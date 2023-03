Osteoporoza – preprečimo jo lažje, kot ste mislili

Osteoporoza je stanje zmanjšane kostne gostote, kar pomeni, da so kosti bolj krhke in lomljive. Ta del ni nikakršna skrivnost. Je pa precej manj poznano dejstvo, da je prav sodobni način življenja, kjer primanjkuje fizičnega dela pri večini glavni razlog za njen razvoj. In kaj je najboljše sredstvo za preprečevanje osteoporoze? Enostavno – vadba za moč.

Naše kosti imajo edinstveno sposobnost prilagajanja obremenitvam, ki delujejo na njih. Tako bomo ob redni vadbi za moč in tudi aktivnem življenjskem slogu razvili močnejše in čvrstejše kosti, medtem ko jih bo odsotnost fizičnega dela ali vadbe za moč naredila šibkejše in bolj dovzetne za zlome. To skoraj čudežno sposobnost je že v 19. stoletju odkril Julius Wolff in jo danes imenujemo Wolffov zakon.

Strokovnjaki s področja kineziologije in terapevtskih vadb pri KinVitalu so tako oblikovali poseben vadbeni protokol, ki je individualno prilagojen vašemu trenutnemu stanju in usmerjen predvsem v vadbo moči. Ta namreč odlično vpliva na vašo kostno gostoto in čvrstost kosti.

Kako lahko sami vplivamo na čvrstost kosti?

Kako se kost prilagaja obremenitvam, smo si pogledali že v prejšnjem odstavku. Zdaj pa poglejmo še nekaj najpogostejših napak, ki lahko postopoma pripeljejo najprej do osteopenije in nato še do osteoporoze.

Pomanjkanje vadbe/treninga za moč Neaktiven – precej sedeč življenjski slog Neustrezna prehrana

Predvsem odsotnosti treninga oziroma vadbe za moč je pogosto glavni razlog, saj pri tej vrsti vadbe kosti zelo dobro obremenimo, kar pomeni, da jih z redno vadbo tudi zelo dobro učvrstimo. Tako boste med dvigovalci uteži zaman iskali primere osteoporoze ali osteopenije, saj imajo prav v tem športu odlično obremenitev na kosti in imajo nadpovprečno kostno gostoto.

Na sploh imajo športniki boljšo kostno gostoto, izjema so le plavalci, saj voda ne vpliva najboljše na našo kostno gostoto (v vodi so obremenitve na kosti manjše, kar za kost ni najbolj ugodno).

Poskrbimo sami zase

Najprej moramo razumeti predvsem naslednje: sami smo svoje sreče kovači in ko govorimo o zdravih kosteh, to še kako velja. Osteoporoza v večini primerov ni bolezensko stanje, ampak je predvsem odraz našega življenjskega sloga. Seveda je prisoten tudi genetskih vpliv, vendar na ta del ne moremo vplivati, medtem ko na življenjski slog lahko!

Kost namreč vsak dan raste in umira. Od nas pa je odvisno, v katero smer bo stanje bolj izraženo. Drži tudi dejstvo, da po 30. letu počasi upada kostna gostota, ampak to se tudi lepo sklada z zmanjšano količino telesne aktivnosti in predvsem vadbe moči po 30. letu starosti.

Kost za svojo čvrstost potrebuje različne obremenitve:

Ponavljajoče se manj intenzivne obremenitve – kamor spadajo aktivnosti, kot so hoja, delo na vrtu, tek itd. To so obremenitve, ki precej pozitivno vplivajo na ohranjanje kostne gostote, manj pa na njeno dodatno rast.

– kamor spadajo aktivnosti, kot so hoja, delo na vrtu, tek itd. To so obremenitve, ki precej pozitivno vplivajo na ohranjanje kostne gostote, manj pa na njeno dodatno rast. Visoke in močne obremenitve – sem bi lahko uvrstili aktivnosti, kjer je treba nekaj težkega dvigniti, potisniti, vleči … Zagotovo sem sodi vadba moči, pa tudi bolj naporno fizično delo, kjer moramo dvigati težja bremena.

Še bolj poglobljen zapis o osteoporozi najdete na naslednji POVEZAVI.

Kako se načrtno lotiti izboljšanja kostne gostote?

Medtem ko so ponavljajoče se aktivnosti v populaciji precej pogosto prisotne v vsaj okvirno ustrezni meri, pa tega nikakor ne moremo trditi za vadbo moči.

Priporoča se vsaj dvakrat tedenska vadba moči, ki naj bo individualno prilagojena vašim trenutnim sposobnostim. Pomembno je, da vključimo vaje, kjer bomo ustrezno breme že kar s težavo dvignili. Še posebej pa je pomembna ta individualna prilagoditev pri osebah, ki že imajo osteoporozo ali pa osteopenijo, saj bi z neustreznim pristopom lahko tudi preobremenili kosti in si jo zlomili.

Če potrebujete strokovno pomoč …

Foto: Kinvital V KinVitalu so razvili program terapevtskih vadb, kjer so obravnavo razdelili v tri skupine: preventivna vadba – vadba moči, vadba pri osebah z osteopenijo in vadba pri osebah z osteoporozo. Glavna posebnost terapevtske vadbe je, da vsak vadi po osebno prilagojenem programu, ki se ga sproti prilagaja napredku. Za ustrezno izbiro vaj in ustrezno izvedbo pa skrbijo strokovnjaki s področja kineziologije, fizioterapije in trenerstva.

Če vse skupaj še enkrat na hitro povzamemo, bi lahko dejali, da so športne aktivnosti, predvsem pa vadba moči najboljše zdravilo za naše kosti!

Kako do strokovnjakov v KinVitalu?

KinVital je vodilno kineziološko podjetje na področju terapevtskih vadb pri različnih bolezenskih stanjih in rehabilitacij poškodb. Združujejo strokovnjake s področja kineziologije, trenerstva in fizioterapije. Najdete jih na štirih lokacijah: Ljubljana, Maribor, Domžale in Velenje.

Če bi vas zanimala terapevtska vadba pri njih, se lahko prijavite na uvodni posvet, kjer boste skupaj pogledali, kako bi se lotili vašega primera oziroma primera vašega bližnjega.

Za posvet se prijavite TUKAJ!

