"Niti pomisliti ne smem, koliko mesecev bi bil na bolniški, če bi čakal še na operacijo."

Oglasno sporočilo

Polica zdravstvenega zavarovanja, ki omogoča hiter dostop do samoplačniških zdravstvenih storitev z uporabo asistenčnih storitev, nam lahko ponudi občutek miru in zaupanja, da bomo varni tudi, ko pride do zdravstvenih težav.

Na vprašanje, ali naj sklenemo polico nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja ali naj se zanašamo na javni sistem, ni vedno preprosto odgovoriti.

Pri zdravljenju in okrevanju je čas velikokrat zelo pomemben dejavnik, saj bodo rezultati zdravljenja ugodnejši, če bomo čim hitreje prišli do zdravstvene obravnave. Zaradi dolgih čakalnih dob v javnem zdravstvu se velikokrat odločamo za samoplačniško obravnavo, vendar je takšno zdravljenje lahko precej drago, če ga plačujemo iz lastnega žepa. Brez ustrezne zavarovalne police bi si ga marsikdo težko privoščil.

Hiter dostop do specialističnih pregledov in drugih zdravstvenih storitev

Z zavarovanjem Specialisti z asistenco je takšno zdravljenje dosegljivo vsakomur. Z njim imamo hiter dostop do specialista oziroma diagnostične preiskave, psihološke pomoči, izbranih operacij in fizioterapije. Tudi če potrebujemo samo nasvet, so nam na voljo storitve Strokovni posvet z zdravnikom na daljavo, Drugo mnenje in Načrt zdravljenja (po poškodbi). Pridobili bomo nasvete in strokovna mnenja priznanih zdravnikov ter se v miru posvetili zdravljenju in okrevanju.

Za specialistični pregled v samoplačniški ambulanti, fizioterapevtske obravnave in operacije bomo lahko na vrsti že v desetih dneh. S storitvijo ePosvet lahko opravimo tudi videoposvet z zdravnikom specialistom na daljavo, kadar fizični obisk ni nujen.

Termine za pregled pri specialistih oziroma za preiskave ureja klicni center. Ko boste potrebovali storitve iz zavarovanja ali želite koristiti Drugo mnenje, pokličite Asistenco zdravje na brezplačno telefonsko številko 080 81 10 ali pišite na zdravje.si@generali.com.

Storitev Drugo mnenje zagotavlja pisno mnenje mednarodnih strokovnjakov o diagnozi ali zdravljenju, ne da bi bilo treba za to odpotovati v tujino. Storitev Drugo mnenje lahko koristijo tudi naši ožji družinski člani (partner, otroci do 21. leta, starši). V roku 24 delovnih ur od prejema zahteve po drugem mnenju z nami stopi v stik zdravnik skrbnik Advance Medical v Sloveniji, ki nam pomaga zbrati potrebno dokumentacijo za izdelavo drugega mnenja. Mednarodno priznani strokovnjaki bodo pripravili mnenje, poročilo pa bo napisano v slovenščini.

Vredno je poskrbeti za svoje zdravje Z zavarovanjem Specialisti z asistenco se izognemo dolgim čakalnim dobam, ker zavarovalnica omogoča kakovostne in hitre zdravstvene storitve pri zasebnih pogodbenih izvajalcih. S tem zavarovanjem, hitro diagnozo in ustreznim zdravljenjem zavarovanec poskrbi za svojo socialno in finančno varnost ter varnost svoje družine. Zavarovanje Specialisti z asistenco velja za zdravstvene storitve na vseh področjih medicine v sodobno opremljenih samoplačniških ambulantah in klinikah po vsej Sloveniji. Samo lani so okrog 4.500 zavarovancem s tem zavarovanjem organizirali, bistveno skrajšali in pocenili pot do zdravljenja. Na izbiro so trije paketi, ki krijejo zdravstvene storitve do dva, do tri ali do deset tisoč evrov. Cena zavarovanja je odvisna od starosti zavarovanca in izbranega paketa. 35-letnik bi na primer plačal 7,56 evra za mali paket in 13,99 evra za največji paket zdravstvenih storitev.

"Zdravljenje, ki mi je olajšalo življenje"

Generalijevi zavarovanci, ki so zaradi bolezni ali nezgode koristili zdravstvene storitve zavarovanja Specialisti z asistenco, so se v aktivno življenje vrnili povprečno tri mesece prej kot tisti brez zavarovanja. V zavarovalnici Generali so bili veseli elektronske pošte, ki so jo dobili od zavarovanca Mirka iz Šempetra.

"Koleno me je iz tedna v teden vse bolj bolelo. Ker imam sklenjen Veliki paket zavarovanja Specialisti z asistenco pri zavarovalnici Generali, sem 'izkoristil' storitve v samoplačniški ambulanti pri ortopedu. S pomočjo diagnostičnih storitev – rentgenskega slikanja in magnetne resonance – mi je zdravnik postavil diagnozo. Zdravljenje je zahtevalo artroskopsko operacijo kolena, ki jo je tudi opravil. Kasneje mi je predpisal tudi potrebno fizioterapijo. Izjemno sem zadovoljen z zdravljenjem, ki mi je olajšalo življenje. V veliko pomoč so mi bile svetovalke Asistence zdravje, ki sem jim pošiljal napotnice za ureditev zdravstvenih storitev. Pri določanju datumov so bile ne samo hitre, ampak tudi strokovne, prijazne in prilagodljive. Naj dodam, da za svoj paket zavarovanja plačujem 13,99 evra mesečno. Ker pa sem ob vsakem pregledu, preiskavi in posegu videl tudi ceno zdravstvene storitve, ki jo je namesto mene plačala zavarovalnica, se je moja skrb za zdravje vsekakor izplačala. Čeprav vem, da se sliši obrabljeno, je vredno poskrbeti za svoje zdravje, tudi z zavarovanjem. Če ne bi imel tega zavarovanja, bi verjetno šele naslednje leto prišel do prvega pregleda, ker sem imel napotnico 'redno'. Boljše, da niti ne razmišljam, koliko časa bi trajalo vse skupaj. V tem času pa sploh ne vem, kako bi lahko hodil v službo."

V zavarovalnici Generali so veseli vsakega odziva svojih zavarovancev: ko so zadovoljni in tudi, kadar ni šlo vse tako, kot bi moralo. Tako vedo, kaj se z njihovimi zavarovanji dogaja v praksi in kako lahko še izboljšajo svoje storitve.

Od bolečega do zdravega kolena v manj kot dveh mesecih Zavarovalnica je iz sklenjenega zavarovanja Specialisti z asistenco za Mirkovo zdravljenje, torej za preglede, preiskave, operacijo in fizioterapijo, plačala skupaj 2.433 evrov. Najboljša novica za vse, ki jih boli in skrbi, pa je, da je Mirko opravil celotno zdravljenje z zavarovanjem Specialisti z asistenco v samo 49 dneh, v javnem sistemu pa bi na vse to moral čakati kar 619 dni (NIJZ, poročilo o čakalnih dobah dne 1. 9. 2020).

Naročnik oglasnega sporočila je Generali. Mirkova zgodba in izračun sta resnična, ime pa je spremenjeno.