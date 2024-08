Odličen način za sprostitev in kurjenje kalorij hkrati

Plavanje običajno povezujemo z zabavo in morjem, vendar lahko služi tudi kot šport, pri katerem boste porabili veliko kalorij. Velja za izjemno koristno vadbo, ki krepi telo, izboljšuje zdravje in hkrati pozitivno vpliva na duševno zdravje. Plavanje je priporočljivo tudi po naporni telesni aktivnosti, kot je recimo tek. Vzemite si deset minut in regenerirajte svoje mišice. Tako boste lahko vedno v dobri fizični pripravljenosti, polni energije in pripravljeni na nove podvige.

Kakšne so koristi plavanja?

Plavanje je telesna vadba, ki aktivira skoraj vse mišice, hkrati pa ima številne koristi za fizično in duševno zdravje. Primerno je za vse starosti in stopnje telesne pripravljenosti, od začetnikov do vrhunskih športnikov. Je odličen način za sprostitev po napornem treningu, lahko pa je tudi glavni del vašega treninga.

Krepi mišice in pripomore k lepši drži

Plavanje vključuje vse večje mišične skupine, kot so roke, ramena, hrbet, trebušne mišice, noge in zadnjica. Različni plavalni slogi omogočajo enakomerno obremenitev telesa in krepitev mišic, kar vodi k boljši telesni drži in večji stabilnosti.

Izboljša kardiovaskularno zdravje

Plavanje je odličen način za izboljšanje kardiovaskularnega sistema. Redno plavanje krepi srce in pljuča, povečuje vzdržljivost in zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni. Ker je to aerobna vadba, pomaga tudi pri uravnavanju krvnega tlaka in znižanju holesterola.

Redno plavanje ima številne fizične in psihične koristi za vaše telo. Foto: Shutterstock Manjša obremenitev sklepov

Ena glavnih prednosti plavanja je, da je vadba v vodi nizko intenzivna, kar pomeni, da sklepi niso pod velikim pritiskom. To je še posebej koristno za ljudi s poškodbami, artritisom ali tiste, ki imajo čezmerno telesno težo. V vodi telo postane lažje, kar omogoča lažje gibanje, zato se v vodi izvajajo tudi številne vadbe za rehabilitacijo.

Boljša gibljivost

Zaradi narave gibanja v vodi plavanje povečuje gibljivost in prožnost. Vsak zamah in udarec noge prispevata k raztezanju mišic in vezi, kar ohranja sklepe gibljive. Plavanje je odličen način za regeneracijo mišic po naporni fizični obremenitvi.

Zmanjša stres

Šport je znan po tem, da pripomore k izklopu možganov. Plavanje je pri tem še kako učinkovito, saj poskrbi za sprostitev in zmanjšanje stresa. Gibanje v vodi, enakomerno dihanje in ritmično premikanje telesa delujejo pomirjujoče na živčni sistem. Hkrati se med vadbo sproščajo endorfini, hormoni sreče, ki izboljšujejo razpoloženje.

Ko se počutite preobremenjene, si vzemite čas za športno aktivnost. Foto: Shutterstock

Plavanje je odlična rekreacija za vse tiste, ki imajo težave s spanjem

Redno plavanje pomaga izboljšati kakovost spanja. Fizična aktivnost pomaga telesu porabiti odvečno energijo, kar omogoča lažji in globlji spanec.

Redno plavanje poveča samozavest

Usvojitev novih veščin, kot je plavanje, lahko poveča samozavest. Poleg tega občutek lahkotnosti v vodi in izboljšanje telesne pripravljenosti pozitivno vplivata na telesno samopodobo.

Koliko kalorij porabite med plavanjem?

Poraba kalorij pri plavanju je odvisna od več dejavnikov, vključno z intenzivnostjo vadbe, trajanjem plavanja, vrsto plavanja ter telesno težo posameznika. Na splošno velja, da lahko s plavanjem porabite precej kalorij v primerjavi z drugimi vadbami. Pri plavalni tehniki kravl lahko plavalec s težo 70 kilogramov v eni uri porabi med 500 in 700 kalorijami.

Plavanje je šport, pri katerem boste pokurili veliko kalorij. Foto: Shutterstock

Preberite še: