Pet nasvetov za zdrav skok v pomlad

Prve pomladne cvetlice so že napovedale prihod pomladi. Dnevne temperature so dovolj visoke za prva opravila na vrtu. V zraku se čuti tisti optimistični občutek. A čeprav daljši in toplejši dnevi napoveduje več energije in boljše razpoloženje, ne pozabimo tudi v tem obdobju poskrbeti za imunsko odpornost celotne družine.

Ne samo za vrt, poskrbimo tudi za svojo dobro imunsko odpornost. Foto: Thinkstock

Osnova vsakega dobrega imunskega sistema je zdrav življenjski slog, zato je za njegovo krepitev treba skrbeti skozi vse leto.

Poskrbimo za dobro počutje in krepak imunski sistem

#1 Svež zrak

Življenjski tempo nam narekuje, da vedno več časa preživimo v zaprtih prostorih. Če delate od doma, pa zagotovo veste, da se včasih osem delovnih ur zavleče kar v cel dan. Ne pozabite si vmes vzeti vsaj pol ure časa, da se nadihate svežega zraka. Pomladno vreme je idealno za sprehod po gozdu, za kolesarjenje ali tek. Izberite, kar vam je najljubše. Gibanje bo dobro tudi za vaše telo, sveč zrak pa za vaše počutje.

Odpravite se v bližnji gozd in se nadihajte svežega zraka. Foto: Getty Images

#2 Zadostna hidracija je ključna za dobro počutje

Zadostna hidracija je ključna za vzdrževanje dobrega psihofizičnega počutja. Veliko ljudi slabo zaznava žejo in dehidracijo zamenjuje za lakoto. Tako se namesto k požirku vode ali čaja zateče k hrani. Dehidracija ovira mnoge telesne procese, zmanjšuje sposobnost koncentracije, povzroča utrujenost, stres in glavobole, na koži pa se kaže kot pojav drobnih gub. Prvi znak, da premalo pijete, so zagotovo izsušena usta in pa preredko odvajanje vode.

Odrasla oseba naj bi dnevno zaužila od dva litra do 2,5 litra tekočine, ki pa jo dobi tudi delno s hrano. Da bi v svoje telo zagotovo vnesli dovolj tekočine, imejte s seboj vedno stekleničko z vodo. Pijte po požirkih in tudi takrat, ko ne čutite žeje.

Da boste poskrbeli za primerno hidracijo, imejte vodo vedno ob sebi. Foto: Getty Images

#3 Ne pozabimo na vitamine

Vitamini so snovi, ki jih naše telo nujno potrebuje. Sodelujejo pri številnih procesih, kot sta denimo obnavljanje kože in pravilno delovanje imunskega sistema. Naše telo vitaminov ne more proizvajati samo. Lahko pa jih pridobi z raznoliko, uravnoteženo in lokalno pridelano prehrano. Preveč procesirane hrane in enolično prehranjevanje lahko vodita do avitaminoze, to je dolgotrajnega pomanjkanja vitaminov. Za dober imunski odziv telesa so potrebni vsi vitamini. Če z načinom prehranjevanja ne dobimo zadostne količine, si lahko pomagamo z dodatki. A tudi tukaj je potrebna pazljivost, saj poleg premajhnega vnosa določenega vitamina, našemu telesu škoduje tudi prevelik vnos tega.

Vitamin C najlažje dobimo s svežim sadjem in zelenjavo. Večje količine vitamina so predvsem v zelju, agrumih, papriki, paradižniku, krompirju in bananah. Odrasli ljudje naj bi dnevno zaužili najmanj 100 mg vitamina C, nosečnice in kadilci pa nekoliko več. Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, nastajanju kolagena v koži, žilah, kosteh, hrustanca, dlesni in zob ter zaščiti celice pred oksidativnim stresom. Prispeva tudi k sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, normalnemu psihološkemu delovanju, zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter obnovi reducirane oblike vitamina E.

Če se odločate za dodatek, izberite liposomski vitamin C ASCOLIP® . Prednost liposomov je, da je vitamin C obdan z maščobnim mehurčkom (iz fosfolipidov), ki je iz iste snovi kot celične membrane. Takšen vitamin C se nemoteno absorbira prek stene tankega črevesja naravnost v limfo. Doseže vsaj 70 odstotkov višjo koncentracijo v krvi in se dvakrat dlje zadrži v krvnem obtoku kot vitamin C v prahu. Ob povečanih potrebah po vitaminu C zaradi stresa, okužbe in podobnih stanj s pomočjo liposomov v kri dobimo več tega vitamina, ki pa se počasneje izloča.

