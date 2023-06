Novosti pri zobnih vsadkih: katera terapija je primerna za vas?

Pri svojem delu se zobozdravniki srečujejo z različnimi pacienti in različnimi stanji v ustni votlini. Nanje se obračajo pacienti z dobro ohranjenimi zobmi, ki potrebujejo zgolj menjavo kakšne neustrezne zalivke, pa tudi pacienti, ki niso več zadovoljni s funkcijo in estetiko svojih zob. Pri takih pacientih se obravnave lotijo celostno, saj le tak način oskrbe vodi v dolgoročno zadovoljstvo pacientov.

Sijoč nasmeh v zrelih letih je mogoče doseči s pravilno nego in rednimi pregledi pri zobozdravniku. Včasih pa moramo poseči tudi po drugih tehnikah, ki jih zobozdravniki prilagodijo vsakemu pacientu posebej.

Pri svojem delu se zobozdravniki srečujejo z različnimi pacienti in različnimi stanji v ustni votlini. Nanje se obračajo pacienti z dobro ohranjenimi zobmi, ki potrebujejo zgolj menjavo kakšne neustrezne zalivke, pa tudi pacienti, ki niso več zadovoljni s funkcijo in izgledom svojih zob. Pri takih pacientih se obravnave lotijo celostno, saj le tak način oskrbe vodi v dolgoročno zadovoljstvo pacientov. Pri svojem delu si prizadevajo za ohranjanje zob in obzobnih tkiv. V primerih, ko je uspeh zdravljenja in ohranjanja zob preveč vprašljiv oziroma ne zagotavlja ustrezne dolgotrajne rešitve, pa se pogosto odločajo za nadomeščanje zob z zobnimi vsadki.

Zobni vsadki

Zobni vsadki ali implantati so najmodernejša rešitev, kako se v ustih nadomesti izgubljen zob, več zob ali oskrbi celotno brezzobo čeljust. Zobni vsadek je vijak, ki se ga z nebolečim posegom kirurško vstavi v vašo čeljust. Med celjenjem se poveže s kostjo ter tako telesu ne predstavlja tujka.

Površina zobnih vsadkov je obdelana s posebnimi modernimi metodami, ki omogočajo bistveno hitrejše vraščanje vsadkov kot nekoč, postopek vstavitve pa je manj invaziven in ne zahteva dolgotrajnega in bolečega okrevanja.

V centru Oasis Dental Ljubljana uporabljajo titanske in keramične vsadke vodilnih svetovnih proizvajalcev, ki omogočajo predvidljivo oskrbo tudi v najzahtevnejših primerih. Zaradi dobrega načrtovanja oskrbe in hitrega celjenja lahko vsadek oskrbijo s končno keramično prevleko večinoma že po dveh mesecih.

V primeru oskrbe z zobnimi vsadki v sprednjem delu čeljusti, kjer je estetika bistvenega pomena tudi v času celjenja, vam lahko takoj po posegu izdelajo tudi provizorično prevleko, ki jo privijačijo na vsadek. Strah, da bi morali več mesecev skrivati svoj nasmeh, je tako odveč.

Ohranjanje zob ali zobni vsadki?

Ohranjanje zob v ustni votlini je še vedno zlato vodilo zobozdravstva, tudi v času, ko poznamo veliko rešitev za nadomeščanje izgubljenih zob.

Kljub trudu za ohranjanje zob v ustih je včasih glede na klinično stanje bolj smiselno razmisliti o odstranitvi zoba ali večih zob in nadomeščanju z zobnimi vsadki. Takšna terapija je primerna, kadar je verjetnost zapletov na dolgi rok manjša oz. kadar se lahko pacientu na tak način ponudi bolj predvidljivo in trajnejšo oskrbo.

Stanja, pri katerih je zob bolj smiselno nadomeščati z zobnimi vsadki:

vertikalna poka korenine,

globoki zlomi zob,

huda parodontalna prizadetost zob,

preobsežna zobna gniloba

zelo poškodovan in uničen zob,

neuspešno endodontsko (koreninsko) zdravljenje zoba.

Odločitev o vrsti terapije je za vsakega pacienta popolnoma individualna, pri čemer se upošteva stanje vseh zob, pacientove želje, zmožnosti in pričakovanja ter tako skupaj oblikuje načrt celostne terapije.

Načrtovanje - digitalizacija

Področje zobozdravstva je v zadnjih letih s prodorom digitalnih tehnologij na trg doživelo pravi preporod, ki mu sledijo tudi v centru Oasis Dental. Pri delu tako vsakodnevno uporabljajo sodobne rentgenske naprave, ki jim omogočajo 2D- in 3D-slikanje zob, intraoralni skener, ki je nadomestil klasično odtiskovanje, ter digitalno načrtovanje terapije, pri kateri lahko računalniško simulirajo končno stanje preobrazb nasmehov, ortodontskih premikov ali načrtujejo idealni položaj zobnih vsadkov glede na kostne pogoje in stanja v ustni votlini.

