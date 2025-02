Nevarnosti bolečin v rami – kako rotatorna manšeta povzroči zaplete?

Ste se kdaj vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi ignorirali bolečino v ramenu? Ali se vam je že zgodilo, da ste zaradi bolečine omejili svoje gibanje in aktivnosti? Če je odgovor pritrdilen, niste sami. Poškodbe rotatorne manšete so pogosta težava, ki prizadene številne ljudi – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.

Rotatorna manšeta je ključna za pravilno delovanje ramenskega sklepa, saj omogoča širok razpon gibov in stabilnost ramena. Ko je ta poškodovana, lahko povzroči hude bolečine in omeji vaše vsakdanje aktivnosti. Vendar pa največje tveganje ni samo bolečina, temveč posledice zamujene ali neustrezne rehabilitacije.

Supraspinatus je najpogosteje poškodovana mišica, vendar se lahko poškoduje prav vsaka, če je na ramenski sklep izvršena dovolj velika sila. Poškodba se lahko zgodi zaradi udarca, padca ali ponavljajočih se premikov, ki preobremenijo te mišice.

Mlajše osebe so pogosteje izpostavljene travmatskim dogodkom (izpah), medtem ko se s starostjo pogosteje pojavljajo degenerativne poškodbe rotatorne manšete.

Zamujena rehabilitacija lahko vodi do trajne omejitve gibljivosti, kronične bolečine in celo do potrebe po operativnem posegu. Zato je izredno pomembno, da že ob prvih znakih težav poiščete ustrezno zdravstveno oskrbo in začnete specialno rehabilitacijo, ki jo omogočajo v kliniki Medicofit!

Prepoznajte poškodbo rotatorne manšete!

Večina ljudi s poškodbo mišice supraspinatus doživlja bolečino na vrhu ali ob strani ramena, ki se nato lahko širi navzdol po zgornjem delu roke. Ta bolečina je običajno blizu površine kože in jo lahko povzroča spanje na boleči strani, dviganje roke nad raven ramena (na primer, ko sežemo po predmet na visoki polici).

Če poškodujete eno od drugih mišic rotatorne manšete, lahko doživite bolečino na hrbtni strani ramena (infraspinatus in teres minor) ali na sprednji strani ramena in/ali pod pazduho (subscapularis). Bolečina je običajno neizrazita, vendar vztrajajoča, ob daljši obremenitvi mišic pa lahko postane ostra in pekoča.

Pacienti, ki se za zdravljenje v kliniki Medicofit odločijo takoj po poškodbi, dosegajo odlične rezultate rehabilitacije. Pri tistih, ki se za zdravljenje odločijo prepozno, je za doseganje primerljivih rezultatov potrebno veliko več časa in truda.

Kaj povzroča bolečino, ki je posledica poškodbe rotatorne manšete?

Dviganje roke nad glavo in/ali stran od telesa,

spanje na boleči strani ter dviganje predmetov z iztegnjeno roko,

gibanje, kot je kroženje z rameni.

Foto: Shutterstock/Medicofit

Ali ste vedeli, da ena od kit mišice biceps brachii poteka v ramenski sklep, tik ob tetivi supraspinatus? To je razlog, da imajo nekateri posamezniki z bolečinami v rotatorni manšeti tudi težave s tetivo bicepsa. Zato je pogosta napačna diagnoza poškodbe rotatorne manšete, saj je za bolečino na sprednji strani rame lahko kriva tendinopatija biceps brachii!

Potek rehabilitacije poškodbe mišic rotatorne manšete je odvisen od resnosti poškodbe. Tendinopatija se običajno pozdravi v obdobju štirih do dvanajst tednov z ustreznim in načrtnim programom fizioterapevtske obravnave ter rehabilitacije.

Majhne natrganine se celijo do šest mesecev, medtem ko popolno raztrganje tetive lahko zahteva tudi operativni poseg, če konservativna obravnava po šestih mesecih celjenja ne kaže potencialno zadostnega funkcionalnega izboljšanja stanja.

Vas zanima, kako poteka zdravljenje poškodb rotatorne manšete v eni izmed najsodobnejših fizioterapevtskih klinik v Sloveniji?

