Pet učinkovitih trikov, kako odpraviti napihnjenost

Oglasno sporočilo

Redno telovadiš, skrbiš za zdravo in uravnoteženo prehrano, tvoj trebuh pa je še vedno zoprno napihnjen? Brez skrbi, razložil ti bom, kaj povzroča napihnjenost in kako se je znebiti za vedno.

Trebuh moj zaobljeni, ne maram te

Ena izmed najbolj priljubljenih skupinskih vadb se imenuje TNZ, in sicer po prvih črkah za trebuh, noge in zadnjico. Zakaj? Ker so to najbolj problematični deli telesa, s katerimi imamo vsi težave. Trebuh ni po naključju na prvem mestu, gre za del telesa, ki ga lahko vsak trenutek vidimo – kamorkoli gremo, gre naš trebuh z nami. In karkoli oblečemo, moramo obleči v mislih na to, kako bo videti naš trebuh. Razumem te, da imaš dovolj nenehnega ukvarjanja s tem, kaj še storiti, da se znebiš napihnjenosti in zaobljenega trebuščka ter izoblikuješ svoj 6pack, ali, še bolje, 11abs. Pa bodo vaje dovolj? Naj ti razkrijem skrivnost, da se moraš težave, kako odpraviti napihnjenost, lotiti drugače, ne z obsesivno telovadbo. Dobra novica je, da imam rešitev zate in ti jo bom tudi razkril.

Kar gre noter, mora priti tudi ven

Naše telo je prava umetnina. Ali si predstavljaš, kaj vse se mora zgoditi, da iz zaužitega kosa polnozrnatega kruha z avokadovim namazom nastane gorivo za tvoje mišice, s katerimi pravočasno pritečeš na zmenek ali se povzpneš na najbližji hrib? Prehranjevanje tu odigra ključno vlogo, od tega, kaj ješ, je odvisno, kako bo potekala tvoja prebava. In prav prehranjevanje ključno vpliva tudi na napihnjenost. Hrana se po zaužitju razgradi v tankem črevesju s pomočjo prebavnih encimov. Nato se skozi črevesno steno absorbira v kri, kjer postane gorivo za delovanje celic. Lahko pa se zgodi, da se razgradnja zaužite hrane sploh ne zgodi in hrana potuje naprej v debelo črevo. Tam jo začnejo prebavljati in razgrajevati bakterije – če se ob tem poruši ravnovesje med dobrimi in slabimi bakterijami, to občutiš kot nelagodje v trebuhu oziroma napihnjenost.

Kaj je napihnjenost in kaj jo povzroča?

Napihnjenost ljudje različno doživljamo in jo opisujemo kot raznolika neprijetna stanja:

napetost v trebuhu,

bolečine v trebuhu,

spuščanje vetrov,

napihnjen trebuh,

povečan obseg trebuha,

kombinacija vsega naštetega.

Kadar se neprijeten občutek pojavi takoj po obroku, gre verjetno za motnje na ravni želodca. Napihnjenost pa se lahko pojavi tudi precej pozneje, takrat se nekaj čudnega dogaja na ravni tvojega črevesja.

Vzrokov za napihnjenost je več, glavna krivca za napihnjenost pa sta:

povečan vnos plinov, zlasti zaradi pitja gaziranih pijač in požiranja zraka,

povečana proizvodnja plinov v prebavilih, ki je posledica bakterijske razgradnje neprebavljene hrane.

Adijo, napihnjenost – pozdravljen, raven trebuh

Reševanje težav z napihnjenostjo ne pozna bližnjic. Ni čarobne paličice in ne vsemogočne tabletke, ki bosta v enem zamahu rešili vprašanje, kako odpraviti napihnjenost. Kot pravi dobri stari pregovor, se počasi daleč pride. Če se držiš petih priporočil, ki sem jih pripravil zate, pa ti zagotavljam ne samo, da bo izginila napihnjenost, ampak tudi, da bo to tvoja pot k bolj uravnoteženi prehrani in zdravemu načinu življenja.

#1 Ko ješ, ne goltaj zraka.

Se spomniš, kako je potekalo tvoje današnje kosilo? Nekaj na hitrico, vmes pogovor ali dva po telefonu? Kadar prehitro ješ in hrano nezadostno prežvečiš, za povrhu tega pa še nekaj na hitro popiješ, nezavedno zaužiješ zrak. To pa ni ravno prava pot, če se želiš znebiti neprijetnega občutka napihnjenosti. Zrak lahko zaužiješ tudi, kadar popiješ preveč gaziranih pijač, hitro žvečiš žvečilni gumi ali ližeš bombone, pa tudi pri kajenju in celo kot odziv na stres. Prvi korak, da se znebiš napihnjenosti oziroma vetrov, torej je, da ješ počasi, hrano dobro prežvečiš in se ne prenajedaš.

#2 Izbiraj živila, ki pospešujejo presnovo.

Napihnjenost je posledica slabe presnove in počasnega metabolizma. Namesto prepovedi, česa ne smeš jesti, ti najprej predlagam, da na svoj jedilnik dodaš živila, s katerimi se postopoma izogneš napihnjenosti. Do ravnega trebuha ti bodo pomagali:

šparglji,

avokado,

kumare,

kefir,

ingver.

Pomaga ti lahko tudi uživanje zeliščnih čajev, na primer iz komarčka, janeža, kumine, mete ali poprove mete, lanenega semena, probiotičnih jogurtov, medu, cimeta, koromača in sokov iz zelene zelenjave.

#3 Piši dnevnik prehranjevanja in najdi krivca za napihnjenost.

