Oasis Dental: nov zobozdravstveni center v Ljubljani

Ekipa strokovnjakov Oasis Dentala nudi vse sodobne zobozdravstvene storitve na enem mestu. Ukvarjajo se z vsemi področji zobozdravstva, zato lahko glede na vaše težave in želje predlagajo oskrbo, ki je najboljša za vas. Menjava zalivke, zdravljenje zoba ali pa bolj obsežne rehabilitacije z zobnimi implantati - kakovostno opravljajo prav vse posege.

Nudijo celostno diagnostiko, vključno z 2D- in 3D-rentgenskimi posnetki, kar pomeni, da vam za ortopan ali CBCT-posnetek ni več treba hoditi drugam. S sodobnimi napravami zagotovijo, da lahko pri slikanju uporabljajo nizke odmerke sevanja za kakovostne rentgenske posnetke. Rentgenski posnetki se med drugim uporabljajo za pomoč pri diagnostiki na prvem pregledu in načrtovanju primerne terapije, izdelavi 3D-kirurških vodil za vstavitev zobnih vsadkov ali kot kontrola izvedenega zdravljenja.

Dobra izkušnja pri zobozdravniku je zelo odvisna od zobozdravnikovega pristopa in od načina dela celotne podporne ekipe zobozdravstvenih tehnikov, higienikov in administrativnega osebja. Oasis Dental ekipa vas dobro informira o stanju in dogajanju v ustni votlini. Tako lahko skupaj z vami oblikujejo terapijo, ki je v skladu z vašimi pričakovanji, željami in finančnimi zmožnostmi.

Vrhunska obravnava v sproščenem okolju Brezhibna urejenost zobozdravstvenega centra Oasis Dental je eno od zagotovil, da se boste v njihovih ambulantah počutili sproščeno in se boste mirno prepustili strokovnjakom, ki jim je zdravje vaše ustne votline na prvem mestu. Pri vseh svojih pacientih si želijo krepiti pozitiven odnos do zobozdravstva.

Izjemno pomemben pristop: celostna obravnava pacienta

Jure Rus, ustanovitelj in vodja Oasis Dental Ljubljana: "Želeli smo ustvariti sodoben center, ki pacientom ponuja vse zobozdravstvene rešitve na enem mestu – od celostne diagnostike do strokovno izvedene terapije."

Jure Rus je član Zdravniške zbornice Slovenije in aktivni član avstralske zobozdravniške zbornice. Ustanovitelj Oasis Dental centra poudarja pomen celostne obravnave pacienta. Le na ta način je mogoče zagotoviti optimalno oskrbo, ki daje najboljše rezultate. Ustna votlina je zapleten sistem, ki pa mora delovati enotno in zadostiti vsem estetskim in funkcionalnim zahtevam. Njegova strast so obsežnejše rekonstrukcije in celostne preobrazbe nasmeha z zobnimi vsadki, zobnimi luskami (veneer-ji) in prevlekami - nekaj preobrazb si lahko ogledate v galeriji nasmehov. V posebno čast si šteje, da mu oskrbo zob zaupajo tudi kolegi zobozdravniki in strokovni sodelavci nekaterih vodilnih dentalnih podjetij v Sloveniji. Več o dr. Rusu in ekipi si lahko preberete TUKAJ.

Po več letih vodenja svoje samoplačniške ambulante in oskrbe pacientov v manjši ordinaciji, se je skupaj z ekipo preselil v nov zobozdravstveni center. Večji prostor jim omogoča še bolj prijetno, celostno in varno obravnavo pacientov.

Jure Rus: "Menim, da nam prav kvalitetna izvedba raznovrstnih posegov, ki jih skupaj z ekipo nudimo pacientom, omogoča, da zobozdravstvo izvajamo na zelo visokem nivoju in da pacientom nudimo tisto najboljše. Tako lahko vedno predlagamo več možnosti in skupaj s pacientom izberemo primerno terapijo."

