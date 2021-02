Nov trend v času korone: "gozdno kopanje" v domači kopalnici

V začetku lanskega leta se je med tistimi, ki iščejo vedno nove načine bolj zdravega življenja, uveljavil trend "gozdnega kopanja". Po vzoru japonskega principa šinrin-joku in norveškega friluftsliv gre preprosto za preživljanje časa na svežem zraku in v čim bolj pristnem stiku z naravo, običajno gozdom.

Gozdno okolje naj bi imelo na človeka obilico pozitivnih učinkov, tako psiholoških kot fizičnih: od zmanjševanja stresa, depresije in utrujenosti do nižanja krvnega tlaka in srčnega utripa.

Foto: Pixabay

V času koronavirusa, ko naj bi omejevali odhode od doma, in v zimskem času, ko je včasih preprosto prehladno za daljše zadrževanje zunaj, se je uveljavil nov način tako imenovanega gozdnega kopanja - v domači kopalnici.

Po trditvah strokovnjakov za zdravo življenje in dobro počutje lahko mnogo blagodejnih učinkov gozda poustvarimo kar doma, in to s sobnimi rastlinami.

Potrebujete le lončnice in kopalno kad

Te zberite v kopalnici in jih razpostavite v bližino kopalne kadi, ki jo napolnite s toplo, a ne vročo vodo vodo - idealno je, da ima do 40 stopinj Celzija. V vodi raztopite priljubljene dišeče soli, nato se potopite vanjo in se prepustite sproščanju med zelenjem - brez motečih dejavnikov, kot so pametni telefoni.

Foto: Cover Images

Če so vaše misli prepolne vsakodnevnih opravkov in težav, jih poskusite odmisliti s pomočjo zvočne meditacije: na spletu boste našli več kot dovolj posnetkov zvokov gozda, s katerimi bo "gozdno kopanje" še lažje.

Sprostitev naj bi na ta način občutili že po 15 minutah, seveda pa lahko v kad dotočite še malo tople vode in kopel poljubno podaljšate. Ko ste končali, se zavijte v topla, mehka oblačila in si privoščite ohlajen čaj, vodni kefir ali kakšno drugo nesladkano pijačo za rehidracijo.