Nastanek napihnjenosti lahko povzroči večina živil, ki vsebujejo ogljikove hidrate. Nelagodje v trebuhu lahko povzročata ocvrta in procesirana hitra hrana, pa tudi mleko in mlečni izdelki. Posebej problematične so stročnice, na primer fižol, leča, grah, čičerika, bob. Problematična je lahko tudi fruktoza, zlasti tista v umetno slajenih živilih. Napihnjenost je lahko tudi posledica uživanja čezmerne količine vlaknin, ki se nahajajo v zelenjavi, polnozrnatih žitaricah, sadju, oreščkih in semenih. Četudi so vlaknine sicer odlične za zdravje in prebavo, pa jih človeški prebavni encimi ne morejo razgrajevati. Ker to nalogo potem prevzamejo črevesne bakterije, med tem procesom nastajajo tudi plini, ki povzročajo napihnjenost.

Ker je jasno, da z jedilnika ne moreš črtati kar vseh živil, ti predlagam, da začneš pisati prehranski dnevnik. Vanj zabeleži vsa zaužita živila in morebitne težave z napihnjenostjo. Tako lahko ugotoviš, katera hrana ti povzroča težave. Potencialno problematična živila odstrani s svojega jedilnika, potem pa jih postopoma, po eno na vsakih 48 ur, počasi ponovno začni uživati. Opazuj spremembe in ustrezno ravnaj. Ljudje smo različni, ko spoznaš sebe in svojo prebavo, najdeš svojo pot do ravnega trebuha in sebi prilagojen odgovor na vprašanje, kako odpraviti napihnjenost.

#4 Ne pozabi na telesno aktivnost in vedri duh.

Pomembna je redna telesna aktivnost, ki ti lahko pomaga pri mnogih prebavnih težavah, tudi pri napihnjenosti. Že krajši sprehod po večjem obroku lahko pripomore k boljši prebavi, zmerna aktivnost namreč pospeši pretok krvi, tudi do prebavil, kar pozitivno učinkuje na prebavo. Velja pa tudi obratno: aktivnost pred večjim obrokom povzroči, da se bo zaužita hrana uskladiščila kot zaloga energije v tvojih mišicah in ne bo obtičala v prebavilih. Nikoli ne pozabi na stres, ta zahrbtni spremljevalec sodobnega hitrega tempa življenja, ter poskrbi tudi za svoj duh, ne samo za svoje telo. Presenetilo te bo, kaj vse zmore tvoja glava in kako pomembna je tvoja pozitivna, optimistična naravnanost.

#5 Na pomoč pokliči probiotike.

Včasih pa spremembe v prehrani in življenjskem slogu za odpravo nadležne napihnjenosti niso dovolj. Takrat ti svetujem, da poskusiš jemati probiotike. Probiotiki ključno prispevajo k zdravi črevesni flori, so četica dobrih fantov v boju za zdravo prebavo. Probiotiki:

spodbujajo rast dobrih bakterij v tvojem prebavnem sistemu,

ti pomagajo pri prebavi,

zmanjšajo napihnjenost in vetrove.

Probiotiki pa blagodejno vplivajo tudi na tvojo psihično kondicijo in s tem razpoloženje, prispevajo k močnemu imunskemu sistemu in zdravemu videzu kože.

Kaj probiotiki sploh počnejo, so to živila ali organizmi?

Dobro vprašanje. Včasih probiotike kar enačimo recimo s probiotičnim jogurtom, kdo ve, od kod se je prikradel ta zavajajoči enačaj. Probiotiki so namreč drobni mikroorganizmi, ki koristno vplivajo na mnoge telesne sisteme od ust do črevesja. Probiotiki so del naše naravne črevesne flore. Njihova naloga je, med drugim, da nadzirajo, da se slabe bakterije v telesu ne razbohotijo preveč. Pomagajo pri prebavi in izboljšajo absorpcijo hranil ter so ključnega pomena v tvojem izzivu, kako odpraviti napihnjenost in namesto balona imeti raven trebuh.

Kateri probiotiki so najuspešnejši v boju zoper napihnjenost?

Ali veš, da naj bi se kar 70–80 odstotkov imunskega sistema nahajalo v črevesju? V bistvu to pomeni, da si zdrav toliko, kolikor je zdravo tvoje črevesje. Zato je dobro, da veš, da bo tvoj boj zoper napihnjenost in občutek nelagodja v trebuhu uspešen, če boš imel zveste zaveznike: probiotike. Raven trebuh je rezultat harmonije v tvojem telesu. Črevesna flora je skupnost mikroorganizmov, ki so tako dobri, torej dobre bakterije, kot tudi slabi oziroma slabe bakterije. Za ravnovesje potrebuješ oboje, paziti pa moraš, da bodo prevladali dobri fantje. Zato ti kot odgovor na vprašanje, kako odpraviti napihnjenost, priporočam probiotično prehransko dopolnilo najvišje kakovosti. Sestavlja ga kar 20 edinstvenih, na kislino in žolč odpornih, probiotičnih ter prebiotičnih bakterijskih sevov, za katere je znano, da naravno kolonizirajo človeški prebavni trakt.

VIRI:

https://www.healthline.com/health/abdominal-bloating

https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-ways-to-reduce-bloating

https://www.medicinenet.com/why_am_i_so_bloated/article.htm

https://health.usnews.com/health-care/patient-advice/articles/stomach-bloating-how-to-relieve-your-tight-round-belly

https://thethirty.whowhatwear.com/probiotics-for-bloating/slide16

https://www.optibacprobiotics.com/uk/learning-lab/in-depth/gut-health/probiotics-for-bloating

https://www.express.co.uk/life-style/health/1011287/stomach-bloating-pain-relief-treatment-probiotics

Naročnik oglasne vsebine je Val Skupina.