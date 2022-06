Nova generacija očal: ko si dizajn in razkošje podata roko #nagradna igra

Vstopamo v obdobje leta, ko so očala naš stalni spremljevalec na različnih poteh in obveznostih. Ne glede na to, ali potrebujete korekcijska stekla ali sončna očala, klasična ali moderna, za ženske ali za moške – z očali Rodenstock izberete kakovost blagovne znamke in nemško znanje. Ne glede na vaše potrebe v vsakdanjem življenju, na delovnem mestu ali v prostem času – pri Rodenstocku boste našli popolna stekla, s katerimi bo vsak trenutek vreden vašega pogleda. Predstavljamo vam unikatna očala Porsche Design, ki so njihova licenčna znamka.

Pri Rodenstocku se ne zanašajo na trende, temveč na moč brezčasnih idej, ki jih oblikujejo s strastjo in razumevanjem popolne simbioze med obliko in funkcionalnostjo. Očala, stekla in okvirje znamke Rodenstock danes uporabljajo številni ljudje po svetu, med drugim tudi znani obrazi iz sveta zabavne industrije in z drugih področij.

Ambasador licenčne znamke Porsche Design je Patrick Dempsey, ki je najbolj zaslovel po vlogi v seriji Talenti v belem (Grey's Anatomy).

Linija Porsche Design Lifestyle je ustvarjena za ljudi z občutkom za estetiko in je prikaz, kako sta si dizajn in razkošje podala roko. En in edini − Porsche Design.

Govorimo o zadnji modi? Da, a še marsičem več: veliko bolj individualnem, celostnem, vizionarskem, tehnološko naprednem. Večen dizajn in popolni materiali – to je to, kar prinaša kolekcija korekcijskih očal Porsche Design. To niso le očala, kakor tudi ura ni le ura, mar ne? Prepričani smo, da bodo ti okvirji vaši zvesti partnerji mnoga in mnoga leta. Verjetno boste tu in tam, ob spremembi dioptrije, zamenjali le še korekcijska stekla.

Ekskluzivna znamka

Porsche Design je ekskluzivna znamka življenjskega sloga in vodilna premium znamka za športno eleganco in funkcionalnost. Oblikovalska hiša Porsche Design je zelo povezana z znamko avtomobilov, a hkrati nima veliko skupnega z avtomobili. Ferdinand A. Porsche, sicer vnuk ustanovitelja avtomobilske znamke Porsche, je leta 1972 začel pisati zgodbo te blagovne znamke in se pri tem vedno držal načela, da oblika sama po sebi ne more biti namen in da je vsebina tista, ki daje obliko vrednosti.

Očala Porsche Design sledijo jasni filozofiji oblikovanja: optimizirana funkcionalnost. Redukcija oblike do bistvenih elementov. Spoznanje znanih za nenehno odkrivanje novih in izjemnih rešitev. Vizija, ki je navdihnila ustanovitelja profesorja Ferdinanda Porscheja za ustvarjanje legendarnega porscheja 911, temelji na enakih načelih kot Porsche Design že od leta 1972.

Poslanstvo vnuka ustanovitelja znamke Porsche, profesorja Ferdinanda A. Porsche je bilo zgraditi podjetje, ki bo nosilo načela in "Porschejev duh" onkraj področja avtomobilizma. Vsi izdelki Porsche Design predstavljajo natančnost in popolnost, inteligentne funkcije, prefinjen dizajn ter impresivno raven tehnoloških inovacij.

6 razlogov, zakaj je vredno kupiti očala Porsche Design Inovativnost Z inovativnimi proizvodnimi tehnologijami, vrhunskimi komponentami in materiali vsak okvir Porsche Design pomeni svojevrstno mojstrovino. Edinstven Porschejev značaj Očala Porsche Design odražajo edinstven Porschejev značaj. Kot silhueto vsakega porscheja lahko tudi okvirje očal Porsche Design prepoznate na prvi pogled. Številne nagrade Očala Porsche Design so dobitnice številnih nagrad. Vsaka različica je razvita v Nemčiji in v tesnem sodelovanju s studiem v Avstriji v mestu Zell am See. Kakovost Strogi nadzori kakovosti, ki daleč presegajo industrijske standarde, zagotavljajo trajno vrednost in vzdržljivost vsakega okvirja. Zaščita proti alergijam Vsi okvirji Porsche Design imajo premaze, ki ščitijo proti alergijam. Prilagodljivost Inovativna tehnologija očal omogoča najvišje udobje pri nošenju.

Inovativna tehnologija stekel, ki se najbolj pozna ravno pri vožnji z avtomobilom

Očala Porsche Design je mogoče nositi ob različnih življenjskih priložnostih, njihova posebna inovativna tehnologija stekel pa se še posebej pozna pri vožnji z avtomobilom. Očala omogočajo popolno vizijo, maksimalno zmogljivost vožnje in zagotavljajo najboljši mogoči pogled na voznikovem sedežu.

Zahvaljujoč inovativni tehnologiji VISION DRIVE™ so sončna očala Porsche Design popoln spremljevalec za vsakdanje življenje. Zlasti za volanom vam tehnologija daje odločilne optične prednosti in vrhunsko izkušnjo vožnje. Najboljši pogled iz pilotske kabine je nedvomno pomemben varnostni dejavnik.

Zahvaljujoč odlični kakovosti in naprednim funkcijam boste z očali Porsche Design ohranili vid na cesti tudi v najtežjih razmerah. Vsa sončna očala Porsche Design imajo serijsko vgrajeno napredno UV-zaščito, zaščito proti bleščanju in odpornost na udarce ter praske.

Očala Porsche Design so več kot le modni dodatek, so brezčasen spremljevalec na cesti in ob njej.

Vas zanima, kje si lahko priskrbite svoja očala Porsche Design? Optika Glasmaher Brežice Optika Glasmaher Novo Mesto Optika Vogrič Igor s.p. Idrija Optika Kuhar Ptuj Očesni center Preskar Novo Mesto Optika Poljšak Novo Mesto Auer Optika Rače Auer Optika Lenart Auer Optika Ruše Auer Optika Maribor Optika Olimp Maribor Optika Rene Pirc s.p. Maribor Optika Branko Novak s.p. Maribor Optika Branko Novak s.p. Murska Sobota Optika Moj Optik Ljubljana Optika Miha Mali Ljubljana Optika Miha Mali Medvode Optika Krstič Ljubljana Optika Krstič Eleclerc Ljubljana Fotooptika RIO Izola Optika Monokel Kranj Okulistika Šolar Kranj Očesna ambulanta Naklo Optika Mesec Jesenice