Zobozdravnika in ustna higieničarka v Oasis Dentalu

Prvi pregled v ordinaciji Oasis Dental



Sodobno opremljena ordinacija z laserjem in dentalnim mikroskopom

Prvi pregled je začetni in ključni korak do popolnega ustnega zdravja. Ustna votlina deluje kot celota, zato je celosten pogled nujen, da vam lahko ponudijo terapijo, ki je v skladu z vašimi pričakovanji. Ne posvečajo se samo posameznemu zobu, temveč vedno proučijo smiselnost vseh posegov. Na ta način so vam prihranjene marsikatere težave in stroški.

Sprejmejo vas v prijetnem ambientu čakalnice, kjer izpolnite vprašalnik o zdravju in morebitnih zdravstvenih posebnostih. Nato vas pospremijo v eno izmed ordinacij, kjer zobozdravniku zaupate namen svojega obiska. Zobozdravnik pregleda zobe in ustno votlino ter naredi fotografije in rentgenske posnetke.

Na podlagi kliničnega pregleda, fotografij in rentgenskih posnetkov lahko dobro celostno proučijo zdravstveno stanje zob in ustne votline. Glede na vaše težave, želje in potrebe po oskrbi skupaj oblikujete primerno terapijo, ki je časovno in finančno prilagojena vašim zahtevam in zmožnostim.

Zakaj izbrati Oasis Dental?

V Oasis Dentalu niste le številka, saj se celotna ekipa strokovnega osebja ves čas trudi vzdrževati in izboljševati zdravje vaših zob. Imajo večletne izkušnje z zobozdravstvom na najvišji ravni. Pri delu vedno uporabljajo najboljše materiale in opremo, prav vsaka njihova oskrba pa je skrbno načrtovana in izvedena.

Oasis Dental se lahko pohvali, da velika večina njihovih pacientov, in sicer več kot 90 %, k njim pride po priporočilu. "To je ena izmed največjih pohval, ki jih lahko dobimo od pacientov, in nekaj, kar zelo cenimo."

Storitve, ki jih lahko opravite v Oasis Dental

V Oasis Dental je mogoče opraviti vsa rentgenska slikanja za načrtovanje in izvedbo zobozdravstvenih ter kirurških posegov.

Zobozdravstveni center Oasis Dental pokriva vsa področja zobozdravstva:

Splošno zobozdravstvo – menjava neustreznih zobnih zalivk, varno odstranjevanje sivih amalgamskih zalivk, izdelava belih zobnih zalivk, izdelava polnokeramičnih prevlek, visoko-estetskih lusk, endodontsko zdravljenje zob.

Zobni vsadki (implantati) – odlična rešitev za nadomeščanje enega ali vseh zob v čeljusti. Izvajajo odstranjevanje zob s takojšnjo vstavitvijo zobnih vsadkov, metode All-on-4 in All-on-6, dvige sinusnega dna (sinus lift) in ostale kirurške tehnike.

Invisalign zobni aparati – zobni aparat Invisalign® je t. i. nevidni zobni aparat. Gre za ortodontski sistem, pri katerem se s serijo individualnih opornic doseže želeno končno stanje zob. Prednost aparata Invisalign® pred preostalimi ponudniki je v izredni izpopolnjenosti sistema. S sistemom Invisalign® se lahko odpravi skoraj vse ortodontske nepravilnosti, zato je primeren za veliko večino posameznikov, ki želite in/ali potrebujete terapijo.

Preobrazba nasmeha – obsega različne minimalno-invazivne metode oziroma posege, s katerimi se izboljšata tako videz kot tudi funkcija zob, čeljustnic in obraza.

Lasersko zobozdravstvo – laser predstavlja odlično dopolnilo k nekaterim zobozdravstvenim storitvam in se lahko uporablja pri zdravljenju parodontalne bolezni, endodontskih zdravljenjih in estetskih posegih.

Ustna higiena – sodobne tehnike za odstranjevanje zobnega kamna in zabarvanj ter vzdrževanje zdravja vaše ustne votline.

Ustno zdravje pomembno vpliva na sistemsko zdravje, harmoničen in estetski nasmeh pa izboljšujeta počutje in kvaliteto življenja. Če je ena izmed vaših želja za leto 2023 izboljšanje zdravja ustne votline, vas ekipa Oasis Dentala z veseljem sprejme na prvem pregledu.

"Pri nas niste le številka. V varnem in prijetnem okolju se lotimo preobrazb tudi najzahtevnejših primerov."