišična masa manjša in tudi starostniki morajo delati z utežmi.

Ne boste se spremenile v Hulka

Kako lepo uteži preoblikujejo žensko telo, dokazuje veliko uporabnic Instagrama, med njimi tudi mlada Britanka Rebecca Catherine Smith, ki je nekoč prisegala le na kardiovadbe in tek, zdaj pa že nekaj časa večino njenih treningov sestavljajo vaje za moč.

K temu spodbuja tudi svoje sledilke in jim zagotavlja, da z dvigovanjem uteži ne bodo postale možate.

Pod fotografijo, na kateri primerja svojo staro postavo, ko se je posvečala le kardiovadbam, s postavo, ki jo je pridobila z dvigovanjem utežim, je zapisala:

"Jezi me, da veliko deklet še vedno misli, da se bodo takoj, ko bodo dvignile utež ali spile beljakovinski napitek, spremenile v Hulka. Prehod s kardiovadb na vaje za moč me je spremenil tako navzven kot navznoter. Vsakemu svoje, a jaz mislim, da moje telo ni videti možato."

V objavi še našteva prednosti vaj z utežmi, med katerimi so: močno telo, poudarjene obline in vidne trebušne mišice, večja izguba maščobe, saj večje mišice pospešujejo metabolizem, ta pa poskrbi za večje kurjenje maščob ter bolj zdrav odnos do hrane, saj treningi z utežmi zahtevajo več "goriva", torej hrane.

Rebecca pravi, da se ne omejuje pri izbiri obrokov, da je zdravo hrano, ki pa jo pripravi tako, da je še vedno slastna.

