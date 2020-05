Po največji neumnosti v svojem življenju je Šved zdaj zgled žrtvam opeklin #video

Neumnost v mladosti je Šveda zaznamovala za vse življenje, a to ga ni ustavilo, da ne bi nastopil v resničnostnem šovu in pozneje postal idol in zgled žrtvam opeklin.

Axel Schylstrom je bil star 19 let, ko je naredil eno največjih neumnosti, ki je za vedno spremenila njegovo življenje.

Med "surfanjem na podzemni železnici", pri čemer je splezal na vrh vlaka in prišel v stik z električno napeljavo, je njegovo telo stresla elektrika z močjo 16 tisoč voltov, kar je povzročilo opekline tretje stopnje po 70 odstotkih njegovega telesa.

Svojo zgodbo je delil v švedskem šovu Švedski idol, nazadnje pa še v britanski oddaji Shake My Beauty, v kateri je priznal, da je bil pred nesrečo "izjemno samozavesten", o sebi je imel najboljše mnenje, da je "najbolj kul tip", a da je moral po tem na novo vzljubiti svoje telo.

Najtežje je bilo sprejeti, da nikoli več ne bo isto

Axel je v oddaji, ki predstavlja navdihujoče zgodbe ljudi, ki so videti drugače, razkril, kako težko je bilo sprejeti, da bodo opekline ostale del njega in da nikoli več ne bo videti kot nekoč.

"Kot žrtev opeklin sem prvi mesec mislil samo na preživetje. A ko sem dojel, da nikoli več ne bom, kot sem bil ... to je bilo nekaj najtežjega."

Ko so mi sneli obliže in sem prvič videl svoj novi obraz, takrat se je začelo. Prvič sem moral iti ven in na lastni koži doživeti obsojanja ljudi.

Pri okrevanju mu je zelo pomagala glasba in prav zato se je leta 2015 odločil, da se bo predstavil v šovu Švedski idol. Pričakovano je imel pred nastopi veliko treme, a mu je na koncu uspelo zasesti četrto mesto.

Foto: zajem zaslona

Motivacijski govorec za žrtve opeklin

Danes je Axel motivacijski govorec, ki upa, da bo s svojo zgodbo navdihnil vse več ljudi v podobni situaciji in jih prepričal, naj ne obupajo. "Zaradi teh brazgotin mi nihče na svetu ni podoben," pravi. Po nesreči je moral prestati prek 50 operacij in si odpustiti za napako, ki jo je storil. "Ne sovražim se, odpustil sem si."

Še vedno se zaveda, da je za druge videti čudno in da se nekaterim ljudem zdi strašljiv, a lepoto zdaj dojema drugače kot nekoč. "Lepota je to, da se imaš rad, ni pomembno, kako si videti. Gre za to, kako se sprejemaš. V redu je, če si drugačen, in v redu je, če se imaš rad, tudi če nisi videti kot vsi drugi.