Intraoralno skeniranje je neboleč postopek, pri katerem s posebno kamero v vaših ustih naredijo več tisoč natančnih slik posameznega zobnega loka, ki jih računalnik sestavi v tridimenzionalno celoto, tako da nastane digitalni "odtis" vaših zob. Z intraoralnim skeniranjem lahko zajamejo tudi odnos med vašim zgornjim in spodnjim lokom ter tako zabeležijo tudi stanje vašega ugriza.

Prednosti intraoralnega skeniranja:

Ni potrebe po uporabi odtisnih materialov in klasičnega odtiskovanja, ki je za pacienta lahko neprijeten postopek.

Omogoča hitrejši pričetek dela v zobotehničnem laboratoriju.

Izjemna natančnost "digitalnega odtiskovanja" do 0,01 milimetra natančno.

Možnost digitalnega načrtovanja oskrbe z zobnimi vsadki in priprava kirurških vodil za vstavitev.

Načrtovanje nevidnega zobnega aparata Invisalign.

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) je tridimenzionalna slika zob in obzobnih tkiv, s katero se lahko natančneje prouči področje enega zoba, del čeljusti ali obe čeljusti v celoti. Takšna slika je v pomoč pri načrtovanju in pripravi na nekatere posege, zato so storitve lahko bolj predvidljive in uspešne.

Izguba zob je lahko psihično in socialno škodljiva ter funkcionalno omejujoča. Foto: Oasis Dental

Kdaj je CBCT uporaben?

Za ugotavljanje kostnih pogojev in načrtovanje vstavitve zobnega vsadka,

pri zahtevnejših odstranitvah modrostnih zob,

za ugotavljanje poteka koreninskih kanalov pri endodontskih posegih,

za ugotavljanje kostnih defektov pri parodontalni bolezni,

za bolj predvidljive ortodontske premike zob.

Kako CBCT-slikanje deluje? CBCT je podobno slikanje kot navadna CT-preiskava, le da je način slikanja prilagojen področju zob in je zato takšno slikanje bolj uporabno kot klasično CT-slikanje, hkrati pa je odmerek prejetega sevanja bistveno manjši. Posebna naprava se v približno 30 sekundah zavrti okoli vaše glave in naredi serijo dvodimenzionalnih posnetkov, ki jih pošlje računalniku, ta pa jih sestavi v tridimenzionalno sliko.

Za doseganje idealnega položaja zobnih vsadkov je med operacijo v veliko pomoč kirurška šablona za vodeno vstavitev zobnih vsadkov, s katero digitalno načrtovane položaje zobnih vsadkov možno prenesti v usta. Kirurška šablona je plastičen model, ki se ga natisne s pomočjo 3D-tiskalnika in med operacijo določa smer, naklon in globino preparacije, v katero se vstavi zobni vsadek.

All-on-4 in all-on-6

All-on-4 in all-on-6 sta vedno bolj priljubljena načina oskrba zapletenih kliničnih primerov, pri katerih v posamezni čeljusti manjka več zob, prisotni zobje pa so v slabem stanju in omogočajo ustrezne oskrbe.

Pri metodah zdravljenja all-on-4 in all-on-6 se odstranijo vsi še prisotni zobje ter vsi vnetni procesi okoli zob, čeljustna kost se po potrebi dogradi in prilagodi ter na primerna mesta vstavi štiri ali šest zobnih vsadkov. Takšna metoda omogoča, da se za končno oskrbo pacienta izbere rešitev, ki je za njegovo stanje najboljša. Zobni vsadki so lahko nosilci fiksnega mostička, ki je privijačen na vsadke in ga lahko odstrani samo zobozdravnik, ali totalne proteze, ki jo pacient lahko snema in se na zobne vsadke pritrdi s posebnimi gumbki, ki so vgrajeni v protezo.

Takšna proteza se od klasične totalne proteze razlikuje po tem, da nebnega dela ne pokriva akrilat, ki paciente pogosto moti, okušanje hrane je tako boljše, občutek prijetnejši, govor pa bolj naraven. Odločitev o fiksni ali snemni oskrbi sprejmemo skupaj s pacientom, odvisna pa je predvsem od pacientovih želja in zmožnosti ustreznega čiščenja. Metoda all-on-4/6 je tako primerna tudi za starejše paciente, saj lahko v primeru totalne proteze na vsadkih zelo preprosto vzdržujejo dobro ustno higieno.

Pomembna prednost metode all-on-4/6 je možnost oskrbe s provizorijem, ki ga je možno na vstavljene vsadke privijačiti že v nekaj urah po posegu in tako pacienta oskrbeti z estetsko rešitvijo zelo hitro. Celjenje je tako bolj prijetno ter pacientu omogoča normalno vsakodnevno življenje. Začasni zobje oziroma provizoriji hkrati odlično služijo kot pomoč za oblikovanje končnih stalnih zob. Upošteva se pacientove želje glede barve, oblike in velikosti zob.

Zobni vsadki so z razvojem področja postali zelo predvidljiva in uspešna metoda reševanja težave brezzobosti, ki je pacientom tudi vedno bolj dostopna. Oskrba z zobnimi vsadki je primerna praktično za vse paciente in ponuja dolgoročno rešitev vaših težav.