V Medicofit kliniki bodo pred začetkom fizioterapevtske obravnave specialisti fizioterapije z vami najprej opravili temeljit pogovor glede anamneze nastanka poškodbe in vaših težav ter pregledali vašo dosedanjo medicinsko dokumentacijo. Po opravljeni specialni fizioterapevtski diagnostični terapiji vam bodo predstavili potek rehabilitacije.

Za doseganje uspešnih rezultatov zdravljenja je ključnega pomena zgodnja rehabilitacija, ki je načrtno usmerjena in vsebuje dovolj veliko število fizioterapevtskih obravnav ter časovno dovolj dolge obravnave. Skozi celotno obravnavo je ključnega pomena terapevtska vadba in njeno progresivno stopnjevanje glede na vsakega posameznika posebej, saj vpliva na izboljšanje moči, vzdržljivosti in stabilnosti ramenskega sklepa.

Specializirana fizioterapevtska obravnava mora za doseganje optimalnih rezultatov v začetnih fazah vključevati različne postopke manualne terapije (vključno z miofascialnim sproščanjem, terapijo s prožilnimi točkami, globoko prečno masažo na mestu rupture), hkrati pa tudi napredne instrumentalne postopke, kot so diamagnetoterapija PERISO, visokotonska stimulacija HiTOP, laserska terapija in TECAR.

Kako vam pomaga specialna fizioterapija Medicofit?

V začetni fazi začnemo izvajanje tehnik mobilizacije mehkih tkiv, ki ciljajo na zadnjo rotatorno manšeto (infraspinatus in teres minor), levator scapulae, rhomboide, zgornji trapezius, prsne mišice in prsni del hrbtenice. Vse te tehnike lahko zmanjšajo bolečino in napetost ne le v rotatorni manšeti, ampak tudi v preostalih mišicah, ki vplivajo na gibanje in položaj lopatice.

Naučijo vas izvajanja izometričnih vaj za ramo, kar vpliva na zmanjšanje bolečine tetive in začetek pridobivanja moči v mišicah in tetivah rotatorne manšete. Pomembno je, da jih začnete izvajati na zelo nizki ravni obremenitve.

Ob različnih tehnikah manualne terapije za izboljšanje artrokinematike sklepa in pridobivanja pasivne gibljivosti v tej fazi začnete izvajati tudi vaje za mobilnost ramenskega sklepa z aktivno-asistiranimi vajami, ki uporabljajo palico, ali pa vam zato lahko pomaga škripec. Te vaje omogočajo, da mišice rotatorne manšete ostanejo relativno sproščene, medtem ko vaša nepoškodovana roka vodi poškodovano roko skozi različne gibe.

Foto: Medicofit

Nato dodate vaje mobilnosti za fleksijo-ekstenzijo prsne hrbtenice in protrakcijo-retrakcijo lopatice, ki dopolnjujejo mobilizacijo mehkih tkiv iz prve faze. S tem izboljšujete mobilnost in motorični nadzor. Prav tako vas naučijo različnih vaj za mobilnost ramena, ki dinamično raztezajo prsne mišice in vam pomagajo vzdrževati bolj pokončen položaj. Druga faza se ponavadi konča, ko je pacient že sposoben pravilne izvedbe zahtevnejših vaj na trebuhu, kjer z dvigom roke krepi mišice, ki opravljajo gib retrakcije lopatice in pomagajo ohranjati nevtralen položaj ramena.

Kineziološko zdravljenje v Kliniki Medicofit

Ob končanem fizioterapevtskem programu vas v Medicofit kliniki strokovnjaki usmerijo v napredno kinezioterapevtsko vadbo, ki je individualno in načrtno prilagojena. Izrednega pomena je predvsem pri rekreativnih in profesionalnih športnikih, saj vpliva na preprečevanje ponovne možnosti poškodbe rotatorne manšete, hkrati pa prispeva k varnemu vračanju v športno aktivnost in na tekmovalno raven.

Na kineziološkem oddelku se osredotočajo na krepitev mišic rotatorne manšete in lopatice z vajami proti uporu. Ker poškodba rotatorne manšete vpliva na kontraktilne lastnosti mišic, izboljšanje moči tkiva pomembno zmanjša verjetnost ponovne poškodbe.