#4 Zmanjšanje stresa

Tudi stres slabi naš imunski sistem, zlasti pa v teh časih, ko nas poleg vsakodnevnih obremenitev skrbi še za zdravje lastne družine. V stresnih situacijah se sprošča hormon kortizol, ki ruši imunsko obrambo. Prav zato smo takrat še bolj podvrženi sezonskim obolenjem. Stresu se vedno ne moremo izogniti, zato pravočasno prepoznajmo stopnjujoče se napetosti in se naučimo stresne situacije obvladati. Pomagamo si lahko z različnimi telesnimi in umskimi dejavnostmi, kot so denimo telesna vadba, meditacija, joga, pisanje dnevnika. Predvsem pa skušajmo obdržati zdrave odnose in pozitivno naravnanost.

Ko smo preobremenjeni, se spoprijemamo s kopico različnih težav. Ustavimo se in zadihajmo, šele nato nadaljujmo delo. Pod stresom namreč naredimo več napak. Foto: Getty Images

#5 Vsaj sedem ur spanca na noč

Dovolj kakovostnega spanja pomeni boljši imunski odziv telesa. Odrasel človek potrebuje najmanj sedem ur kakovostnega spanca na noč, da se telo odpočije in obnovi. Kakovosten spanec dosežemo z izogibanjem škodljivim razvadam, preden gremo v posteljo, kot so denimo uporaba pametnih naprav, uživanje poživljajočih pijač, prenajedanje in pretirana telesna aktivnost. Poskrbimo za dovolj zatemnjen in prezračen prostor, v katerem spimo.

Zdrava hrana, gibanje, igra in spanje za dober imunski sistem otrok

Najpomembnejši ukrep pred sezonskimi prehladi in obolenji je zagotovo preventiva, ki vključuje vsakodnevno svežo zdravo hrano, gibanje na svežem zraku, prosto igro in raziskovanje ter dovolj spanja. Imunski sistem in dobra prebava sta neločljivo povezana. Poskrbimo za zdravo črevesno floro otrok, le tako se bodo pomembna hranila absorbirala v krvni obtok. Pri zdravi črevesni flori pomembno vlogo odigrajo vlaknine, ki so v polnovredni hrani rastlinskega izvora. V času, ko so otroci bolj izpostavljeni sezonskim obolenjem ali ko je črevesna flora že močno okrnjena, je priporočljivo, da jim pomagamo s probiotičnimi kulturami. Za močan imunski sistem je zelo pomemben vitamin C, ki deluje kot močan antioksidant. Otroci naj dnevno uživajo sveže sadje in zelenjavo.

Za otroke je gibanje na svežem zraku izjemnega pomena, saj vpliva na njihovo odpornost, z aktivnostmi v naravi pa razvijajo tudi svoje gibalne in miselne sposobnosti. Foto: Getty Images

Multivitamini za otroke Terranova 13 vitaminov, 10 mineralov, DHA in sinergijska polnovredna živila, za otroke od 4. leta dalje. Multivitamini za otroke so učinkovito prvovrstno prehransko dopolnilo, ki zagotovi uravnotežen vnos 13 vitaminov in 10 mineralov, DHA in sinergijska polnovredna živila. Dopolnjeni so z živili iz polnovrednih rastlin z veliko izjemnimi sestavinami rastlinskega izvora, ki odlično vplivajo na počutje otrok, a jih ti največkrat zavračajo: špinača, kalčki brokolija, regrat, vodna kreša, robide, sok rdeče pese, stabilizirani riževi otrobi in spirulina.

Kaj pa, če do bolezni vseeno pride?

Ob prvih znakih je nujen počitek. Privoščite si spanec v zatemnjeni in prezračeni sobi. Poskrbite za zadosten vnos tekočine in koristnih vitaminov. Če vam ne diši hrana, si stisnite sveže sadje ali pojejte kaj bolj lahkega, kot na primer probiotični jogurt ali domačo govejo juho.

Simptome obolenj si lajšajte s protibolečinskimi izdelki, boleče grlo omilite s pastilami, ki so temu namenjene. V času obolenj ostanite doma, poskrbite za ustrezno higieno kašlja in rok, s katero lahko preprečite prenos okužbe na družinske člane.

Ko zboli cela družina, poskrbimo, da ostanemo doma in ne širimo prehladnih obolenj. Foto: Getty Images





V prenovljeni spletni trgovini Sanolabor boste našli izdelke za lajšanje sezonskih obolenj.

Kakovostna ponudba, podprta s strokovnim znanjem in izkušnjami

V Sanolaborju, ki je podjetje z dolgo tradicijo, boste našli izdelke za ohranjanje zdravja cele družine, kot tudi medicinske pripomočke in bolniško opremo. Te lahko dobite na naročilnico ZZZS. Sanolabor nudi kupcem osebno svetovanje pri nakupovanju v specializiranih prodajalnah po Sloveniji. Z nasveti za zdravo življenje in izdelki pa vam je odslej na voljo v popolnoma prenovljeni spletni trgovini.

V prodajalnah Sanolabor so vam na voljo s strokovnim svetovanjem pri izbiri medicinskih pripomočkov. Obiščite jih!