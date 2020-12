Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navdušenci nad plavanjem v ledeni vodi so prepričani, da si s tem krepijo imunski sistem.

Pretekli konec tedna so v estonskem glavnem mestu Talin priredili plavalno štafeto. To samo po sebi ne zveni nič posebnega, toda šlo je za plavanje v bazenu na prostem, v katerem je imela voda pičle štiri stopinje Celzija.

Kar 505 plavalcev, starih od devet do več kot 80 let, se je udeležilo izziva, v katerem so v okoli petih urah skupno preplavali 12,6 kilometra - vsak od plavalcev je preplaval eno dolžino 25-metrskega bazena.

Po besedah organizatorjev dogodka so s številom udeležencev podrli svetovni rekord v najdaljši štafeti zimskega plavanja, medtem ko so plavalci bolj kot rekord poudarjali blagodejne učinke mrzle vode za telo, češ da krepi imunski sistem.

"Plavam v mrzli vodi, kolesarim, tečem, jem česen in kislo zelje - tako si krepiš odpornost," je za Reuters izjavil eden od plavalcev. "Moram potrkati na les, letos še sploh nisem bil bolan," je dodal.

Plavanje v ledeni oziroma mrzli vodi je v baltskih državah predvsem v zadnjih letih postalo neizmerno priljubljeno, še poroča Reuters, v Estoniji se je od pomladi pa do zdaj število navdušencev nad tovrstno rekreacijo potrojilo.