Med najpomembnejšo skupino vaj lahko prištejemo vaje za krepitev mišic abdukcije (tukaj vas naučijo predvsem vaj v skapularni ravnini) ter vaj za krepitev mišic zunanje rotacije. Vaja, kjer imate 90° abdukcije in 90° zunanje rotacije izboljšuje moč in nadzor (specialisti fizioterapije z vami v tem položaju izvajajo tehnike dinamične ritmične stabilizacije), kar je še posebej pomembno za športnike, ki pri svojem športu veliko uporabljajo roko nad glavo.

Za krepitev mišice subscapularis – edina mišica, ki izvaja notranjo rotacijo ramenskega sklepa – boste izvajali vaje z uporabo elastičnega traku in uteži. Prav tako se v tej fazi izvajajo različne vaje s potiski, ker te pomembno vplivajo na krepitev prsnih mišic in mišice serratus anterior in s tem lažje dviganje ramena navzgor.

Foto: Medicofit

Primer uspešne rehabilitacije poškodbe rotatorne manšete Zaradi bolečin v levem ramenskem sklepu se je za diagnostični pregled v kliniki Medicofit odločil 30-letni Filip. Specialistu fizioterapevtu je v anamnezi povedal, da so se mu prve bolečine pojavile pred tremi meseci pri igranju odbojke.



Gospod je v anamnezi navedel, da so se omenjene bolečine stopnjevale do te mere, da se je zaradi njih tudi zbujal. Klinični pregled je pokazal polno, vendar bolečo gibljivost – izrazito boleč je bil gib zunanje rotacije. V sklopu pregleda so specialni ortopedski testi indicirali poškodbo rotatorne manšete, konkretneje tetive supraspinatusa. Mravljinčenja oziroma nevroloških izpadov gospod ni doživljal. Specialist fizioterapevt je gospodu predlagal celostno desettedensko fizioterapevtsko zdravljenje, znotraj katerega se je v prvi fazi izvajala protibolečinska instrumentalna terapija s terapijo TECAR in lasersko terapijo, pa tudi z globinskimi udarnimi valovi. Ker se je že po petih obravnavah simptomatika izrazito zmanjšala, se je v sklopu zdravljenja izvedel prehod v drugo fazo rehabilitacije – specialno kineziološko vadbo. V sklopu kineziološke vadbe so se progresivno izvajale vaje za krepitev tako levega kot tudi desnega ramenskega sklepa, v poznejši fazi pa je imela pomembno vlogo tudi zmerna pliometrična vadba, ki je ključnega pomena za varno vrnitev k športu. V sklopu terapij so bila Filipu podana tudi navodila, naj izbrane vaje izvaja tudi v domačem okolju, kar je še dodatno pohitrilo proces rehabilitacije. V primerjavi z uvodnimi meritvami moči ramenskih mišic je vrednotenje ob zaključku terapij izkazalo precej višje vrednosti. Tudi gospod je potrdil, da so terapije izredno pripomogle ne le k zmanjšanju bolečine, ampak tudi k izboljšanju mišične moči in njegove samozavesti. Zaradi zadovoljstva s potekom in uspešnostjo rehabilitacije se je Filip odločil vključiti v poseben porehabilitacijski program za ohranjanje ugodnega asimptomatskega stanja svojih ramen.

V katerih primerih se pri poškodbah rotatorne manšete priporoča operativni poseg?

Konservativna obravnava v nekaterih primerih ni dovolj za zdravljenje popolne rupture rotatorne manšete. Dokazi kažejo, da nepopravljena popolna poškodba rotatorne manšete poveča in pospeši možnosti za razvoj osteoartritisa ramena.

Zaradi tega se manjšemu deležu posameznikov, pri katerih ni zadostnega izboljšanja v šestih mesecih zdravljenja in aktivne rehabilitacije, priporoča, da razmislijo o kirurškem posegu rotatorne manšete za popolne rupture in delne rupture. Po posegu bo potrebna fizioterapevtska rehabilitacija za obnovo funkcije ramenskega sklepa!