Nova rešitev za otroke s kratkovidnostjo

Kratkovidnost velja za najpogostejši vzrok za težave z vidom pri otrocih in mladostnikih. Ob vedno večji uporabi novodobnih tehnologij, pametnih telefonov, tablic in računalnikov ter ob manjši količini časa, ki ga otroci prebijejo zunaj, smo priča epidemiji pojava kratkovidnosti pri vedno bolj zgodnji starosti. Ne glede na to, ali gre za uporabo tablic, računalnikov, pametnih telefonov ali opravljanje domače naloge, se današnji otroci vse bolj osredotočajo le na to, kar je neposredno pred njimi, kot pa na preživljanje časa na prostem. V kombinaciji z dejstvom, da kratkovidnost razvije od 35 do 60 odstotkov otrok staršev s kratkovidnostjo, to postaja vedno večja težava.

Dodatno težavo pomeni dejstvo, da navadna stekla za očala niso narejena tako, da bi zavirala napredovanje kratkovidnosti. Rešitev so korekcijska stekla za otroke Rodenstock MyCon, ki so posebej zasnovana za korekcijo kratkovidnosti in zagotavljanje ostrega vida, hkrati pa nadzorujejo napredovanje kratkovidnosti. Ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden, bodo Rodenstockova stekla MyCon izboljšala njegov vid in mu omogočila zdrave oči v prihodnosti.

Foto: Rodenstock

Kdaj govorimo o kratkovidnosti?

Kratkovidnost pomeni nezmožnost videti oddaljene predmete, očesno zrklo pa je v tem primeru nekoliko daljše kot običajno. Svetlobni žarki, ki omogočajo vidnost predmetov, se zberejo nekoliko pred točko na mrežnici, zaradi česar je predmet videti meglen. Kratkovidnost se najpogosteje pojavi med 8. in 14. letom starosti in praviloma narašča do 20. leta starosti. Prej ko nastane, večje je tveganje za poznejšo visoko dioptrijo.

Tveganje za kratkovidnost pri otrocih je sicer večje, če je tudi starš kratkoviden. Če sta kratkovidna mati in oče, se verjetnost poveča na 35–60 odstotkov. Poleg tega kratkovidnost pri otrocih hitreje napreduje, če so starši kratkovidni. Tudi otroci s kratkovidnostjo imajo povečano tveganje za očesne bolezni v odrasli dobi, ne glede na stopnjo kratkovidnosti. Ker ima lahko huda kratkovidnost v mladosti posledice pozneje v življenju, je ključnega pomena, da ta proces upočasnimo čim prej.

Vsekakor velja naslednje: pozna prepoznava kratkovidnosti lahko negativno vpliva na razvoj vida in povečuje tveganje za poznejša očesna obolenja in okvaro vida. Slab vid lahko negativno vpliva na otrokov razvoj in ga omejuje pri številnih aktivnostih ter vpliva tudi na uspeh v šoli. Zgodnja spoznava kratkovidnosti in kakovostna pomoč sta zato nujni.

Foto: Rodenstock

Zakaj navadna enožariščna stekla niso dovolj?

Kratkovidnost nedvomno lahko pomeni težavo z velikimi posledicami, saj otroška kratkovidnost poveča tudi tveganje za očesne bolezni v odrasli dobi. Predvideva se, da bo do leta 2050 polovica svetovnega prebivalstva razvila kratkovidnost.

V tem kontekstu je posebej problematično, da navadna enožariščna stekla niso zasnovana za nadzor oziroma kontrolo napredovanja kratkovidnosti. Zakaj? Način, na katerega običajna enožariščna stekla korigirajo kratkovidnost, povzroči, da svetloba pade tudi za mrežnico. Pri nekaterih otrocih se njihove oči poskušajo temu prilagoditi in se še podaljšujejo, kar povzroči nadaljnje napredovanje kratkovidnosti.

Rešitev za vsakega otroka s kratkovidnostjo

Foto: Rodenstock Na srečo imajo uporabniki očal na voljo nove, napredne možnosti. Podjetje Rodenstock je eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev visokokakovostnih stekel za očala. Dolgoletne izkušnje jim omogočajo, da razvijajo prvovrstne izdelke, ki jih odlikuje osupljiva natančnost z vidika funkcionalnosti, materialov in dizajna.

Kot strokovnjak za najostrejši vid želi Rodenstock vedno zagotoviti najvišjo vizualno natančnost – tudi za otroke. Zato je podjetje razvilo rešitev – stekla MyCon, ki posebej upočasnjujejo napredovanje kratkovidnosti pri otrocih in se lahko uporabljajo pri vsakem kratkovidnem otroku od prve dioptrije. Nova stekla Rodenstock MyCon so zasnovana tako, da popravijo kratkovidnost, zagotovijo oster vid in preprečijo napredovanje kratkovidnosti pri vsakem kratkovidnem otroku, tudi preventivno.

Rodenstock MyCon – korekcijska stekla za otroke so posebej zasnovana za korekcijo kratkovidnosti in zagotavljanje ostrega vida, hkrati pa nadzorujejo napredovanje kratkovidnosti.

Foto: Rodenstock

Kako delujejo stekla MyCon?

Pri steklih MyCon se svetloba na obrobju lomi tako, da pade pred mrežnico, ne za njo, kar upočasni podaljševanje očesa. Ko otrok uporablja korekcijska stekla MyCon, je napredovanje kratkovidnosti nadzorovano, kar dolgoročno pomaga zagotoviti bolj zdrave oči, saj je tveganje za razvoj očesnih bolezni v odrasli dobi znatno zmanjšano.

Zakaj so korekcijska stekla MyCon tako posebna? Ker so izdelana posebej za korekcijo kratkovidnosti ter omogočajo oster vid in zavirajo napredovanje kratkovidnosti pri otrocih.

Ker njihova oblika omogoča nemoteno glavno vidno polje stekel in s tem oster vid.

Ker premorejo edinstvene in dokazane pozitivne dolgoročne učinke na zaviranje napredovanja kratkovidnosti.

Ker bodo z njihovo uporabo oči dolgoročno bolj zdrave, saj se močno zmanjša tveganje za razvoj očesnih bolezni v odrasli dobi.

Ker gre za tanjša in elegantnejša stekla, ki pomagajo otrokom izboljšati samozavest, ko nosijo očala.

Ker pomagajo zavirati napredovanje kratkovidnosti ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden.

Ker so najmanj invaziven in najlažji način nadzora napredovanja kratkovidnosti.

Ker ne boste imeli težav z vstavljanjem kontaktnih leč ali uporabo kapljic za oči.

Podprto s klinično študijo

Vse našteto gre z roko v roki s ključnim poslanstvom podjetja Rodenstock: zagotavljanje vrhunske natančnosti vida in udobja. Učinki korekcijskih stekel, izdelanih po načelih Rodenstock MyCon, so bili dokazani v klinični študiji, ki je trajala pet let – kar kaže na 40-odstotno zmanjšanje napredovanja kratkovidnosti pri evropskih otrocih.

Ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden, korekcijska stekla Rodenstock MyCon izboljšajo njegov vid in mu pomagajo zagotoviti zdravje oči tudi za prihodnost.

Stekla MyCon za otroke bodo na voljo od 1. 3. 2023 v optikah, ki ponujajo stekla Rodenstock.